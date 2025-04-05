Тест для знатоков русского языка: сможете написать «Тотальный диктант» без единой ошибки?

Раз в году даже самые уверенные в своей грамотности люди испытывают легкое волнение: хватит ли им знаний, чтобы не покраснеть перед проверяющими «Тотального диктанта»? 5 апреля страна снова возьмется за ручки и попробует написать текст без единой ошибки. А вы готовы этому интеллектуальному испытанию? Пройдите наш тест и узнайте, есть ли у вас шанс показать свою грамотность, или пора срочно повторять правила русского языка.