Вопросы по нормам: власти озвучили, что не так со школьным питанием в Ярославской области

ООО «Агроинвест»

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Агроинвест» было образовано в апреле 2019 года. Зарегистрировано в Ярославле. Разрешенные виды деятельности — торговля мясом, овощами, фруктами, одеждой, обувью и другие. Чистая прибыль фирмы за 2023 год составила 142 тысячи рублей. Учредитель и директор компании — Дмитрий Демьянченко. В прошлом он был совладельцем фирм, занимающихся торговлей продуктами и лесом. Опыт работы с детскими учреждениями у компании уже есть — в 2023 году она поставляла питание в некоторые садики Ярославля, в 2024 году — в школы. Причем, на аукционах перед началом учебного года ООО «Агроинвест» выиграл право поставлять питание примерно в 70 школ Ярославля. Но по части из них контракты были расторгнуты. Как отметил Демьянченко, это произошло по соглашению сторон. В итоге оставшиеся без поставщика учебные учреждения перешли к «Агрофирме-Ярославль» и «Промпиту».

ООО «Агрофирма-Ярославль»

Компания была образована в сентябре 2014 года, зарегистрирована в Ярославле. В списке разрешенных видов деятельности — общественное питание, производство продукции из мяса, торговля фруктами, овощами и другие. На конец 2023 года чистая прибыль компании составила 1000 рублей. Учредитель ООО «Агрофирма-Ярославль» — Павел Милишников. Также он является ИП, среди видов деятельности которого указаны производство древесины, мебели, торговля сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем, полуфабрикатами, зерном, кормами для животных и т. д. В прошлом был владельцем ООО «ЭлитКафе-Ярославль», поставляющего кофе из разных стран мира.

ООО «Промпит»

Это ярославская компания, созданная в январе 2014 года. По данным сервиса «Контур. Фокус», в число разрешенных видов деятельности у нее входит общественное питание, производство и продажа продуктов питания. Чистая прибыль организации в 2023 году составила 3,7 миллиона рублей. Одним из владельцев компании до 2022 года был Максим Вахруков, которому принадлежит бывший практически монополист по поставкам питания в учреждения соцсферы в Ярославле — ООО «Комбинат социального питания». Сейчас собственница компании — Ольга Куприянова. Также она является владелицей ярославской фирмы «Содержание, логистика, девелопмент».