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Послабление решили ввести из-за коронавируса

Послабление решили ввести из-за коронавируса

Правительство запретило начислять пени за неоплату коммунальных услуг. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. По информации издания, соответствующий документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, однако официально он еще не опубликован. Согласно постановлению, послабление будет временным — до конца 2020 года.

Изначально предложение отменить начисление пеней озвучил на пленарном заседании Совфеда вице-спикер Андрей Турчак. Он заявил, что компаниям также не следует ограничивать или приостанавливать предоставление услуг из-за неоплаты. По его словам, это поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поскольку людям не нужно будет посещать офисы поставщиков коммунальных услуг для урегулирования вопросов по оплате.

Ранее от части ежемесячных платежей освободили жителей Москвы и области — они могут пока не платить за капитальный ремонт. Плата отменена до конца июня, поскольку в многоквартирных домах будут прекращены все ремонтные работы. Решение было принято по просьбам москвичей, которые вынуждены сутками сидеть дома во время самоизоляции.

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