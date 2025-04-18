Вы выросли в СССР или мимо проходили? Сложный тест на советского человека

В Советском Союзе не было интернета, но все знали, где достать сервелат и модные джинсы. Там не было ни кофе навынос, ни смузи, а верхом роскоши считались сервиз с золотой каемкой и хрустальная люстра. Может быть, что-то из этого было у вас. Пройдите наш тест, чтобы узнать, вы далеки от СССР или он у вас в крови.