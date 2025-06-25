«Убедил жюри, что решение правильное»: выпускник получил на ЕГЭ 99 баллов. Он подал апелляцию — теперь у него 100

Динис Гизатуллин с другими учениками на приеме в БСК Источник: Эдуард Давыдов / Vk.com











Выпускник Динис Гизатуллин из Стерлитамака, который получил 100 баллов за ЕГЭ по химии после апелляции, рассказал, что в ходе подготовки к экзамену решил только пару пробников, «чтобы понять структуру». И всё. Кажется невозможным, но учитель парня в разговоре с нашими коллегами из UFA1.RU это подтвердил: у парня просто не было времени готовиться. А теперь он собирается поступать в лучший вуз России.

Апелляция — дело рискованное

Динис родом из башкирского города Ишимбай. С детства любил исследования и, по признанию мамы Ренары, имел определенную тягу к знаниям. Ему нравилось учиться и открывать что-то новое. Так он поступил в Башкирский лицей-интернат № 3 в Стерлитамаке, а там всерьез принялся за учебу и отправился на олимпиады по химии, где занимал призовые места. В 8-м классе он уже решал варианты за 9-й.

Динису вручают очередную награду Источник: БЛИ #3 ХИМИЯ / Vk.com











Особое достижение — победа на международной олимпиаде по химии. К слову, на таком же соревновании побеждал выпускник прошлого года Вадим Харисов. На фоне побед его позвали работать в правительство Башкирии. У Диниса немного другие планы. Но об этом чуть позже.

Ключевой момент в его истории — ЕГЭ. Сам выпускник говорит, что особо не готовился. По словам учителя по химии Алмаза Насртдинова, всё дело в олимпиадах, в которых его ученик активно участвовал с 8-го класса.

«Поучаствовал на олимпиадах разного уровня: школьных, городских, республиканских, российских и международных. И везде побеждал. Так что, возможно, на данный момент Динис — самый сильный 11-классник по химии в Башкирии», — отмечает учитель.

Парень стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии Источник: БЛИ #3 ХИМИЯ / Vk.com











По словам преподавателя, обычно олимпиады проходят в три тура. В первом оценивают теорию: знание химии и умение решать задачи. Во втором — практика, умение проводить правильные химические опыты и расчеты. В третьем работу просматривают, выставляют баллы.

Если ученик не согласен, он может подать апелляцию. В этом случае ему нужно доказать правильность решения задачи.

«Апелляция — непростой вопрос, не всегда получается набрать баллы. Но Динис апеллировал и на Всероссийской олимпиаде школьников по химии, и на международной олимпиаде тоже», — объясняет Алмаз Касимович.

Уже понимаете связь? Ведь свои 100 баллов по химии Динис получил после апелляции. Ему изначально поставили 99. Получить высший было делом принципа. К тому же школьник был уверен, что нигде не накосячил.

Диплом от БСК Источник: Ренара Гизатуллина / Vk.com











По словам парня, когда он узнал результаты госэкзамена, то расстроился. Но с другой стороны, всё же обрадовался 99 баллам. Тогда он детально изучил вторую часть работы, но «существенных ошибок не нашел» и потому погнал в апелляцию.

«Мне было всё равно на возможные потери баллов после проверки. Главное, нужен был максимальный балл, так как хотел сделать подарок учителю, Алмазу Касимовичу, а также обрадовать своих родителей и популяризировать любимый лицей, БЛИ № 3 Стерлитамака. Комиссия оказалась компетентной, эксперты были доброжелательными, за что я им благодарен. Я старался, чтобы мои доводы не были голословными. И мы пришли к единому мнению, я получил желанный балл», — рассказал выпускник.

Второе место на международной олимпиаде Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.com











Так в чём же была проблема? А в том, что правила на олимпиадах и экзамене отличаются. Решая задачи, Динис использовал навыки олимпиад и кое-где сократил формулы. Это и стало причиной занижения балла.

«На апелляции ЕГЭ он смог доказать правильность решения задачи и убедил жюри, что его решение правильное. И получил заслуженные 100 баллов. Здесь я считаю Диниса большим молодцом, он очень старательный ребенок и идет до конца, не оставляет дело на полпути», — отметил учитель.

По словам Алмаза Касимовича, сокращение формул — «это не совсем ошибка». Просто на экзамене, помимо самого факта решения, нужно еще и правильно оформлять задачи.

И учитель, и выпускник поблагодарили комиссию за то, что пошла навстречу юному химику и поддержала его. Ведь он всё решил верно.

Школьник добился своего Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.com

«За ЕГЭ не беспокоился»

Звучит удивительно, но, признаётся выпускник, это действительно так.

«Я усердно готовился к олимпиадам по химии в течение трех лет, поэтому не волновался за исход ЕГЭ. На экзамен особо не уделял время: всего решал два пробника, чтобы понять структуру экзамена», — рассказал лицеист.

Учитель и наставник парня Алмаз Насртдинов говорит, что у него есть и другие ученики, которые добивались высоких баллов: 84, 86, 88, 90, 97. Кажется, он помнит их всех. Но о своих успехах преподаватель скромно умолчал, а между тем в 2021 году 14 его учеников участвовали в Большой содовой олимпиаде, 10 стали призерами, а 2 — победителями.

В разговоре с журналом «proБСК» в 2021 году он отмечал, что в каждом своем ученике изначально видит олимпиадника. С теми, кто желает изучить химию ближе, он занимается внеурочно: ребята там готовятся к подобным соревнованиям.

Также он рассказывал об одном из своих выпускников, который занял призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников по химии. Это достижение гарантирует поступление в любой вуз России на бюджет. В УГНТУ олимпиаднику предлагали стипендию около 80 тысяч рублей (туда он в итоге и поступил).

«Поэтому те, кто постоянно участвует в олимпиадах, получают хорошие знания и опыт, который в дальнейшем дает возможность лучше написать ЕГЭ», — отметил учитель в разговоре с UFA1.RU.

Многим ученикам он передал свои знания о химии Источник: АО «Росхим»











Динис особо не готовился к экзамену, но не потому, что был самоуверен, а банально не было времени. Сначала Всероссийская олимпиада в конце марта, потом международная в конце мая. К каждой нужно было подготовиться, и Динис уделял этому всё свободное время.

«Олимпиадные задания намного сложнее, поэтому ЕГЭ не вызвал трудностей», — сказал Алмаз Насртдинов.

Дальше у выпускника есть план поступить в МГУ на химический факультет. По его словам, он хочет связать свою жизнь с наукой.

«В МГУ сильный педагогический состав, с которым он знаком со времен участия в смене образовательного центра „Сириус“ в Сочи. А также у них хорошо оснащены лаборатории химического факультета», — подметила мама парня.