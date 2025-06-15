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Образование В Минобрнауки анонсировали масштабные изменения для студентов

В Минобрнауки анонсировали масштабные изменения для студентов

Будущие абитуриенты будут получать совсем другое образование

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4 комментария
На некоторые профессии придется учиться дольше | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНа некоторые профессии придется учиться дольше | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На некоторые профессии придется учиться дольше

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026–2027 годах. Тогда в вузах должны полностью отказаться от классической Болонской системы. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Мы планируем, что масштабный переход начнется в 2026–2027 годах. И сейчас у нас сформировалось полное представление об этой модели. Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство», — сказал в беседе с РИА Новости Фальков.

Болонская система образования — трехуровневая структура образования: бакалавриат, магистратура и докторантура. Каждую последующую степень нельзя получить без предыдущей.

Президент России Владимир Путин уже подписал  указ о совершенствовании национальной системы высшего образования. Она предусматривает три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантуру взамен бакалавриата и магистратуры.

Первая ступень программы будет длиться от четырех до шести лет, а вторая — от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки и специальности. Для студентов медицинских направлений сроки обучения останутся прежними.

Пилотный проект с такой формой обучения уже стартовал в нескольких вузах в мае 2023 года. В нем участвуют:

  • Московский авиационный институт;

  • Университет науки и технологий МИСИС;

  • Московский педагогический государственный университет;

  • Балтийский федеральный университет;

  • Санкт-Петербургский горный университет;

  • Томский государственный университет. 

Дипломы нынешних студентов-бакалавров не потеряют своей значимости. Переходить на новую систему образования будут постепенно. Те, кто уже учится по старой программе, смогут успешно завершить обучение без каких-либо изменений.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Образование Минобнауки Болонская система образования
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Комментарии
4
Гость
15 июня, 12:59
Зачем в 2014 году надо было все ломать? Работала нормальная, проверенная годами система образования, нет им надо было под болонскую подстроиться..
Гость
15 июня, 08:03
Образованные плохо отдают жизни и не хотят работать за фантики банка приколов на благо любимой власти
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