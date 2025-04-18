На эти 10 вопросов ответит любой школьник. А вы сможете?

Круглые отличники на месте? Если вы всегда гордились пятерками в дневнике, то пришла пора проверить, как хорошо вы помните школьную программу. В этом поможет наш тест. Сможете ответить на десять вопросов по разным школьным предметам, ни разу не ошибившись?
Сонный Юра категорически не хотел идти в школу первого сентября.
- «Сонный Юра» — подлежащее, «идти» — сказуемое
- «Юра» — подлежащее, «не хотел идти» — сказуемое
- «Юра» — подлежащее, «идти» — сказуемое
- «Сонный Юра» — подлежащее, «не хотел идти» — сказуемое
- Андрей Болконский
- Алексей Вронский
- Григорий Печорин
- Андрей Штольц
- Елизавета Петровна
- Петр II
- Александр I
- Екатерина II
- Потребность в самоактуализации, потребность в безопасности, биологические потребности, потребность в уважении и престиже.
- Потребность в безопасности, биологические потребности, потребность в уважении и престиже, потребность в самоактуализации.
- Биологические потребности, потребность в безопасности, потребность в уважении и престиже, потребность в самоактуализации.
- Биологические потребности, потребность в безопасности, потребность в самоактуализации, потребность в уважении и престиже.
- 4
- 9
- 12
- 15
- Джоуль
- Паскаль
- Ньютон
- Зарплата
- Литий
- Бор
- Водород
- Гелий
- Арифметико-логическое устройство и устройство управления
- Устройство для хранения информации
- Устройства ввода информации
- Устройства записи и чтения информации
- Красный
- Желтый
- Синий
- Зеленый
- Видоизмененными плодами
- Видоизмененными побегами
- Видоизмененными листьями
- Видоизмененными корнями
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