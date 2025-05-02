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Образование Тест Вы разбираетесь в географии или дальше двора не выбираетесь? Сложный тест для знатоков

Вы разбираетесь в географии или дальше двора не выбираетесь? Сложный тест для знатоков

Говорят, школьники с ним справятся лучше взрослых

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В нашем тесте&nbsp;— всё как на экзамене | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВ нашем тесте&nbsp;— всё как на экзамене | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В нашем тесте — всё как на экзамене

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

География — предмет не из массовых: на ЕГЭ ее выбирают меньше 10% выпускников. Но зато какие это люди! Любят карты, океаны, не путают меридианы с широтами и считают, что туризм — это не просто отпуск, а профессия. Проверьте, готовы ли вы к экзамену по географии: сможете написать хотя бы на 40 баллов?

ТЕСТПройден 2 раза
1 / 10

Трансляция церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио началась 23 июля 2021 года в 14:00 по московскому времени. Определите, во сколько по местному времени эта трансляция началась в Южно-Сахалинске.

  • В 20:00

  • В 21:00

  • В 22:00

  • В 23:00

2 / 10

Запишите перечисленные города России в порядке увеличения продолжительности воздействия солнечного света 25 апреля, начиная с города с наименьшей его продолжительностью.

1) Нижний Новгород

2) Сыктывкар

3) Саратов

  • 2, 1, 3

  • 3, 2, 1

  • 3, 1, 2

  • 1, 3, 2

3 / 10

Что образуется в результате деятельности ветра?

  • Овраги

  • Дюны

  • Бараньи лбы

  • Ледники

4 / 10

На каком из полуостровов происходят самые сильные и частые землетрясения?

  • Камчатка

  • Пиренейский полуостров

  • Скандинавский полуостров

  • Индостан

5 / 10

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения?

1) Новосибирск

2) Томск

3) Петрозаводск

4) Ставрополь

5) Уфа

6) Ростов-на-Дону

  • 1, 6, 2

  • 3, 1, 6

  • 1, 5, 6

  • 6, 1, 5

6 / 10

Какой самый глубокий слой Земли?

  • Внутреннее ядро

  • Внешнее ядро

  • Мантия

  • Земная кора

7 / 10

Определите регион России по его описанию: «Эта область расположена в европейской части России. Она имеет выход к государственной границе РФ. Одна из основных отраслей промышленности — добыча железных руд и производство железорудных окатышей. Машиностроение специализируется на производстве кузнечно-прессового оборудования, электротехнических изделий, оборудования для животноводства и кормопроизводства. Электроэнергией область обеспечивает расположенная на ее территории крупная АЭС. В пищевой промышленности используется местное сельскохозяйственное сырье: на черноземных почвах выращивают зерновые культуры, картофель, сахарную свеклу, подсолнечник».

  • Ростовская область

  • Курская область

  • Ленинградская область

  • Краснодарский край

8 / 10

Город Кашан имеет географические координаты 33º 59′ с. ш. 51º 26′ в. д. На территории какого государства он находится?

  • Ирак

  • Афганистан

  • Индия

  • Иран

9 / 10

На сегодняшний день на уголь по-прежнему приходится значительная доля в структуре потребления топлива как в мире в целом, так и во многих странах. Учащиеся нашли в интернете информацию о том, что в мире в 2018 году было добыто 3917 млн тонн угля, при этом показатель ресурсообеспеченности на этот год составлял 269 лет. Определите, какова была величина разведанных запасов угля в 2018 году.

  • 1 022 029 млн тонн

  • 1 253 778 млн тонн

  • 1 053 673 млн тонн

  • 1 149 666 млн тонн

10 / 10

Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.

1) Меловой

2) Четвертичный

3) Силурийский

  • 1, 2, 3

  • 2, 3, 1

  • 3, 1, 2

  • 2, 1, 3

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
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