Вы разбираетесь в географии или дальше двора не выбираетесь? Сложный тест для знатоков

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На сегодняшний день на уголь по-прежнему приходится значительная доля в структуре потребления топлива как в мире в целом, так и во многих странах. Учащиеся нашли в интернете информацию о том, что в мире в 2018 году было добыто 3917 млн тонн угля, при этом показатель ресурсообеспеченности на этот год составлял 269 лет. Определите, какова была величина разведанных запасов угля в 2018 году.