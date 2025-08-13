НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование В Ярославском округе откроется новая школа. Рассматриваем фото изнутри

В Ярославском округе откроется новая школа. Рассматриваем фото изнутри

Ее строительство обошлось в более полумиллиарда рублей

372
4 комментария
Так снаружи выглядит новая школа в Заволжье | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак снаружи выглядит новая школа в Заволжье | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Так снаружи выглядит новая школа в Заволжье

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В поселке Заволжье Ярославского округа откроется новая школа на 350 учеников. Она начнет работать с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 12 августа у себя в соцсетях.

«Получили разрешение на ввод в эксплуатацию школы в поселке Заволжье Ярославского округа. Оформлена и лицензия, и это значит, что новое образовательное учреждение готово принять учеников», — отметил глава региона.

Школу построили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Новый объект обошелся дороже 530 млн рублей.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» была утверждена федеральным правительством в 2019 году. Она направлена на улучшение социально-экономического положения в сельской местности, повышение уровня жизни сельского населения и развитие инфраструктуры.

Классы оснащены всей необходимой техникой | Источник: Михаил Евраев / TelegramКлассы оснащены всей необходимой техникой | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Классы оснащены всей необходимой техникой

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В здании оборудованы современные классы с необходимой для учебы техникой. На территории школы построены спортивные площадки для футбола, баскетбола и волейбола. Также на улице оборудованы беговые дорожки для занятий по физкультуре. Кроме того, организована парковка для школьных автобусов.

В классах установили стеллажи и шкафчики | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ классах установили стеллажи и шкафчики | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В классах установили стеллажи и шкафчики

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В школе также есть актовый зал | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ школе также есть актовый зал | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В школе также есть актовый зал

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Коридоры светлые и просторные | Источник: Михаил Евраев / TelegramКоридоры светлые и просторные | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Коридоры светлые и просторные

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Ярославле должна открыться школа на Большой Федоровской. Она войдет в комплекс образовательных учреждений Красноперекопского района, в который также включены средняя школа № 32 имени В. В. Терешковой, детские сады № 13 и 175.

Кроме того, в Ярославле достраивается школа на Московском проспекте на 1100 учеников. Объект должны сдать к 1 октября 2025 года. Учебный процесс в образовательном заведении должен начаться со второй четверти.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Школа Открытие
