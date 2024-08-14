Ярославским школьникам подарят наборы для учебы: что в них будет

Наборы получат 14 тысяч первоклассников Источник: правительство Ярославской области











Ярославские школьники в День знаний получат набор «Подарок первокласснику». По данным правительства Ярославской области, в первый класс в регионе пойдут 14 тысяч детей.

— В этом году комплекты канцелярских принадлежностей получат около 14 тысяч первоклассников. В наборах — всё необходимое для успешного старта в учебе, надеюсь, ребятам понравится, — цитируют слова губернатора Михаила Евраева в правительстве.

Напомним, в этом году торжественные линейки в честь начала учебного года пройдут 2 сентября. Подарки вручат на линейках.

Это минимальный набор канцелярии для школьника Источник: правительство Ярославской области











Что войдет в набор:

сумка на молнии;

поздравительная открытка;

альбом для рисования;

настольный складной календарь;

доска для лепки;

закладки для книг;

карандаши;

ручка;

кисти;

клей;

краски;

стирательная резинка;

линейка;

ножницы;

набор цветной бумаги и цветного картона;

пенал;

пластилин;

шаблон для заполнения расписания уроков;

тетради;

тренажер для постановки правильного письма.

Сумки будут красного и зеленого цвета. Вся канцелярия брендированная. На тетрадках, карандашах и альбомах изображены достопримечательности Ярославля, в том числе Стрелка, памятник Ярославу Мудрому, культурно-просветительский центр В. В. Терешковой и другие локации.

На подарках — герб Ярославской области Пеналы, как и сумки, двух цветов Даже на пластилине — тематическая картинка На канцелярии изображены достопримечательности города Тетрадки будут с видами Ярославля Так выглядит тренажер для постановки правильного письма 1 из 6 На подарках — герб Ярославской области Источник: сервис ЕИС Госзакупки

Согласно данным сервиса госзакупок, цена за один набор оставляет 1200 рублей. Всего на подарки первоклассникам власти потратили 17 миллионов 232 тысячи рублей. Наборы закупали еще в мае этого года.