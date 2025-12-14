Вузы штампуют недоучек вместо нужных стране технарей? Почему образование для инженеров в России упало ниже плинтуса

Без инженеров точно никакого подъема не будет Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Высшая школа экономики (ВШЭ) бьет тревогу: качество инженерного образования в России падает. Точнее, уже упало: основная масса российских инженеров учится в вузах с низкими требованиями к абитуриентам. Всего лишь 5,4% выпускников инженерных направлений смогли поступить в вузы с средним баллом ЕГЭ выше 80. Это значительное расслоение входных требований приводит к более чем двукратному разрыву в зарплатах между подготовленными специалистами и создает дефицит необходимых компетенций на рынке труда, констатируют в ВШЭ.

И это особенно печально, учитывая, что инженерия — один из фундаментов российского образования, как требует Владимир Путин. С 2018 по 2024 год на инженерные и технические науки пришлось больше четверти (27,9%) всех выпускников. Но учиться они хотят бесплатно: уровень платного приема остается низким — всего треть (33,1%). А в целом по всем вузовским специальностям — больше половины (52,9%).

Наиболее популярными специальностями среди бакалавров и магистров ВШЭ называет «строительство» (12,6% и 13,4% соответственно), «электроэнергетику и электротехнику» (8,2% и 7,1%) и «информатику и вычислительную технику» (5,2% и 5,9%).

Основные поставщики инженеров на российском рынке труда сосредоточены в крупных городах: Москва дает 17,1% всего выпуска инженеров в стране, Санкт-Петербург — 9,8%, а Татарстан — 5%. То и понятно: эти регионы имеют сильные технические вузы и активно развивают инженерные школы, а что в целом по стране? Подробности — в материале MSK1.RU.

Стройки встали, заводов нет, продукция дорожает — вот цена дефицита инженеров

Исследование ВШЭ — это не просто «голые» цифры, а настоящий диагноз всей системе вузовской подготовки. Ведь без достаточного количества технических специалистов невозможно ни ускоренное внедрение инноваций, ни повышение эффективности высокотехнологичного производства, ни, как следствие, реализация долгосрочных планов по технологическому суверенитету, говорит Андрей Глушкин, член совета директоров компании «Мераком Девелопмент», которая как раз и специализируется на инженерных изысканиях.

«Сама технология дает колоссальные преимущества: меньше ошибок при сборке, меньше трудозатрат, быстрее строительство. Но реализовать всё это можно только тогда, когда у бизнеса есть люди, которые способны эти процессы проектировать и поддерживать. Так что когда читаешь новости о том, что стране не хватает инженеров, в реальном бизнесе это уже воспринимается не как сенсация, а как будничная реальность…» — говорит Глушкин.

«В современном производстве, где всё завязано на цифровом моделировании, сложных конструкторских решениях и быстрой сборке, инженерная команда является „сердцем всего процесса“», — уверен Глушкин.

«А без инженеров ни моделирование, ни разработка узлов, ни контроль качества просто не работают. Меньше инженеров — дольше запускаются заводы, выше себестоимость, медленнее внедряются инновации. Для обычного читателя вся эта инженерная история может казаться чем-то далеким, пока она не проявляется в жизни: затянувшиеся стройки, нехватка объектов социальной инфраструктуры, ограниченность архитектурных решений», — размышляет бизнесмен.

В инженеры просто идут те, кто не прошел на другие специальности

Сервис по поиску работы GdeRabota.ru поделился с MSK1.RU данными рынка труда: инженерия вошла в число самых востребованных направлений в 2025 году, на долю этих специалистов приходилось 6,3% от общего числа вакансий, опубликованных работодателями (всего — 53,3 миллиона предложений за последний год).

«Проблема в слабой подготовке студентов и низкой привлекательности профессии среди молодежи. На проблемы в профессии указывают и разрыв между требуемыми и фактическими знаниями, и зарплатная разница из-за концентрации качественного образования только в нескольких регионах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге инженеру в среднем предлагают 135,7 и 110,3 тысячи рублей, в то время как, например, в Пензе работодатели готовы платить только 68,4 тысячи рублей в месяц», — говорит генеральный директор GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Однако неверно связывать проблему с грамотными кадрами в инженерии (вернее, их отсутствие) исключительно с качеством обучения в вузах и колледжах, говорит Агаева.

«Проблема связана и с демографическими особенностями, и с низкой вовлеченностью промышленности и бизнеса. Ну и с мотивацией самих абитуриентов. Ведь из-за более легкого входа в профессию в инженерию идут те, кто не смог сдать ЕГЭ на высокие баллы и не поступил на специальности, где требования жестче», — уверена эксперт.