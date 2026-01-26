Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов

В детских садах высокая текучка кадров Источник: Анна Никитенко / NGS55.RU

29-летняя Елизавета (имя изменено) — воспитатель в одном из детских садов Омска. Профессию девушка любит, но признается, что в ней есть много минусов: низкие зарплаты, конфликтные родители и трудные дети. Корреспондент NGS55.RU Екатерина Шрайнер поговорила с воспитательницей. О том, с какими трудностями сталкиваются педагоги дошкольных учреждений и почему часто увольняются, — в колонке Елизаветы.

«Работа с родителями — самое тяжелое»

Я решила стать воспитателем, потому что люблю детей. Только детская любовь такая бескорыстная и искренняя. В профессии девятый год. У нас не бывает скучно, всегда эмоции, разнообразие.

Помню, что в начале карьеры столкнулась с трудностями в общении с родителями, с недоверием. Меня не воспринимали всерьез. Потом всё нормализовалось: посмотрели на мою работу, отношение детей ко мне. Тем не менее работа с родителями и сейчас самое тяжелое в профессии для меня. В наше время они часто обесценивают труд воспитателя.

Конфликты были, есть и будут всегда, ведь мы не можем быть для всех хорошими и угодить всем. Обычно они возникают из-за недопонимания или когда родитель не готов принимать ситуацию. Очень часто взрослыми движут эмоции. Бывает, конфликты проходят сами по себе или мы вместе находим выход из ситуации. Помогают коллеги. В начале своей работы познакомилась с замечательными людьми.

«Когда нам работать с детьми?»

К сожалению, в детских садах большая текучка. Причина ее, на мой взгляд, низкая заработная плата, обесценивание работы. Приходится делать много вещей, которые не имеют отношения к детям.

Обычно воспитатели работают по сменам: 7 часов 20 минут. В неделю получается 36 часов. При этом часто приходится задерживаться или работать по 12 часов. Средняя заработная плата не превышает 30 тысяч рублей. На мой взгляд, это очень мало, ведь на нас лежит огромная ответственность и, конечно, как и у любых педагогов, работа не заканчивается после ухода из сада. Многое приходится делать дома, иногда с родителями воспитанников общаемся 24/7.

В целом в саду можно зарабатывать и 40, и 50 тысяч за счет премий, работая в одну смену. Премия у воспитателей зависит от заработанных баллов. Их начисляют, если все родители оплатят детский сад вовремя, приобретут в группу что-нибудь. Конечно же, учитываются педагогические конкурсы. Нужно много в них участвовать. Но если мы будем постоянно готовиться к конкурсам, «выбивать» из родителей плату за сад, то когда заниматься тем, зачем мы пришли в эту сферу? Когда нам работать с детьми? Тут встает вопрос: мы или зарабатываем, или работаем.

«Мы учим малышей здороваться»

Воспитание детей — нелегкий труд. Они даже в дошкольном возрасте очень разбалованные. Иногда думаешь: зачем стараться что-то привить детям, если это не делают родители?

Мы учим малышей здороваться. При этом большая часть взрослых этого не делает. Привели ребенка и ушли, даже не показались, не сказали «здравствуйте». Просьба что-то сделать для их же детей — чаще всего игнор. Тогда что мы хотим от ребят? Чтобы достичь успеха в воспитании, нужна совместная работа: педагог, ребенок и родитель. Только такой подход дает результат.

Если говорить о моей дальнейшей педагогической деятельности, то большая вероятность, что я уйду из сада. В первую очередь по семейным обстоятельствам. При этом обязательно найду другую работу, связанную с детьми.

Хочется, чтобы воспитателям платили достойную зарплату. Также не хватает оснащения, методических пособий, оборудования. Сейчас нам нередко приходится тратить личные средства, чтобы комфортно работать.