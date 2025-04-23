«Самостоятельными не будут»: новые школы в Ярославле присоединят к существующим

Новая школа строится на улице Большой Федоровской в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новые строящиеся школы на Московском проспекте и улице Большой Федоровской в Ярославле хотят присоединить к уже существующим. Об этом на заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости 22 апреля сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«В этом году у нас вводится ряд новых школ. Родители обращаются, что хотят попасть в эти новые школы. Но эти школы самостоятельными школами не будут. Они будут структурными подразделениями уже существующих школ», — рассказал детский омбудсмен.

Окончательного решения, к каким школам присоединят строящиеся, по словам Крупина, еще нет. При этом сейчас в образовательных организациях региона идет прием заявлений от родителей для зачисления детей в первые классы. Куда и когда обращаться ярославцам, которые хотят, чтобы их дети посещали новые школы, не понятно.

Этот вопрос портал 76.RU адресовал в департамент образования мэрии города. Ждем ответ.

Напомним, ранее власти Ярославля сообщали, что новые школы должны открыть свои двери для учеников 1 сентября 2025 года.

Школу на улице Большой Федоровской возводят на месте снесенной аварийной школы № 53. Новое учебное учреждение рассчитано на 500 детей. В здании предусмотрена столовая, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, зал для хореографии, актовый зал. На пришкольной территории должна разместиться баскетбольная площадка и зона отдыха.

Школа на Московском проспекте рассчитана на 1100 мест. Здание будет состоять из двух корпусов, соединенных теплыми переходами. Внутри будут отдельные блоки для учеников старших и младших классов. Для занятий спортом предусмотрен 25-метровый бассейн. На пришкольной территории обустроят беговые дорожки, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки.