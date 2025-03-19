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Образование С начала года в школах появятся новые отметки

С начала года в школах появятся новые отметки

Программа начнет работать в тестовом режиме

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24 комментария
Теперь для учебы важны не только знания | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUТеперь для учебы важны не только знания | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Теперь для учебы важны не только знания

Источник:

Оценка за поведение может появиться в российских школах уже с нового учебного года, но пока в пробном режиме. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Я не исключаю, что это будет в пробном режиме. Слишком откладывать это решение не будем. Просто надо проработать все механизмы, чтобы это, действительно, шло на пользу, вот это очень важно», — сказал Кравцов в беседе с РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 8 февраля поручил правительству обсудить с профессиональным и родительским сообществом целесообразность введения оценки за поведение. Он настоял на том, что такая отметка должна быть равнозначна другим. Отчитаться о результатах кабмин должен до 1 июля.

Во время обсуждения вопроса о введении отметок за поведение председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил не допускать к выпускным государственным экзаменам детей, которые получали неудовлетворительную оценку.

Поведение учащихся оценивали и раньше. В 1943 году были утверждены «Правила для учащихся». Пятерка ставилась «за безупречное поведение», тройка — «за серьезное нарушение», а двойка — при решении вопроса об исключении из школы.

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Оценки Поведение школьников Дневник Сергей Кравцов Школа
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Комментарии
24
Гость
9 часов
А что такое поведение? Такого предмета в школьной программе нет, и учителей по поведению нет, этому детей никто не учит, а оценка будет! Кто и как будет оценивать поведение, непонятно! Будет шантаж родителей!
Гость
12 часов
А если по поведению пятёрка, то удо дадут?
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