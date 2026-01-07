НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Когда закончатся новогодние каникулы у школьников и придется вернуться за парту

Даты отдыха определило Минпросвещения

2 994
Детям рекомендуется отдыхать не менее недели

Новогодние каникулы у школьников в самом разгаре. К сожалению, отдых для ребят не будет длиться вечно. Рассказываем, сколько осталось дней без учебы и когда вновь придется сесть за парты, в этом материале.

Даты новогодних каникул устанавливает Минпросвещения. Но школы имеют право менять сроки отдыха. Главное при этом — вписаться в рекомендательные нормы:

  • общая продолжительность отдыха должна составлять не менее семи дней;

  • по федеральному календарному учебному плану предусмотрено девять календарных дней зимних каникул.

У большинства школьников дней отдыха будет даже больше. Дети будут наслаждаться праздниками наравне со взрослыми — 12 дней. Каникулы начались с 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026 года.

Министерство рекомендует соблюдать установленные сроки, чтобы учебный процесс был организованным и удобным для всех. Кроме того, длительный период отдыха даст школьникам возможность полностью восстановить силы перед началом третьей четверти учебного года.

В некоторых регионах школьники учатся по триместрам. Но в новогодние каникулы они отдыхают так же, как и учащиеся по четвертям.

Следует отметить, что даты начала и окончания каникул установлены Министерством образования в рекомендательном порядке. Однако школа вправе скорректировать расписание по своему усмотрению. Поэтому информацию об этом лучше уточнять у администрации учебного заведения.

Напомним, что учебный год длится 34 недели, за исключением первоклассников, которые учатся на неделю меньше из-за дополнительных каникул в феврале — с 21 февраля по 1 марта 2026 года. О том, когда пройдет последний звонок и выпускной в 2026 году, мы рассказали здесь.

