Тест для знатоков русского языка: сможете написать «Тотальный диктант» без единой ошибки?

Раз в году даже самые уверенные в своей грамотности люди испытывают легкое волнение: хватит ли им знаний, чтобы не покраснеть перед проверяющими «Тотального диктанта»? 5 апреля страна снова возьмется за ручки и попробует написать текст без единой ошибки. А вы готовы этому интеллектуальному испытанию? Пройдите наш тест и узнайте, есть ли у вас шанс показать свою грамотность, или пора срочно повторять правила русского языка.
Как напишете эти слова: девч…нка, медвеж…нок, дириж…ром?
Девчёнка, медвежёнок, дирижором
Девчёнка, медвежёнок, дирижёром
Девчонка, медвежонок, дирижёром
Где нужны только удвоенные согласные?
Преображе(н)ый, взволнова(н)ая, ра(с)тилавшийся
Ра(с)ыпа(н)ые, жема(н)ый, немудре(н)ые
Не(с)е(с)еры, иску(с)ный, свежесреза(н)ый
В каком ряду пропущена только буква «с»?
Бе…причинное, бе…нравственный, бе…вкусный
Бе…мерный, бе…шумный, чере…чур
Бе…тактный, бе…смертный, бе…платный
Сколько запятых нужно этому предложению?
Каждое утро еще при свете звезд Якоб Иванович Бах просыпался и лежа под толстой стеганой периной утиного пуха слушал мир.
3
4
5
Где пропущена буква «е»?
1. Можно встретить следы пр…бывания человека.
2. «Выраст…шь — прочтешь», — говорил отец.
3. Пр…вередливый человек — слишком чувствительный к боли.
1, 3
1, 2
2, 3
Где закралась ошибка?
Развиваются и борются за жизнь.
Среди стелющейся на холмах полярной березы.
Меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург.
Здесь нет ошибок
Ошибки в каждом варианте
Найдете лишнюю запятую?
Наступит лето (1) и ветер заколышет венчики цветов (2) жужжа (3) пролетит и сядет на цветок шмель.
1, 3
3
Везде нужны запятые
Сколько нужно запятых:
И он молча в полузабытьи сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без особых мыслей в голове и наверно потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом.
1
3
5
Какие слова напишете через дефис?
Засухо…устойчивые растения, первобытно…общинный строй, членисто…ногие живые существа
Кто…то написал, встретился кое…с…кем, лесо…степь
Вице…канцлер, пол…лица, нежданно…негаданно
Где должны быть не запятые, а точка с запятой:
Бубенчики еще глуше звенели в лесу (1) чем полтора месяца тому назад (2) всё было полно (3) тенисто и густо (4) и молодые ели (5) рассыпанные по лесу (6) не нарушали общей красоты (7) и (8) подделываясь под общий характер (9) нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.
2, 4, 7
2, 4
2, 7
Вот еще один тест, основанный на популярных ошибках участников «Тотального диктанта». Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят.