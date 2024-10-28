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Образование тест Вы Россию знаете или дальше Ярославля не бывали? У нас есть 13 вопросов, чтобы это проверить

Вы Россию знаете или дальше Ярославля не бывали? У нас есть 13 вопросов, чтобы это проверить

Выясните, насколько хорошо вы знаете свою страну

277
1 комментарий

Вы точно ответите правильно на все задания нашего теста, если знаете всё о России

Каждую осень в России проводят «Этнографический диктант». Это уже стало своего рода традицией. Его участники могут проверить, насколько хорошо они знают культуру и традиции народов страны. В этом году образовательная акция пройдет с 1 по 8 ноября, и мы решили как следует к ней подготовиться. Итоги проверки объявляют аж в декабре, но с нашим тестом вам не придется ждать так долго. Ответив на 13 вопросов, вы за считаные минуты узнаете свои результаты.

ТЕСТПройден 38 раз
1 / 13

В 988 году произошло Крещение Руси, которое пришлось на период правления князя Владимира Святого. На территории какого современного города принял крещение сам князь Владимир?

  • Севастополь

  • Ярославль

  • Москва

  • Новосибирск

2 / 13

Внутри нашей страны и за ее пределами сарафан и кокошник уже давно стали символами русского народного женского костюма. Однако еще в начале ХХ века во многих южнорусских селах замужние крестьянки после замужества надевали другой головной убор. Как он называется?

  • Венок

  • Волосник

  • Кичка

  • Мурмолка

3 / 13

Какое прозвище получили белорусы из числа крестьян, массово переселявшихся на Урал в начале ХХ века?

  • Лапотники

  • Самоходы

  • Буселы

  • Бульбаши

4 / 13

Во время сватовства у разных народов родители жениха дарят девушке различные предметы в знак того, что теперь она уже обручена с их сыном и не может стать женой другого. Какой предмет родители жениха дарили будущей невесте у хантов?

  • Кольцо с бриллиантом

  • Дорогие столовые приборы

  • Постельное белье

  • Платок

5 / 13

В большинство языков мира слово «тундра» пришло из русского. Но в русский язык это слово попало из другого языка. Какой финно-угорский народ этим словом называл горы без леса?

  • Саамы

  • Вепсы

  • Карелы

  • Коми-зыряне

6 / 13

Какой смысл имеет широко распространенный обычай перед отъездом кого-либо из членов семьи всем находящимся в доме молча посидеть несколько мгновений?

  • Чтобы отъезжающий сосредоточился и вспомнил, что он мог забыть

  • Чтобы уберечь отъезжающего от плохого настроя на поездку

  • Чтобы посмотреть на отъезжающего, которого долго не увидишь

  • Чтобы уберечь отъезжающего от неприятностей в дороге

7 / 13

В культуре и языке какого из этих казачьих войск России наиболее сильно сохранились традиции запорожских казаков?

  • Донское

  • Уссурийское

  • Кубанское

  • Забайкальское

8 / 13

В каком году братья Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность? Год считается годом рождения славянской письменности.

  • 815-й

  • 863-й

  • 766-й

  • 914-й

9 / 13

По материалам XIX века известно, что в Ярославской, Владимирской, Нижегородской губерниях существовали отдельные группы населения с особенностями говора, свойственными белорусскому языку. Д. К. Зеленин считал эти группы потомками белорусов. Из-за отличий в быту соседнее население в шутку называло их «березником». Что послужило основанием для этого прозвища?

  • На их одежде был характерный вышитый узор

  • Они всегда носили фартук поверх костюма

  • Их одежда дополнялась бусами

  • В их одежде преобладал белый цвет

10 / 13

По одной из версий, название озера Таватуй, расположенного в Невьянском районе Свердловской области, можно разложить на слова «та», «ва» и «туй», относящиеся к языку одного из народов Среднего Урала, и перевести как «этот водный путь». Существует легенда о проводнике из этого народа, который показал русским озеро и сказал, что надо идти водным путем. О языке какого народа идет речь?

  • Удмурты

  • Башкиры

  • Коми-пермяки

  • Чуваши

11 / 13

По преданию о призвании Рюрика в Новгород в 862 г., зафиксированному в Повести временных лет, известно, что варягов совместно призвали словене, кривичи, чудь, весь и меря. Эти славянские и финно-угорские народы жили рядом и были связаны между собой и с варягами торговыми отношениями. Именно на их землях начинался старейший торговый путь из Скандинавии на Ближний Восток. Как он называется?

  • Путь «из варяг в греки»

  • Шелковый путь

  • Янтарный путь

  • Чайный путь

12 / 13

На Русском Севере перед отъездом к венчанию при выходе невесты из родного дома она тащила за собой скатерть со стола. Зачем она это делала?

  • Чтобы не потерять связь с родным домом

  • Чтобы жизнь с мужем всегда казалось медом

  • Чтобы сестры быстрее вышли замуж

  • Чтобы на столе всегда была еда

13 / 13

Согласно действующему закону, коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока России признаются этнические общности небольшой численности. Какая это численность?

  • Не более 20 000 человек

  • Не более 50 000 человек

  • Не более 75 000 человек

  • Не более 100 000 человек

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1
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18 минут
Вепсы и Карелы народы финно-угорской группы
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