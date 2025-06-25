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Образование В Ярославле создадут образовательный комплекс № 33: какие школы и садики в него войдут

В Ярославле создадут образовательный комплекс № 33: какие школы и садики в него войдут

Постановление опубликовано на сайте мэрии города

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В Ярославле создадут новый образовательный комплекс № 33 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле создадут новый образовательный комплекс № 33 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле создадут новый образовательный комплекс № 33

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На сайте мэрии Ярославля опубликовано постановление о создании нового образовательного комплекса № 33. В него войдут несколько школ и садиков города.

«Установить наименование образуемого в результате реорганизации учреждения — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа „Образовательный комплекс № 33“, говорится в постановлении.

Комплекс создадут путем присоединения к школе № 18 школу № 6 имени Подвойского, а также детские сады № 41, 57, 110, 227.

Напомним, в Ярославской области начался второй этап объединения учебных заведений. Эксперимент по созданию комплексов стартовал в 2024 году. На первом этапе было образовано шесть комплексов — три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском. Сейчас опыт планируют распространять на весь регион. В Ярославле уже были опубликованы новые постановления об объединении городских школ и садиков. Министр образования Ярославской области Ирина Лобода пояснила, почему принято такое решение и рассказала, по какому принципу объединяют учебные учреждения.

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