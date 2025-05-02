Вы разбираетесь в географии или дальше двора не выбираетесь? Сложный тест для знатоков

География — предмет не из массовых: на ЕГЭ ее выбирают меньше 10% выпускников. Но зато какие это люди! Любят карты, океаны, не путают меридианы с широтами и считают, что туризм — это не просто отпуск, а профессия. Проверьте, готовы ли вы к экзамену по географии: сможете написать хотя бы на 40 баллов?
Трансляция церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио началась 23 июля 2021 года в 14:00 по московскому времени. Определите, во сколько по местному времени эта трансляция началась в Южно-Сахалинске.
В 20:00
В 21:00
В 22:00
В 23:00
Запишите перечисленные города России в порядке увеличения продолжительности воздействия солнечного света 25 апреля, начиная с города с наименьшей его продолжительностью.
1) Нижний Новгород
2) Сыктывкар
3) Саратов
2, 1, 3
3, 2, 1
3, 1, 2
1, 3, 2
Что образуется в результате деятельности ветра?
Овраги
Дюны
Бараньи лбы
Ледники
На каком из полуостровов происходят самые сильные и частые землетрясения?
Камчатка
Пиренейский полуостров
Скандинавский полуостров
Индостан
Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения?
1) Новосибирск
2) Томск
3) Петрозаводск
4) Ставрополь
5) Уфа
6) Ростов-на-Дону
1, 6, 2
3, 1, 6
1, 5, 6
6, 1, 5
Какой самый глубокий слой Земли?
Внутреннее ядро
Внешнее ядро
Мантия
Земная кора
Определите регион России по его описанию: «Эта область расположена в европейской части России. Она имеет выход к государственной границе РФ. Одна из основных отраслей промышленности — добыча железных руд и производство железорудных окатышей. Машиностроение специализируется на производстве кузнечно-прессового оборудования, электротехнических изделий, оборудования для животноводства и кормопроизводства. Электроэнергией область обеспечивает расположенная на ее территории крупная АЭС. В пищевой промышленности используется местное сельскохозяйственное сырье: на черноземных почвах выращивают зерновые культуры, картофель, сахарную свеклу, подсолнечник».
Ростовская область
Курская область
Ленинградская область
Краснодарский край
Город Кашан имеет географические координаты 33º 59′ с. ш. 51º 26′ в. д. На территории какого государства он находится?
Ирак
Афганистан
Индия
Иран
На сегодняшний день на уголь по-прежнему приходится значительная доля в структуре потребления топлива как в мире в целом, так и во многих странах. Учащиеся нашли в интернете информацию о том, что в мире в 2018 году было добыто 3917 млн тонн угля, при этом показатель ресурсообеспеченности на этот год составлял 269 лет. Определите, какова была величина разведанных запасов угля в 2018 году.
1 022 029 млн тонн
1 253 778 млн тонн
1 053 673 млн тонн
1 149 666 млн тонн
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.
1) Меловой
2) Четвертичный
3) Силурийский
1, 2, 3
2, 3, 1
3, 1, 2
2, 1, 3