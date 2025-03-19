С начала года в школах появятся новые отметки

Оценка за поведение может появиться в российских школах уже с нового учебного года, но пока в пробном режиме. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Я не исключаю, что это будет в пробном режиме. Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это, действительно, шло на пользу, вот это очень важно», — сказал Кравцов в беседе с РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 8 февраля поручил правительству обсудить с профессиональным и родительским сообществом целесообразность введения оценки за поведение. Он настоял на том, что такая отметка должна быть равнозначна другим. Отчитаться о результатах кабмин должен до 1 июля.
Во время обсуждения вопроса о введении отметок за поведение председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил не допускать к выпускным государственным экзаменам детей, которые получали неудовлетворительную оценку.
Поведение учащихся оценивали и раньше. В 1943 году были утверждены «Правила для учащихся». Пятерка ставилась «за безупречное поведение», тройка — «за серьезное нарушение», а двойка — при решении вопроса об исключении из школы.