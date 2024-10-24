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Образование тест Вы гений или дальше своего носа не видите? Узнайте, ответив на 10 вопросов

Вы гений или дальше своего носа не видите? Узнайте, ответив на 10 вопросов

Если не справитесь со всеми, так откроете кое-что новое

544
1 комментарий

Где-то здесь должны храниться знания, осталось только их найти

Мир слишком интересен, чтобы мы ограничивались знаниями, полученными когда-то в школе, училище или университете. И как раз для тех, кто не прочь узнать кое-что новое, мы и готовим свои познавательные тесты. В них одни могут блеснуть своими знаниями, а другие — почерпнуть интересные факты обо всём на свете. Как думаете, на чьей стороне вы сегодня?

ТЕСТПройден 155 раз
1 / 10

Почему крысы, хомяки и прочие грызуны бегают в колесе?

  • Это у них в крови

  • Иначе они умрут от скуки

  • Так они разгоняют кровь

  • Им нужно следить за фигурой

2 / 10

С какой стороны замерзают водопады?

  • С верхней

  • С нижней

  • С любой

  • Водопады не замерзают

3 / 10

Почему осенью желтеют и опадают листья деревьев?

  • От холода жизненные соки замерзают

  • От недостатка воды и света

  • Потому что за лето деревья отдают свои силы

  • Листья вообще редко держатся на деревьях дольше пяти месяцев, им нужно обновляться

4 / 10

Почему после еды хочется спать?

  • Это обусловлено эволюцией

  • Потому что организм расслабляется

  • Еда действует как успокоительное

  • Мозгу не хватает крови

5 / 10

Почему пингвины не живут в Арктике?

  • Им не подходит местный климат

  • Они не могут туда добраться

  • Им там нечем питаться

  • Пингвины живут в Арктике

6 / 10

В честь какой породы собак получил свое название хот-дог?

  • Такса

  • Корги

  • Бассет-хаунд

  • Рыжий бретонский бассет

7 / 10

Если человек произошел от обезьяны, то почему современные обезьяны перестали превращаться в людей?

  • Они не перестали

  • На этом эволюция прекратила свое развитие

  • У них нет в этом необходимости

  • Им не понравился результат

8 / 10

Чего боятся филофобы?

  • Они боятся влюбляться

  • Они боятся писать

  • Они боятся читать

  • Они боятся бояться

9 / 10

Почему кошки умываются, а собаки нет?

  • Собаки в принципе нечистоплотные

  • Просто кошкам больше нечем заняться

  • Из-за особенностей охоты

  • Собаки не такие гибкие — им элементарно неудобно

10 / 10

В разных традициях это действие называлось по-разному: рукобитие, заручины, сговор, запой и так далее. Как мы называем его сейчас?

  • Помолвка

  • Сделка купли-продажи

  • Драка

  • Застолье

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Комментарии
1
Гость
2 часа
6/10 интересненько ✌️
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