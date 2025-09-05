Студенты вуза в Рыбинске будут учиться по обмену в Китае Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области переименуют крупный вуз. После реорганизации Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева станет Российским двигателестроительным техническим университетом.

«Появились национальные проекты и федеральные программы, ориентированные на технологическое лидерство страны. Мы должны актуализировать свою программу развития так, чтобы учесть эти вызовы и максимально использовать потенциал университета. У нас открываются новые возможности для ребрендинга. Правильно было бы сделать опору на нашу историю», — прокомментировал ректор РГАТУ Валерий Кошкин.

Решение о реорганизации было принято на стратегической сессии вуза, которая проходит в Рыбинске с 4 по 5 сентября. Мероприятие направлено на разработку работы учебного заведения.

«В данный момент идет большая работа по актуализации программы развития университета, в том числе и для этих целей состоялась стратегическая сессия с участием индустриальных партнеров. В рамках сессии был проработан и рассмотрен проект ребрендинга. При выполнении всех поставленных задач реализовать его планируется в течение года», — сообщили 76.RU в пресс-службе РГАТУ.

В октябре представители рыбинского вуза также отправятся в Китай для заключения соглашений с вузами-партнерами.

В Рыбинске переименуют РГАТУ им. Соловьева в Российский двигателестроительный технический университет Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU