На эти 10 вопросов ответит любой школьник. А вы сможете?

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При этом правителе Россия вступила в Семилетнюю войну, разгромив армию прусского императора Фридриха II, которая ранее считалась непобедимой. Также во время правления был основан Московский университет, Петербургская академия художеств и первый публичный театр. Боясь государственного переворота, этот правитель постоянно переезжал из одного дворца в другой и плохо спал по ночам. О ком идет речь?