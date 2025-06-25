В Ярославле создадут образовательный комплекс № 33: какие школы и садики в него войдут

Напомним, в Ярославской области начался второй этап объединения учебных заведений. Эксперимент по созданию комплексов стартовал в 2024 году. На первом этапе было образовано шесть комплексов — три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском. Сейчас опыт планируют распространять на весь регион. В Ярославле уже были опубликованы новые постановления об объединении городских школ и садиков. Министр образования Ярославской области Ирина Лобода пояснила, почему принято такое решение и рассказала, по какому принципу объединяют учебные учреждения.