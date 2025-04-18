Вы выросли в СССР или мимо проходили? Сложный тест на советского человека

В Советском Союзе не было интернета, но все знали, где достать сервелат и модные джинсы. Там не было ни кофе навынос, ни смузи, а верхом роскоши считались сервиз с золотой каемкой и хрустальная люстра. Может быть, что-то из этого было у вас. Пройдите наш тест, чтобы узнать, вы далеки от СССР или он у вас в крови.
Молочные продукты в СССР разливали в стеклянные бутылки, каждая была запечатана крышкой из фольги разных цветов. Какого цвета были крышки на кефире в 80-е годы?
Синие
Желтые
Белые
Зеленые
Сколько граней было у классического граненого стакана в СССР?
8
12
16
22
Люди, рожденные в СССР, помнят цифры 3,62. Что они обозначали?
Цена бутылки водки
Стоимость стаканчика мороженого
Столько стоила бутылка ряженки
Налог на бездетность — 3,62% от зарплаты
В сыре, который производили в СССР, встречались пластиковые цифры. Почему они там оказывались?
Лотерея сыропроизводителей
Производственный брак
Дата изготовления
Срок годности
В СССР были стабильные цены. Например, на спички. Помните, сколько стоил стандартный коробок?
10 копеек
5 копеек
3 копейки
1 копейка
В СССР существовали три негласные составляющие счастья советского человека: квартира, …, машина. Какой «ингредиент» пропущен?
Жена
Дача
Дети
Холодильник
Во времена дефицита в СССР были «шоп-туры». Как они назывались в народе?
Дефицитные электрички
Продуктовые вагоны
Колбасные поезда
Апельсиновые электрички
В СССР было популярно сдавать макулатуру. А что можно было получить за это взамен?
Значок «эколог пятилетки»
Талоны на книги
Подписку на газету «Правда»
Ветку
Каких купюр образца 1961 года не было в СССР?
2 рубля
3 рубля
5 рублей
25 рублей
С чем у советских людей ассоциировалось 72%?
С коммунистической экономикой
С хозяйственным мылом
С крепкой водкой
С голосованием за партию
И последний вопрос: сколько республик было на момент распада СССР?
10
13
15
20
Вот еще несколько интересных тестов про советскую эпоху:
эти 10 хитростей знают только советские люди;
для чего нужны были эти 5 предметов из СССР;
отличите факты от вымысла про СССР.