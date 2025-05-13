НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 749мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,89
EUR 90,11
Попал под ИВЛ в командировке
Утечка газа в центре города
Сколько стоит квартира в новостройке
Построят дорогу
Работа троллейбусов
Американец переехал в Ярославль
Отключение горячей воды
Когда станет теплее
Секреты храма Ильи Пророка
Образование Тест Учебник не читали? Попробуйте пройти тест по истории России

Учебник не читали? Попробуйте пройти тест по истории России

Только, чур, в «Википедию» не подглядывать

206
Написать комментарий
После этого теста сразу видно, кто списывал, а кто добросовестно готовился к урокам | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RUПосле этого теста сразу видно, кто списывал, а кто добросовестно готовился к урокам | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

После этого теста сразу видно, кто списывал, а кто добросовестно готовился к урокам

Источник:

Густаво Зырянов / NGS.RU

Если бы история России была сериалом, то он длился бы тысячу сезонов, причем с интригами и неожиданными поворотами сюжета. А вы точно не пропустили важные серии? Тогда пройдите наш тест по истории — накануне ЕГЭ по истории самое время вспомнить, кто и когда правил, какие законы принимал и где проходили великие сражения.

ТЕСТПройден 47 раз
1 / 10

В каком году Россия стала империей?

  • В 1699-м

  • В 1721-м

  • В 1749-м

  • В 1824-м

2 / 10

Какое из этих событий случилось раньше?

1 — Куликовская битва.
2 — Невская битва.
3 — Ледовое побоище.
4 — Полтавская битва.

  • 2, 3, 1, 4

  • 1, 2, 3, 4

  • 4, 2, 3, 1

  • 2, 1, 4, 3

3 / 10

Когда в русском языке отменили букву «ять»?

  • Сразу после гибели Пушкина

  • После отмены крепостного права

  • После Октябрьской революции

  • После смерти Сталина

4 / 10

Кто основал Москву?

  • Владимир Красное Солнышко

  • Борис Годунов

  • Юрий Долгорукий

  • Иван Грозный

5 / 10

Екатерина II, Николай I, Александр III, Елизавета Петровна — кто из этих царей правил раньше?

  • Елизавета Петровна

  • Екатерина II

  • Александр III

  • Николай I

6 / 10

Как назывался первый свод законов Древней Руси?

  • Соборное уложение

  • Домострой

  • «Правда русская»

  • Слово о полку Игореве

7 / 10

Кто командовал российскими войсками в Бородинском сражении?

  • Багратион

  • Кутузов

  • Жуков

  • Суворов

8 / 10

Когда началась Первая мировая война?

  • В 1907 году

  • В 1912 году

  • В 1914 году

  • В 1925 году

9 / 10

Что стало результатом Октябрьской революции в 1917 году?

  • Свержение Временного правительства

  • Отмена крепостного права

  • Атеизм

  • Празднование Нового года

10 / 10

Какую из этих проблем решили в СССР?

  • Безграмотности

  • Голода

  • Экологии

  • Дефицита

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
История Домашнее задание Школьные годы Первая мировая война СССР Российская империя ЕГЭ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление