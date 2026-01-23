В школах урежут часы по важному предмету: в чём дело

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
С 1 сентября 2026 года количество часов изучения иностранных языков в российских школах сократится. Однако это коснется не всех учеников. Подробности об этом рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков.

«С 2026 учебного года Министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5–7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Лубков считает, что это решение направлено на снижение учебной нагрузки на школьников и более эффективное распределение времени. В 8-х и 9-х классах иностранный язык будут изучать как и раньше — три часа в неделю.

По информации Минпросвещения, несмотря на сокращение часов изучения иностранных языков, дисциплина останется обязательной частью школьной программы.

С 2026–2027 учебного года в школах появится новый предмет. Также министерство определило, что ученики всех классов, с 1-го по 11-й, должны заниматься физкультурой от 2 до 3 часов в неделю. Узнать обо всех изменениях школьной программы можно в материале.

Еще установили минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в подведомственные вузы в 2026–2027 учебном году. Подробности об этом мы писали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
давайте честно, в подавляющем большинстве школ, никогда и ничего не умели преподавать, занимаются исключительно передержкой детей. А иностранный язык требует именно преподавательского мастерства, поэтому его никто и не знает
Правильно. Нечего плодить потенциальных иноагентов. Не плохо бы ещё математику отменить. Тогда проще будет рассказывать людям сказки про инфляцию.
