В Ярославской области переименуют крупный вуз. После реорганизации Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева станет Российским двигателестроительным техническим университетом.
«Появились национальные проекты и федеральные программы, ориентированные на технологическое лидерство страны. Мы должны актуализировать свою программу развития так, чтобы учесть эти вызовы и максимально использовать потенциал университета. У нас открываются новые возможности для ребрендинга. Правильно было бы сделать опору на нашу историю», — прокомментировал ректор РГАТУ Валерий Кошкин.
Решение о реорганизации было принято на стратегической сессии вуза, которая проходит в Рыбинске с 4 по 5 сентября. Мероприятие направлено на разработку работы учебного заведения.
«В данный момент идет большая работа по актуализации программы развития университета, в том числе и для этих целей состоялась стратегическая сессия с участием индустриальных партнеров. В рамках сессии был проработан и рассмотрен проект ребрендинга. При выполнении всех поставленных задач реализовать его планируется в течение года», — сообщили 76.RU в пресс-службе РГАТУ.
В октябре представители рыбинского вуза также отправятся в Китай для заключения соглашений с вузами-партнерами.
РГАТУ имени П. А. Соловьева был образован в 1955 году. В вузе обучают по программам: «Проектирование интеллектуальных информационных и роботизированных систем», «Проектирование интеллектуальных вычислительных систем и цифровых сервисом», «Бизнес-аналитика», «Разработка программного обеспечения высокотехнологичных интеллектуальных систем», «Программно-определяемые радиосистемы и беспилотные комплексы», «Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок» и других. Вуз сотрудничает с крупными производствами, в том числе «ОДК-Сатурн», «Конструкторское бюро „Луч“», «Русская механика», Ярославский радиозавод и другие.