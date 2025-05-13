Учебник не читали? Попробуйте пройти тест по истории России

Если бы история России была сериалом, то он длился бы тысячу сезонов, причем с интригами и неожиданными поворотами сюжета. А вы точно не пропустили важные серии? Тогда пройдите наш тест по истории — накануне ЕГЭ по истории самое время вспомнить, кто и когда правил, какие законы принимал и где проходили великие сражения.
В каком году Россия стала империей?
В 1699-м
В 1721-м
В 1749-м
В 1824-м
Какое из этих событий случилось раньше?
1 — Куликовская битва.
2 — Невская битва.
3 — Ледовое побоище.
4 — Полтавская битва.
2, 3, 1, 4
1, 2, 3, 4
4, 2, 3, 1
2, 1, 4, 3
Когда в русском языке отменили букву «ять»?
Сразу после гибели Пушкина
После отмены крепостного права
После Октябрьской революции
После смерти Сталина
Кто основал Москву?
Владимир Красное Солнышко
Борис Годунов
Юрий Долгорукий
Иван Грозный
Екатерина II, Николай I, Александр III, Елизавета Петровна — кто из этих царей правил раньше?
Елизавета Петровна
Екатерина II
Александр III
Николай I
Как назывался первый свод законов Древней Руси?
Соборное уложение
Домострой
«Правда русская»
Слово о полку Игореве
Кто командовал российскими войсками в Бородинском сражении?
Багратион
Кутузов
Жуков
Суворов
Когда началась Первая мировая война?
В 1907 году
В 1912 году
В 1914 году
В 1925 году
Что стало результатом Октябрьской революции в 1917 году?
Свержение Временного правительства
Отмена крепостного права
Атеизм
Празднование Нового года
Какую из этих проблем решили в СССР?
Безграмотности
Голода
Экологии
Дефицита