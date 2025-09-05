НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области переименуют крупный вуз

В Ярославской области переименуют крупный вуз

Реорганизация пройдет до конца 2025 года

1 595
16 комментариев
Студенты вуза в Рыбинске будут учиться по обмену в Китае | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтуденты вуза в Рыбинске будут учиться по обмену в Китае | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Студенты вуза в Рыбинске будут учиться по обмену в Китае

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области переименуют крупный вуз. После реорганизации Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева станет Российским двигателестроительным техническим университетом.

«Появились национальные проекты и федеральные программы, ориентированные на технологическое лидерство страны. Мы должны актуализировать свою программу развития так, чтобы учесть эти вызовы и максимально использовать потенциал университета. У нас открываются новые возможности для ребрендинга. Правильно было бы сделать опору на нашу историю», — прокомментировал ректор РГАТУ Валерий Кошкин.

Решение о реорганизации было принято на стратегической сессии вуза, которая проходит в Рыбинске с 4 по 5 сентября. Мероприятие направлено на разработку работы учебного заведения.

«В данный момент идет большая работа по актуализации программы развития университета, в том числе и для этих целей состоялась стратегическая сессия с участием индустриальных партнеров. В рамках сессии был проработан и рассмотрен проект ребрендинга. При выполнении всех поставленных задач реализовать его планируется в течение года», — сообщили 76.RU в пресс-службе РГАТУ.

В октябре представители рыбинского вуза также отправятся в Китай для заключения соглашений с вузами-партнерами.

В Рыбинске переименуют РГАТУ им. Соловьева в Российский двигателестроительный технический университет | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Рыбинске переименуют РГАТУ им. Соловьева в Российский двигателестроительный технический университет | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске переименуют РГАТУ им. Соловьева в Российский двигателестроительный технический университет

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

РГАТУ имени П. А. Соловьева был образован в 1955 году. В вузе обучают по программам: «Проектирование интеллектуальных информационных и роботизированных систем», «Проектирование интеллектуальных вычислительных систем и цифровых сервисом», «Бизнес-аналитика», «Разработка программного обеспечения высокотехнологичных интеллектуальных систем», «Программно-определяемые радиосистемы и беспилотные комплексы», «Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок» и других. Вуз сотрудничает с крупными производствами, в том числе «ОДК-Сатурн», «Конструкторское бюро „Луч“», «Русская механика», Ярославский радиозавод и другие.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
JayroslavMudryi
2 часа
от перемены мест слагаемых- сумма не меняется! все уезжают в Москву где платят
Гость
2 часа
Прекрасная идея! Звучит солидно! Единственное, новое название нужно дополнить! ВУЗ должен называться: Российский двигателестроительный технический университет имени Валентины Владимировны Терешковой! Она прославила Ярославскую область на весь Мир, мы гордимся ее подвигом!
