Программу для начальной школы решили изменить: что нового ждет учеников уже в этом году

За четыре года обучения в начальной школе ученики должны провести от 2966 до 3305 часов на уроках Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Министерство просвещения утвердило новые нормативы учебной нагрузки для учащихся начальных классов. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ.

С первого сентября учебная нагрузка для первоклассников составит от 20 до 21 часа в неделю, а для учеников вторых — четвертых классов — от 23 до 26 часов в неделю. Указанные параметры могут варьироваться в зависимости от выбранных образовательных программ.

Совокупный объем учебных часов за четыре года обучения в начальной школе должен находиться в пределах от 2966 до 3305 часов. Распределение учебной нагрузки будет осуществляться в рамках пятидневной или шестидневной учебной недели.

Также с первого сентября вводятся новые нормативы на проведение проверочных и практических работ. Контрольные работы будут занимать не более одного-двух академических часов продолжительностью 45 минут каждый. Практические работы рассчитаны на один урок, при этом их общий объем не должен превышать 10 процентов от общего времени, отведенного на изучение конкретного предмета.

Ранее сообщалось, что с 2026/2027 учебного года в российских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Согласно документу, в рамках предмета школьники будут изучать жизненный путь и взгляды выдающихся государственных, общественных, культурных деятелей, ученых и военных, включая героев СВО.