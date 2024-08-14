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Образование 1 сентября Ярославским школьникам подарят наборы для учебы: что в них будет

Ярославским школьникам подарят наборы для учебы: что в них будет

Публикуем обзор

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7 комментариев
Наборы получат 14 тысяч первоклассников

Ярославские школьники в День знаний получат набор «Подарок первокласснику». По данным правительства Ярославской области, в первый класс в регионе пойдут 14 тысяч детей.

— В этом году комплекты канцелярских принадлежностей получат около 14 тысяч первоклассников. В наборах — всё необходимое для успешного старта в учебе, надеюсь, ребятам понравится, — цитируют слова губернатора Михаила Евраева в правительстве.

Напомним, в этом году торжественные линейки в честь начала учебного года пройдут 2 сентября. Подарки вручат на линейках.

Это минимальный набор канцелярии для школьника

Что войдет в набор:

  • сумка на молнии;

  • поздравительная открытка;

  • альбом для рисования;

  • настольный складной календарь;

  • доска для лепки;

  • закладки для книг;

  • карандаши;

  • ручка;

  • кисти;

  • клей;

  • краски;

  • стирательная резинка;

  • линейка;

  • ножницы;

  • набор цветной бумаги и цветного картона;

  • пенал;

  • пластилин;

  • шаблон для заполнения расписания уроков;

  • тетради;

  • тренажер для постановки правильного письма.

Сумки будут красного и зеленого цвета. Вся канцелярия брендированная. На тетрадках, карандашах и альбомах изображены достопримечательности Ярославля, в том числе Стрелка, памятник Ярославу Мудрому, культурно-просветительский центр В. В. Терешковой и другие локации.

На подарках — герб Ярославской области
Пеналы, как и сумки, двух цветов
Даже на пластилине — тематическая картинка
На канцелярии изображены достопримечательности города
Тетрадки будут с видами Ярославля
Так выглядит тренажер для постановки правильного письма
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На подарках — герб Ярославской области

Согласно данным сервиса госзакупок, цена за один набор оставляет 1200 рублей. Всего на подарки первоклассникам власти потратили 17 миллионов 232 тысячи рублей. Наборы закупали еще в мае этого года.

Отметим, что в Ярославской области многодетные малообеспеченные семьи могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на покупку школьной формы.

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Комментарии
7
Гость
14 августа 2024, 18:48
Почему же оно всё выглядит-то как в прошлом веке? Бедные дети. Отвращение к учебе с первых минут.
Гость
14 августа 2024, 19:32
14000*1200получится 16800000, а не 17232000
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