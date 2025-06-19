Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью

Дети в провинции были уверены, что им дают меньше баллов, чем в столице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Денис Лебедев «Фонтанка.ру»

Каждый божий год в начале июня Сеть заполняется жалобами на несправедливости ЕГЭ. Это нормально. Любой экзамен — это стресс, а проявлять негодование, если что-то идет не так, как планировалось, — естественная реакция человека.

Вот и в 2025-м на суд публики было представлено два суждения. Первое: профильная математика в этом году аномально сложная. Второе: на ЕГЭ по литературе школьникам из провинции давали меньше баллов, чем столичным детям.

Оба они доставляют удовольствие сторонникам единого экзамена. Во-первых, статистика и реальные обнародованные уже итоги напрочь опровергают подозрения. Средний балл по математике даже вырос по сравнению с прошлым годом, а результаты по литературе за пределами городов-миллионников сильно сократили отставание от них.

Но главное. Ведь к чему апеллируют возмущенные: мы готовились целый год, занимались как проклятые, и главное — «пробники» писали на 100 баллов! И всё равно только 60 баллов по литературе! А мы «шли на 100»!

Вы мои хорошие! 60 баллов по литературе — это как раз средний балл по стране. Так что, строго говоря, вы большие молодцы, так держать! И да, как это ни печально, но в 17 лет — самое время смотреть правде в глаза. Вы середнячки. Это неплохо. А чтобы получить 100 баллов, да даже 90, по любому ЕГЭ — недостаточно просто «натаскиваться» год. Да-да, это так, вопреки завываниям противников единого экзамена.

«Пробники», которые вас именно что «натаскали» писать на 100 баллов, — это просто примеры из заданий прошлых лет. А они — сюрприз! — не повторяются. И то, что вы, как заяц, целый год учились стучать по барабану лапками, не означает, что у вас всё получится, когда на реальном экзамене попадется даже музыкальный треугольник. Не говоря уже о флейте.

Идея настоящей подготовки к 100 баллам по ЕГЭ — уметь играть на любом инструменте, а для этого надо не пиликать целый год гаммы, а блистать в гармонии, сольфеджио и импровизации. И это — увы! — дано не каждому.

Смешные аргументы противников ЕГЭ, что «там надо просто расставлять правильно галочки», — это пена, за которой полное непонимание происходящего. Чтобы сдать ЕГЭ на 90–100, надо, во-первых, идеально знать ВСЮ школьную программу, а не только то, что было в «пробниках». И, во-вторых, уметь думать, рассуждать, делать выводы, знать и уметь применять правила. В некоторых культурах человека, обладающего такими качествами, называют «умным». А статистика показывает, что именно умных — в любом поколении — ограниченное количество. Подавляющее большинство — это как раз середнячки с 60 баллами.

Жестоко? Ну так добро пожаловать во взрослую жизнь. У нас тут просто «пахать весь год» — недостаточно для успеха. Надо гораздо больше.

Во-первых, пахать надо хорошо. Вернее, лучше всех остальных. А во-вторых, надо и самому быть круче остальных. Везение — тоже надо, но знаете, шанс на большую удачу может появиться лишь однажды в жизни. И проверьте себя, способны ли вы: 1) распознать, что это он, 2) воспользоваться им и 3) не профукать то, что он вам даст?

Сложно, очень сложно в этой жизни выбираться на самый верх, а еще куда сложнее — оставаться там. Именно поэтому мир состоит из середнячков. Из тех, кому достается 60 баллов по ЕГЭ. Это, вообще-то, достаточно, чтобы поступить в приличный вуз и построить нестыдную карьеру. Будьте благодарны за то, что имеете. Не гневите бога. Уважайте чужие успехи. Равняйтесь на них.

Но да, куда проще ругать ЕГЭ, пенять на нечестных проверяющих и плеваться на столичных школьников. И это всё — тоже удел середнячков. Искать виноватых.

Лобби вузов и РОНОвской бюрократии пытается топить проект ЕГЭ с момента возникновения, вкидывая тезис о «дебилизации» детей «галочками в клеточках» и сея мифы о «лучшем в мире» советском образовании. В котором качество учителя и школьного администратора измерялось только числом восторженных отзывов и букетов, подаренных на 1 Сентября. А каждый ректор вуза был сам волен решать, кого брать, а кого не брать учиться.

Конечно, жизнь устроена куда сложнее, но в целом это так. Сдаешь ЕГЭ на 90–95 — и поступаешь в любой институт страны. Да, кроме тех нескольких на всю Россию, которые выторговали себе право на свои дополнительные испытания. Как те же стобалльники. Но вот все остальные-то — да.

А сдаешь на 15 — и ты в пролете везде. И бездушная машина даже не увидит за сданной работой достижений и заслуг родителей и их денег.

Не будем прикидываться наивными, взламывать эту систему уже научились. И за деньги или из огромного уважения даже самая бездушная машина — в теории — может очеловечиваться. Но разве возвращение к старой системе экзаменов в школе, а потом в вузе как-то решит эту проблему? Она что, полностью исключала взятки и блат? Что-то непохоже.

Однако у нас тут новая проблема. Целая армия «тренеров по ЕГЭ» паразитирует на нем, обещая детям «гарантированные» высокие баллы. Уровень аргументации мало чем отличается от тренеров личностного роста: «Если очень-очень сильно захотеть и сильно постараться, у тебя обязательно всё получится».

Это именно они, а не «дебилизирующий» ЕГЭ порождают необоснованные надежды и как следствие — обиды и злость в случае неуспеха. Надо ли государству брать под контроль систему подготовки к ЕГЭ? Спросите Сергея Кравцова и Елену Мизулину, им виднее.

Надо ли государству в принципе специально натаскивать детей на 100 баллов по ЕГЭ? Вряд ли. Зачем ему столько гениев? Задача государства совсем другая — наполнить экономику миллионами грамотных и исполнительных специалистов и инженеров. Да, с 60 баллами. А гении как-нибудь сами найдут себя.

Ну а школьные учителя… Отстаньте вы от них с вашими ЕГЭ и обидками. Их задача — дать образование. Какое? Выйдите на крыльцо своей школы, прочитайте табличку: «Средняя общеобразовательная». Как видите, не «Хогвартс» и не «Институт Хавьера» для «детей Х». Учителя готовят именно что середнячков. По госзаданию и в рамках бюджетного финансирования. И не одного вас, а 100 человек в параллели. Очень разных и не всегда удобных. Вот такая у них работа.

Ну не должны они, а зачастую и не могут научить вас сдавать ЕГЭ на 100 баллов. У них вообще другая задача. Те, у кого получается, — герои. Но даже у этих выдающихся педагогов — обратите внимание — не все сдают на 100 баллов, а только один-два, правда? Наверное, вы уже догадались, почему это так?

Ну и давайте всё же проявим уважение к тем, кто честно зарабатывает свои высокие баллы. Они делают это не потому, что «пахали весь год» (хотя и это тоже). Просто они не такие, как вы.