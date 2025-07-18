В Ярославле вырастет стоимость кружков для детей. Сколько теперь придется платить

Сколько стоят кружки для детей в Ярославле Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

В Ярославле вырастет стоимость дополнительных занятий для детей в муниципальных школах искусств. Постановление о подорожании таких услуг опубликовали на сайте мэрии 18 июля.

«Утвердить размеры оплаты за обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детских школах искусств города Ярославля. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 11.09.2024 № 813 „Об оплате за обучение в детских школах искусств“», — говорится в документе.

По новому прайсу, за обучение детей игре на народных инструментах, таких как баян, аккордеон, домра, балалайка, нужно будет платить 685 рублей в месяц. На других инструментах — 905 рублей. В прошлом году нужно было платить 625 и 825 рублей.

За обучение сольному пению, музыкальному фольклору или хоровому пению с использованием инструмента нужно будет отдавать по 905 рублей в месяц. В прошлом году такая услуга стоила 825 рублей.

За занятия в хоре без инструмента родителям нужно будет выкладывать по 665 рублей в месяц. Раньше это стоило 605 рублей.

Стоимость художественных занятий выросла с 670 до 735 рублей. А хореографических или театральных с 605 до 665 рублей.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года. То есть, по новым тарифам родители начнут платить с начала нового учебного года.