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Образование Когда следующие каникулы? В ярославском Минобре рассказали, как школьники будут отдыхать в 2025 году

Когда следующие каникулы? В ярославском Минобре рассказали, как школьники будут отдыхать в 2025 году

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Озвучены рекомендуемые даты каникул в 2025 году

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В Министерстве образования Ярославской области рассказали, когда школьникам ждать новых каникул. Расписание на первое полугодие 2025 года Министерство просвещения РФ опубликовало еще в 2024 году. Правда, это лишь рекомендованные даты.

— Школы самостоятельно определяют периоды каникул, — уточнили в ярославском Минобре.

При этом большинство учебных учреждений, как правило, руководствуются теми рекомендациями, которые дали федеральные власти.

Какие даты рекомендованы для каникул в 2025 году

Для тех, кто учится по четвертям:

  • дополнительные зимние каникулы для первоклассников: с 17 февраля по 24 февраля;

  • весенние каникулы для всех: с 24 по 31 марта;

  • летние каникулы: 23 мая при пятидневной учебной неделе, 24 мая — при шестидневной. У учеников 9 и 11 классов дата окончания учебного года будет зависеть от расписания экзаменов.

Для тех, кто учится по триместрам:

  • каникулы во время учебного года: с 17 по 24 февраля и с 7 по 13 апреля;

  • летние каникулы: с 9 июня по 31 августа. В период с 27 мая по 8 июня рекомендовано организовать проектную или внеурочную деятельность, экскурсии и другие мероприятия.

Пока рекомендации Министерства просвещения даны только на 2024/2025 учебный год. Информация по следующему учебному году появится ближе к 1 сентября.

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