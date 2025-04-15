Этот тест по русскому языку смогут пройти только отличники. Вы в их числе?

Наверное, у каждого во время учебы в школе возникал вопрос, где же мне пригодятся эти знания? Ну конечно, в наших ежедневных тестах! Давайте проверим, не прошли ли для вас даром занятия по русскому языку.
Мы собрали самые разные задания, чтобы вы вспомнили как можно больше правил из русского языка. Только настоящие отличники смогут пройти тест без ошибок — а вы в их числе?
- В магазине мы купили сразу пять КОЧЕРЕГ
- Я приготовила твои любимые пирожки с ПОВИДЛОЙ
- Оказалось, что рост Славы 175 сантиметров, а Боря выше НЕГО еще на пять сантиметров.
- Мы с Викой встречаемся в 10 вечера в АЭРОПОРТЕ
- По приезду
- По приезде
- Поприезду
- По-приезде
- Да, всё правильно
- Нет, правильно — алиллуйа
- Нет, правильно — аллилуйя
- Нет, правильно — алиллуйя
- Птице-фабрика
- Эконом-класс
- Жар-птица
- Ядо-химикат
Для более четкой, объективной и ясной картины широко применяются такие методы психологии труда, как «фотография» рабочего дня и хронометраж времени.
- Объективной
- Времени
- Широко
- Психологии
- Трансцинтдентный
- Трансциндентный
- Трансцендентный
- Трансцентдентный
- Компания
- Кампания
- Можно и так, и так
- асимметрИя
- знАмение
- слИвовый
- ходатАй
- Тапка
- Цунами
- Жюри
- Бариста
- Слово написано правильно
- Нет, нужно писать так — имунодефицит
- Нет, нужно писать так — иммунодефицит
- Нет, нужно писать так — иммунодифицит
Проверьте свои школьные знания и в других наших тестах:
попробуйте угадать страны по флагам;
10 неожиданных вопросов для знатоков;
эти слова путает каждый второй — а вы уверены, что правильно их употребляете?