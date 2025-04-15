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Этот тест по русскому языку смогут пройти только отличники. Вы в их числе?

Попробуйте ответить на десять вопросов без единой ошибки

6 442
8 комментариев
Школьники пройдут этот тест, даже учебник не открывая | Источник: Игорь До / E1.RUШкольники пройдут этот тест, даже учебник не открывая | Источник: Игорь До / E1.RU
Школьники пройдут этот тест, даже учебник не открывая
Источник:

Игорь До / E1.RU

Наверное, у каждого во время учебы в школе возникал вопрос, где же мне пригодятся эти знания? Ну конечно, в наших ежедневных тестах! Давайте проверим, не прошли ли для вас даром занятия по русскому языку.

Мы собрали самые разные задания, чтобы вы вспомнили как можно больше правил из русского языка. Только настоящие отличники смогут пройти тест без ошибок — а вы в их числе?

ТЕСТПройден 1579 раз
1 / 10
В каком слове не допущена ошибка в образовании формы?
  • В магазине мы купили сразу пять КОЧЕРЕГ
  • Я приготовила твои любимые пирожки с ПОВИДЛОЙ
  • Оказалось, что рост Славы 175 сантиметров, а Боря выше НЕГО еще на пять сантиметров.
  • Мы с Викой встречаемся в 10 вечера в АЭРОПОРТЕ
2 / 10
Сразу … в город Света побежала в банк. Как правильно пишется нужное слово?
  • По приезду
  • По приезде
  • Поприезду
  • По-приезде
3 / 10
Правильно ли написано слово, означающее возглас, выражающий хвалу в богослужении?
  • Да, всё правильно
  • Нет, правильно — алиллуйа
  • Нет, правильно — аллилуйя
  • Нет, правильно — алиллуйя
4 / 10
Какое слово написано без ошибок?
  • Птице-фабрика
  • Эконом-класс
  • Жар-птица
  • Ядо-химикат
5 / 10
Исключите лишнее слово, чтобы исправить лексическую ошибку:

Для более четкой, объективной и ясной картины широко применяются такие методы психологии труда, как «фотография» рабочего дня и хронометраж времени.
  • Объективной
  • Времени
  • Широко
  • Психологии
6 / 10
Как правильно пишется это слово?
  • Трансцинтдентный
  • Трансциндентный
  • Трансцендентный
  • Трансцентдентный
7 / 10
Наша … занимает третье место по поставкам малахита в мире. Какое слово сюда подходит?
  • Компания
  • Кампания
  • Можно и так, и так
8 / 10
В каком слове ударение стоит неправильно?
  • асимметрИя
  • знАмение
  • слИвовый
  • ходатАй
9 / 10
Какое из этих слов — женского рода?
  • Тапка
  • Цунами
  • Жюри
  • Бариста
10 / 10
И напоследок — правильно ли написано это слово?
  • Слово написано правильно
  • Нет, нужно писать так — имунодефицит
  • Нет, нужно писать так — иммунодефицит
  • Нет, нужно писать так — иммунодифицит

Проверьте свои школьные знания и в других наших тестах:

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Иван НекрасовИван Некрасов
Иван Некрасов
Корреспондент национальной редакции
Тест Тесты Русский Русский язык Правила Школьные знания Сложный тест Тест по русскому языку Школа Образование Развлечение
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Комментарии
8
Митенька
25 августа 2024, 07:34
Абсолютно согласен !!! Вы там в редакции , в сварочных очках по улицам ходите !? Напрасно !!! Очёчки время от времени сымать нужно . Это помогает жить в ногу с этим поганым временем ...
Гость
24 августа 2024, 12:42
Зайдите в любой торговый центр. Там больше половины вывесок на проклятом вражеском языке. Мы провалили тест на уважение к своему языку. Нужно законодательно запретить использование в вывесках, рекламе любого иностранного языка.
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