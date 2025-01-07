Революция в высшем образовании: как исчезновение бакалавриата изменит будущее студентов

Эта система заменит уже существующие программы бакалавриата и магистратуры Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В Госдуме поддержали решение об отказе от бакалавриата и переход на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил Вячеслав Володин. Затронут ли изменения уже учащихся по старой системе студентов и что придет на смену бакалавриату — в материале.

— Это правильный шаг для повышения качества образования. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны, — считает Володин.

Новую модель образования предложило Минобрнауки. Она предусматривает три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантуру.

Продолжительность обучения на первом уровне составляет от пяти до шести лет, а на втором — от одного до трех лет. После завершения обоих уровней студент может перейти на следующую ступень.

Эта система заменит уже существующие программы бакалавриата и магистратуры, при этом магистратура будет значительно преобразована.

Изменения связаны с тем, что за четыре года по системе бакалавриата невозможно подготовить квалифицированных специалистов. Чтобы привлечь внимание к магистратуре, планируется сделать специализированное высшее образование бесплатным.

Пилотный проект по реформе высшего образования стартовал в России в мае 2023 года. Новую систему тестировали в шести университетах, а теперь распространят на всю страну. С 1 сентября 2025 года в России будут три ступени высшего образования — высшее и высшее специализированное, а также аспирантура. Минобрнауки к этому времени планирует разработать и утвердить все необходимые нормативно-правовые акты.

Однако для студентов медицинских направлений сроки обучения останутся прежними. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что четырехлетнего обучения в бакалавриате также недостаточно для инженеров и педагогов. Чтобы подготовить квалифицированных специалистов в этих областях, требуется от пяти до пяти с половиной лет. Это соответствует уровню обучения в специалитете.

Дипломы нынешних студентов-бакалавров не потеряют своей значимости. Переходить на новую систему образования будут постепенно, а те, кто уже учится по старой программе, смогут успешно завершить обучение без каких-либо изменений.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) продолжит существовать, потому что он соответствует стандартам и традициям российской образовательной системы.

По информации Рособрнадзора, ЕГЭ помогает стандартизировать процесс приема в высшие учебные заведения и делает его более объективным. Благодаря введению такого экзамена удалось преодолеть разрыв между школьной программой и вступительными испытаниями в вузах, а также обеспечить возможность поступления в любой вуз страны вне зависимости от региона, сообщают «Известия».

ЕГЭ будут сдавать не только россияне, но и иностранные абитуриенты. Для них предусмотрен единый государственный экзамен по русскому языку. С таким поручением 1 января 2025 года выступил президент России Владимир Путин и обязал правительство разработать концепцию введения этого экзамена.

Глава государства считает, что экзамен для иностранных граждан должен включать единые требования и определять уровень владения языком, необходимый для поступления в вузы и научные организации.