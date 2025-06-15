В Минобрнауки анонсировали масштабные изменения для студентов

На некоторые профессии придется учиться дольше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026–2027 годах. Тогда в вузах должны полностью отказаться от классической Болонской системы. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Мы планируем, что масштабный переход начнется в 2026–2027 годах. И сейчас у нас сформировалось полное представление об этой модели. Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство», — сказал в беседе с РИА Новости Фальков.

Болонская система образования — трехуровневая структура образования: бакалавриат, магистратура и докторантура. Каждую последующую степень нельзя получить без предыдущей.

Президент России Владимир Путин уже подписал указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Она предусматривает три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантуру взамен бакалавриата и магистратуры.

Первая ступень программы будет длиться от четырех до шести лет, а вторая — от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки и специальности. Для студентов медицинских направлений сроки обучения останутся прежними.

Пилотный проект с такой формой обучения уже стартовал в нескольких вузах в мае 2023 года. В нем участвуют:

Московский авиационный институт;

Университет науки и технологий МИСИС;

Московский педагогический государственный университет;

Балтийский федеральный университет;

Санкт-Петербургский горный университет;

Томский государственный университет.