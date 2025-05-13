Учебник не читали? Попробуйте пройти тест по истории России

Если бы история России была сериалом, то он длился бы тысячу сезонов, причем с интригами и неожиданными поворотами сюжета. А вы точно не пропустили важные серии? Тогда пройдите наш тест по истории — накануне ЕГЭ по истории самое время вспомнить, кто и когда правил, какие законы принимал и где проходили великие сражения.