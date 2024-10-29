После жалобы Мизулиной в ярославской школе демонтируют камеры в туалете для мальчиков

После вмешательства Екатерины Мизулиной в школьном туалете снимут камеры Источник: Екатерина Мизулина / T.me











Вечером 29 октября директор элитной школы Ярославля Валентина Лапотникова, где ранее заметили камеры в туалетах для мальчиков, заявила, что видеонаблюдение демонтируют.

— Учредитель образовательной организации — департамент образования мэрии города Ярославля — указал на необходимость приостановки видеонаблюдения с последующим демонтажем оборудования, — сообщила Валентина Лапотникова.

Руководитель школы № 4 с английским уклоном также объяснила, что камеры появились по решению попечительского совета для предотвращения противоправной деятельности.

— Камеры направлены таким образом, чтобы не нарушалось личное пространство школьников. Доступ к видео имеет только заместитель директора по безопасности, — добавила директор.

Школа № 4 с углубленным изучением английского языка носит имя поэта Николая Некрасова. Учреждение было основано в 1936 году, это первая специализированная школа с углубленным изучением иностранного языка в Ярославской области (с 1957 года. — Прим. ред.). С 2023 года учреждение входит в топ-10 лучших в регионе по версии рейтингового агентства RAEX. Отметим, что в 2023-м школу впервые объединили с детским садиком, расположенным неподалеку.

Напомним, днем 29 октября школьники пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на видеонаблюдение над писсуарами. Общественница обратила внимание, что подобная проблема есть и в школах других регионов России.

Как выяснил 76.RU, многие родители не знали об установке камер в туалетах у детей. Сами школьники заявляли, что оборудование висит в уборных на каждом этаже не первый год. После шумихи в СМИ проверку начал детский омбудсмен Михаил Крупин.