Российские вузы ждет масштабная реформа: когда откажутся от Болонской системы и чем это обернется

Срок обучения в вузах изменится Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования уже в 2027 году. С таким заявлением выступил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

«Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования», — сказал он на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.

Одна из главных целей реформы — решить системную проблему трудоустройства выпускников. Сегодня степень бакалавра во многих государственных и крупных компаниях, а также при поступлении на гражданскую службу часто рассматривается как неполное высшее образование, что создает искусственные барьеры для карьеры. Новая система должна эти ограничения снять, уравняв в правах выпускников «базового» уровня с бывшими специалистами.

Что было раньше

Уже два десятилетия в России учатся по Болонской системе. Это трехуровневая структура образования: бакалавриат (4 года), магистратура (2 года) и докторантура (до 3 лет). Каждую последующую степень нельзя получить без предыдущей.

Противники Болонской системы утверждают, что она чужда отечественным традициям. Однако история ее внедрения говорит об обратном: российские вузы начали адаптировать двухуровневую модель еще в 1996 году, задолго до официального присоединения страны к Болонскому процессу.

К 2003 году, когда Россия стала участницей Болонской декларации, около 15% всех образовательных программ в стране уже работали по новой схеме. Ректоры ведущих вузов добровольно перенимали западные стандарты.

Таким образом, Болонская система не была «спущена сверху», скорее, она стала результатом естественного развития образовательной среды. Вопрос в том, насколько эта модель отвечает нынешним вызовам и потребностям российского общества.

Как будет устроена новая система

Ключевое изменение — это отказ от привычной болонской схемы. Ей на смену придет новая модель, призванная сделать высшее образование более целостным и понятным для рынка труда:

базовое высшее образование (4–6 лет) , которое будет давать полноценную квалификацию специалиста;

специализированное высшее образование (1–3 года), куда войдут магистратура, а также ординатура и ассистентура-стажировка для медиков и творческих профессий.

Аспирантура станет отдельным видом профессионального высшего образования, сфокусированным на подготовке научных и педагогических кадров.

Исключения из правил

При этом для студентов медицинских направлений сроки обучения останутся прежними (6 лет для «лечебного дела» и «педиатрии», 5 лет для «стоматологии» и «фармации». После получения специалитета многие продолжают обучение в ординатуре, которое длится 2 года). Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что четырехлетнего обучения в бакалавриате также недостаточно для инженеров и педагогов. Чтобы подготовить квалифицированных специалистов в этих областях, требуется от пяти до пяти с половиной лет. Это соответствует уровню обучения в специалитете.

Что будет с ЕГЭ

Российская система единого госэкзамена сохранится в обозримом будущем. Как поясняют в Рособрнадзоре, ЕГЭ успешно выполняет несколько ключевых задач:

обеспечивает единые стандарты оценки знаний;

делает поступление в вузы максимально объективным;

сглаживает разрыв между школьной программой и требованиями университетов;

дает равные возможности абитуриентам из разных регионов.

Дорожная карта перехода: что ждет студентов и вузы

Полномасштабный запуск обновленной модели высшего образования намечен на 2027 год, однако процесс перехода будет постепенным. Уже в 2026 году ее планируют внедрить в более чем 1000 российских вузов.

До этого срока предстоит большая подготовительная работа: нужно утвердить новые образовательные стандарты, перечни специальностей и правила приема. Власти обещают, что права нынешних студентов не пострадают.

Пилотный проект с новой формой обучения уже стартовал в нескольких вузах в мае 2023 года. В нем участвуют:

Московский авиационный институт;

Университет науки и технологий МИСИС;

Московский педагогический государственный университет;

Балтийский федеральный университет;

Санкт-Петербургский горный университет;

Томский государственный университет.

Что делать бакалаврам и магистрам

Те, кто поступил в вузы до 2026 года включительно, смогут спокойно доучиться по старым программам. Для них, как и для преподавателей, будут созданы все условия для плавного перехода на обновленную систему.

«Тем, кто сейчас учится на программах бакалавриата и специалитета, не стоит волноваться. Всё будет приравнено, не будет недоученных студентов, всё будет соответствовать тем или иным уровням», — заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

По мнению заведующей кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раисы Донской, главной проблемой бакалавриата было то, что человек с таким дипломом просто не мог пойти куда-то работать. Необходимо было получать какие-то дополнительные квалификации (в основном, конечно, магистратуру).

«А жизнь в современном мире так стремительно меняется, что уже невозможно получить высшее образование, которого бы хватило на всю жизнь. Именно поэтому трендом стало продолжающееся обучение, оно зарекомендовало себя во всём мире, прижилось и в России. Уже не идет речь о том, чтобы человек обучился один раз», — отметила Донская в разговоре с MSK1.RU.