Вопросы по нормам: власти озвучили, что не так со школьным питанием в Ярославской области

В Ярославской области возникают вопросы по соблюдению натуральных норм в школьном питании. Об этом на заседании комитета региональной думы 4 февраля сообщила начальник отдела по развитию общего образования Министерства образования Ярославской области Нелли Лобанова.
Натуральные нормы питания — это возрастные физиологические нормы суточной потребности в пищевых веществах согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
«Завтраки в помойку»
Вопрос о питании в образовательных учреждениях в думе подняли не зря. Как говорят депутаты, к ним поступает много жалоб на качество завтраков и обедов.
— К нам часто обращаются родители, поступает информация от учителей, что завтраки идут в помойку. Дети не едят ту еду, которую им предоставляют, — отметила депутат Елена Кузнецова.
По мнению властей, одна из главных причин этого — в цене завтраков.
— С 1 января была проиндексирована стоимость школьных завтраков на 5,1% — с 79 до 83 рублей. Но мы понимаем, что дома за такие деньги вряд ли приготовим нормальный завтрак, — согласилась Нелли Лобанова. — Сегодня в рамках межведомственного взаимодействия мониторинг качества питания осуществляется государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Они проводят лабораторные исследования. Результаты доводят как до образовательных организаций, так и до нашего министра. Сегодня возникают вопросы по выполнению натуральных норм, потому что за такую стоимость выдержать все натуральные нормы, которые должны быть в школьном завтраке, не получается.
По мнению представителя Минобра, решить проблему можно только за счет дальнейшего повышения стоимости школьного питания.
«Макароны, рис, каша холодные»
Еще один недочет, на который обратили внимание депутаты, — температура подаваемых детям блюд.
— Макароны, рис, каша холодные. Их нельзя есть, хотя они, может, и хорошо приготовлены, — выступила депутат Лариса Ушакова.
Нелли Лобанова подчеркнула, что по этому вопросу работа с руководителями школ проводится.
— Мы перед директорами этот вопрос ставим, чтобы они продумывали организацию. Но кроме как за счет увеличения штатов решить проблему вряд ли возможно. Однако не всегда это получается, — пояснила она.
Кормить стали лучше?
В целом, по данным Минобра, в 2024 году в школах Ярославской области питался 91% учеников. В 2023 году было 90%. В сельской местности учебные учреждения чаще готовят еду сами, в крупных городах услуга отдана на аутсорсинг поставщикам.
Свою позицию по теме озвучил и детский омбудсмен Михаил Крупин. Он считает, что ситуация с питанием в ярославских школах постепенно улучшается.
— Если взять последние пять лет, то кормить стали лучше. Если два-три года назад я приходил в школы и щупы-градусники для определения температуры еды были в единицах школ, то сейчас наоборот у единиц школ их нет. Да, много средств уходит в мусорные баки. Но это еще и культура питания детей. К сожалению, многие директора не знают, как проверять качество питания. Они перегружены и так. В 2024 году мы провели совещание директоров, где довели информационное письмо о порядке бракеража. В декабре–январе сделал срез по контролю качества питания — бракеражи не работают, суточных проб нет. Директора, если и получили эти письма, то положили в дальний стол.
Бракераж готовой продукции — это проверка соответствия внешнего вида и вкусовых качеств блюда путем снятия пробы.
Депутаты пообещали вернуться к теме весной.
Кто поставляет еду в школы и садики Ярославля
В Ярославле в конце 2024 года прошли аукционы по выбору поставщиков питания в школы и садики. У школ контракты рассчитаны сразу на два года, у садиков — на год. Победителями стали три компании — ООО «Промпит», ООО «Агроинвест» и ООО «Агрофирма-Ярославль». Собственно, они же кормили детей и в прошлом году.
Самостоятельно организуют питание, по информации департамента образования мэрии города, 11 школ и 33 садика.
Со всеми вопросами и пожеланиями по питанию власти рекомендуют обращаться непосредственно к руководителю учебного учреждения, так как именно они отвечают за организацию данного процесса.
Что известно о поставщиках питания
ООО «Агроинвест»
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Агроинвест» было образовано в апреле 2019 года. Зарегистрировано в Ярославле. Разрешенные виды деятельности — торговля мясом, овощами, фруктами, одеждой, обувью и другие. Чистая прибыль фирмы за 2023 год составила 142 тысячи рублей. Учредитель и директор компании — Дмитрий Демьянченко. В прошлом он был совладельцем фирм, занимающихся торговлей продуктами и лесом. Опыт работы с детскими учреждениями у компании уже есть — в 2023 году она поставляла питание в некоторые садики Ярославля, в 2024 году — в школы. Причем, на аукционах перед началом учебного года ООО «Агроинвест» выиграл право поставлять питание примерно в 70 школ Ярославля. Но по части из них контракты были расторгнуты. Как отметил Демьянченко, это произошло по соглашению сторон. В итоге оставшиеся без поставщика учебные учреждения перешли к «Агрофирме-Ярославль» и «Промпиту».
ООО «Агрофирма-Ярославль»
Компания была образована в сентябре 2014 года, зарегистрирована в Ярославле. В списке разрешенных видов деятельности — общественное питание, производство продукции из мяса, торговля фруктами, овощами и другие. На конец 2023 года чистая прибыль компании составила 1000 рублей. Учредитель ООО «Агрофирма-Ярославль» — Павел Милишников. Также он является ИП, среди видов деятельности которого указаны производство древесины, мебели, торговля сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем, полуфабрикатами, зерном, кормами для животных и т. д. В прошлом был владельцем ООО «ЭлитКафе-Ярославль», поставляющего кофе из разных стран мира.
ООО «Промпит»
Это ярославская компания, созданная в январе 2014 года. По данным сервиса «Контур. Фокус», в число разрешенных видов деятельности у нее входит общественное питание, производство и продажа продуктов питания. Чистая прибыль организации в 2023 году составила 3,7 миллиона рублей. Одним из владельцев компании до 2022 года был Максим Вахруков, которому принадлежит бывший практически монополист по поставкам питания в учреждения соцсферы в Ярославле — ООО «Комбинат социального питания». Сейчас собственница компании — Ольга Куприянова. Также она является владелицей ярославской фирмы «Содержание, логистика, девелопмент».
В Ярославле уже гремел скандал с питанием
Напомним, в прошлом году в Ярославле разразился скандал из-за некачественных продуктов в школьном меню. О них сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. По данным ведомства, в сметане и твороге, которые были взяты на исследование у ООО «Агроинвест» — поставщика питания в школьные столовые нашли опасные вещества — трансглутаминаза, золотистый стафилококк, растительные масла и жиры на растительной основе, что свидетельствует о ее фальсификации. Производителем опасной продукции было ООО «Реус» из Чечни. Выяснилось, что производства по указанному адресу в Чечне не было. То есть фирма была «фантомной».
Владелец и гендиректор ООО «Агроинвест» Дмитрий Демьянченко тогда пояснил, что производителем были предоставлены декларации о соответствии продукции действующим нормативным актам, а также результаты лабораторных исследований. Кроме того, на продукцию (сметану, творог) были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы в соответствии с действующим законодательством. На момент поставки так называемая «фантомная» площадка была зарегистрирована в системе «Меркурий» и аккредитована в Россельхознадзоре. После аннулирования ветеринарных документов Россельхознадзором 26 сентября данная продукция была изъята из оборота.
А вы как оцениваете питание в садиках и школах?