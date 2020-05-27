В пенсионном фонде Ярославской области сообщили, что мамам дадут приоритет в получении президентских пособий на детей от 3 до 16 лет по отношению к отцам. Это стало ответом на жалобы женщин, которые в разводе с отцами своих детей и боятся, что бывшие супруги получат положенные ребенку деньги и присвоят их себе.



— При приеме заявлений о предоставлении ежемесячной и единовременной выплаты не проследить в разводе супруги или нет. Вместе с тем на видеоконференции, проводимой под руководством председателя правления Пенсионного фонда России Максима Топилина, было обращено внимание на то, что если заявления поданы обоими родителями, то приоритет будет отдаваться заявлению, поданному матерью ребенка, — отметили в ярославском отделении.

