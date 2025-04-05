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Образование тест Тест для знатоков русского языка: сможете написать «Тотальный диктант» без единой ошибки?

Тест для знатоков русского языка: сможете написать «Тотальный диктант» без единой ошибки?

Сейчас узнаем, кто готов к большой проверке на грамотность

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Вы знаете, у нас традиция: каждый год весной мы с друзьями пишем «Тотальный диктант» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВы знаете, у нас традиция: каждый год весной мы с друзьями пишем «Тотальный диктант» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вы знаете, у нас традиция: каждый год весной мы с друзьями пишем «Тотальный диктант»

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Раз в году даже самые уверенные в своей грамотности люди испытывают легкое волнение: хватит ли им знаний, чтобы не покраснеть перед проверяющими «Тотального диктанта»? 5 апреля страна снова возьмется за ручки и попробует написать текст без единой ошибки. А вы готовы этому интеллектуальному испытанию? Пройдите наш тест и узнайте, есть ли у вас шанс показать свою грамотность, или пора срочно повторять правила русского языка.

ТЕСТПройден 48 раз
1 / 10

Как напишете эти слова: девч…нка, медвеж…нок, дириж…ром?

  • Девчёнка, медвежёнок, дирижором

  • Девчёнка, медвежёнок, дирижёром

  • Девчонка, медвежонок, дирижёром

2 / 10

Где нужны только удвоенные согласные?

  • Преображе(н)ый, взволнова(н)ая, ра(с)тилавшийся

  • Ра(с)ыпа(н)ые, жема(н)ый, немудре(н)ые

  • Не(с)е(с)еры, иску(с)ный, свежесреза(н)ый

3 / 10

В каком ряду пропущена только буква «с»?

  • Бе…причинное, бе…нравственный, бе…вкусный

  • Бе…мерный, бе…шумный, чере…чур

  • Бе…тактный, бе…смертный, бе…платный

4 / 10

Сколько запятых нужно этому предложению?

Каждое утро еще при свете звезд Якоб Иванович Бах просыпался и лежа под толстой стеганой периной утиного пуха слушал мир.

  • 3

  • 4

  • 5

5 / 10

Где пропущена буква «е»?

1. Можно встретить следы пр…бывания человека.

2. «Выраст…шь — прочтешь», — говорил отец.

3. Пр…вередливый человек — слишком чувствительный к боли.

  • 1, 3

  • 1, 2

  • 2, 3

6 / 10

Где закралась ошибка?

  • Развиваются и борются за жизнь.

  • Среди стелющейся на холмах полярной березы.

  • Меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург.

  • Здесь нет ошибок

  • Ошибки в каждом варианте

7 / 10

Найдете лишнюю запятую?

Наступит лето (1) и ветер заколышет венчики цветов (2) жужжа (3) пролетит и сядет на цветок шмель.

  • 1, 3

  • 3

  • Везде нужны запятые

8 / 10

Сколько нужно запятых:

И он молча в полузабытьи сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без особых мыслей в голове и наверно потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом.

  • 1

  • 3

  • 5

9 / 10

Какие слова напишете через дефис?

  • Засухо…устойчивые растения, первобытно…общинный строй, членисто…ногие живые существа

  • Кто…то написал, встретился кое…с…кем, лесо…степь

  • Вице…канцлер, пол…лица, нежданно…негаданно

10 / 10

Где должны быть не запятые, а точка с запятой:

Бубенчики еще глуше звенели в лесу (1) чем полтора месяца тому назад (2) всё было полно (3) тенисто и густо (4) и молодые ели (5) рассыпанные по лесу (6) не нарушали общей красоты (7) и (8) подделываясь под общий характер (9) нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.

  • 2, 4, 7

  • 2, 4

  • 2, 7

Вот еще один тест, основанный на популярных ошибках участников «Тотального диктанта». Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Диктант Тотальный диктант Русский язык Акция Тотальный диктант Грамотность Тест на грамотность Тест Обучение Образование Знания Школьные знания
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