В пенсионном фонде Ярославской области сообщили, что мамам дадут приоритет в получении президентских пособий на детей от 3 до 16 лет по отношению к отцам. Это стало ответом на жалобы женщин, которые в разводе с отцами своих детей и боятся, что бывшие супруги получат положенные ребенку деньги и присвоят их себе.
— При приеме заявлений о предоставлении ежемесячной и единовременной выплаты не проследить в разводе супруги или нет. Вместе с тем на видеоконференции, проводимой под руководством председателя правления Пенсионного фонда России Максима Топилина, было обращено внимание на то, что если заявления поданы обоими родителями, то приоритет будет отдаваться заявлению, поданному матерью ребенка, — отметили в ярославском отделении.
Напомним, для получения выплаты родители могут обратиться в пенсионный фонд по месту жительства, пребывания, фактического проживания, через личный кабинет на сайте пенсионного фонда или через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Срок подачи заявлений — до 1 октября 2020 года.