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Развлечения тест Вы выросли в СССР или мимо проходили? Сложный тест на советского человека

Вы выросли в СССР или мимо проходили? Сложный тест на советского человека

Настало время вспомнить, как жили в эпоху без каршеринга и интернета

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3 комментария
А вам, Новосельцев, я правильные ответы не скажу | Источник: кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1977 год (12+)А вам, Новосельцев, я правильные ответы не скажу | Источник: кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1977 год (12+)

А вам, Новосельцев, я правильные ответы не скажу

Источник:

кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1977 год (12+)

В Советском Союзе не было интернета, но все знали, где достать сервелат и модные джинсы. Там не было ни кофе навынос, ни смузи, а верхом роскоши считались сервиз с золотой каемкой и хрустальная люстра. Может быть, что-то из этого было у вас. Пройдите наш тест, чтобы узнать, вы далеки от СССР или он у вас в крови.

ТЕСТПройден 109 раз
1 / 11

Молочные продукты в СССР разливали в стеклянные бутылки, каждая была запечатана крышкой из фольги разных цветов. Какого цвета были крышки на кефире в 80-е годы?

  • Синие

  • Желтые

  • Белые

  • Зеленые

2 / 11

Сколько граней было у классического граненого стакана в СССР?

  • 8

  • 12

  • 16

  • 22

3 / 11

Люди, рожденные в СССР, помнят цифры 3,62. Что они обозначали?

  • Цена бутылки водки

  • Стоимость стаканчика мороженого

  • Столько стоила бутылка ряженки

  • Налог на бездетность — 3,62% от зарплаты

4 / 11

В сыре, который производили в СССР, встречались пластиковые цифры. Почему они там оказывались?

  • Лотерея сыропроизводителей

  • Производственный брак

  • Дата изготовления

  • Срок годности

5 / 11

В СССР были стабильные цены. Например, на спички. Помните, сколько стоил стандартный коробок?

  • 10 копеек

  • 5 копеек

  • 3 копейки

  • 1 копейка

6 / 11

В СССР существовали три негласные составляющие счастья советского человека: квартира, …, машина. Какой «ингредиент» пропущен?

  • Жена

  • Дача

  • Дети

  • Холодильник

7 / 11

Во времена дефицита в СССР были «шоп-туры». Как они назывались в народе?

  • Дефицитные электрички

  • Продуктовые вагоны

  • Колбасные поезда

  • Апельсиновые электрички

8 / 11

В СССР было популярно сдавать макулатуру. А что можно было получить за это взамен?

  • Значок «эколог пятилетки»

  • Талоны на книги

  • Подписку на газету «Правда»

  • Ветку

9 / 11

Каких купюр образца 1961 года не было в СССР?

  • 2 рубля

  • 3 рубля

  • 5 рублей

  • 25 рублей

10 / 11

С чем у советских людей ассоциировалось 72%?

  • С коммунистической экономикой

  • С хозяйственным мылом

  • С крепкой водкой

  • С голосованием за партию

11 / 11

И последний вопрос: сколько республик было на момент распада СССР?

  • 10

  • 13

  • 15

  • 20

Вот еще несколько интересных тестов про советскую эпоху:

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Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
СССР Советский быт Денежная реформа Народ История Советский Союз Советский стиль Кино Питание Промышленность Тест Развлечения
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Комментарии
3
Гость
1 час
Как хорошо что СССР развалился.
Гость
16 минут
"Скорее всего, вы штопали носки в детстве и играли в подъезде с детьми всех возрастов", - чего?! Зумеры, вы совсем сбрендили?
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