Вы Россию знаете или дальше Ярославля не бывали? У нас есть 13 вопросов, чтобы это проверить

Каждую осень в России проводят «Этнографический диктант». Это уже стало своего рода традицией. Его участники могут проверить, насколько хорошо они знают культуру и традиции народов страны. В этом году образовательная акция пройдет с 1 по 8 ноября, и мы решили как следует к ней подготовиться. Итоги проверки объявляют аж в декабре, но с нашим тестом вам не придется ждать так долго. Ответив на 13 вопросов, вы за считаные минуты узнаете свои результаты.
В 988 году произошло Крещение Руси, которое пришлось на период правления князя Владимира Святого. На территории какого современного города принял крещение сам князь Владимир?
Севастополь
Ярославль
Москва
Новосибирск
Внутри нашей страны и за ее пределами сарафан и кокошник уже давно стали символами русского народного женского костюма. Однако еще в начале ХХ века во многих южнорусских селах замужние крестьянки после замужества надевали другой головной убор. Как он называется?
Венок
Волосник
Кичка
Мурмолка
Какое прозвище получили белорусы из числа крестьян, массово переселявшихся на Урал в начале ХХ века?
Лапотники
Самоходы
Буселы
Бульбаши
Во время сватовства у разных народов родители жениха дарят девушке различные предметы в знак того, что теперь она уже обручена с их сыном и не может стать женой другого. Какой предмет родители жениха дарили будущей невесте у хантов?
Кольцо с бриллиантом
Дорогие столовые приборы
Постельное белье
Платок
В большинство языков мира слово «тундра» пришло из русского. Но в русский язык это слово попало из другого языка. Какой финно-угорский народ этим словом называл горы без леса?
Саамы
Вепсы
Карелы
Коми-зыряне
Какой смысл имеет широко распространенный обычай перед отъездом кого-либо из членов семьи всем находящимся в доме молча посидеть несколько мгновений?
Чтобы отъезжающий сосредоточился и вспомнил, что он мог забыть
Чтобы уберечь отъезжающего от плохого настроя на поездку
Чтобы посмотреть на отъезжающего, которого долго не увидишь
Чтобы уберечь отъезжающего от неприятностей в дороге
В культуре и языке какого из этих казачьих войск России наиболее сильно сохранились традиции запорожских казаков?
Донское
Уссурийское
Кубанское
Забайкальское
В каком году братья Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность? Год считается годом рождения славянской письменности.
815-й
863-й
766-й
914-й
По материалам XIX века известно, что в Ярославской, Владимирской, Нижегородской губерниях существовали отдельные группы населения с особенностями говора, свойственными белорусскому языку. Д. К. Зеленин считал эти группы потомками белорусов. Из-за отличий в быту соседнее население в шутку называло их «березником». Что послужило основанием для этого прозвища?
На их одежде был характерный вышитый узор
Они всегда носили фартук поверх костюма
Их одежда дополнялась бусами
В их одежде преобладал белый цвет
По одной из версий, название озера Таватуй, расположенного в Невьянском районе Свердловской области, можно разложить на слова «та», «ва» и «туй», относящиеся к языку одного из народов Среднего Урала, и перевести как «этот водный путь». Существует легенда о проводнике из этого народа, который показал русским озеро и сказал, что надо идти водным путем. О языке какого народа идет речь?
Удмурты
Башкиры
Коми-пермяки
Чуваши
По преданию о призвании Рюрика в Новгород в 862 г., зафиксированному в Повести временных лет, известно, что варягов совместно призвали словене, кривичи, чудь, весь и меря. Эти славянские и финно-угорские народы жили рядом и были связаны между собой и с варягами торговыми отношениями. Именно на их землях начинался старейший торговый путь из Скандинавии на Ближний Восток. Как он называется?
Путь «из варяг в греки»
Шелковый путь
Янтарный путь
Чайный путь
На Русском Севере перед отъездом к венчанию при выходе невесты из родного дома она тащила за собой скатерть со стола. Зачем она это делала?
Чтобы не потерять связь с родным домом
Чтобы жизнь с мужем всегда казалось медом
Чтобы сестры быстрее вышли замуж
Чтобы на столе всегда была еда
Согласно действующему закону, коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока России признаются этнические общности небольшой численности. Какая это численность?
Не более 20 000 человек
Не более 50 000 человек
Не более 75 000 человек
Не более 100 000 человек
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