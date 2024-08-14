Ярославским школьникам подарят наборы для учебы: что в них будет

Ярославские школьники в День знаний получат набор «Подарок первокласснику». По данным правительства Ярославской области, в первый класс в регионе пойдут 14 тысяч детей.
— В этом году комплекты канцелярских принадлежностей получат около 14 тысяч первоклассников. В наборах — всё необходимое для успешного старта в учебе, надеюсь, ребятам понравится, — цитируют слова губернатора Михаила Евраева в правительстве.
Напомним, в этом году торжественные линейки в честь начала учебного года пройдут 2 сентября. Подарки вручат на линейках.
Что войдет в набор:
сумка на молнии;
поздравительная открытка;
альбом для рисования;
настольный складной календарь;
доска для лепки;
закладки для книг;
карандаши;
ручка;
кисти;
клей;
краски;
стирательная резинка;
линейка;
ножницы;
набор цветной бумаги и цветного картона;
пенал;
пластилин;
шаблон для заполнения расписания уроков;
тетради;
тренажер для постановки правильного письма.
Сумки будут красного и зеленого цвета. Вся канцелярия брендированная. На тетрадках, карандашах и альбомах изображены достопримечательности Ярославля, в том числе Стрелка, памятник Ярославу Мудрому, культурно-просветительский центр В. В. Терешковой и другие локации.
Согласно данным сервиса госзакупок, цена за один набор оставляет 1200 рублей. Всего на подарки первоклассникам власти потратили 17 миллионов 232 тысячи рублей. Наборы закупали еще в мае этого года.
Отметим, что в Ярославской области многодетные малообеспеченные семьи могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на покупку школьной формы.