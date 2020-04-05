Правительство запретило начислять пени за неоплату коммунальных услуг. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. По информации издания, соответствующий документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, однако официально он еще не опубликован. Согласно постановлению, послабление будет временным — до конца 2020 года.
Изначально предложение отменить начисление пеней озвучил на пленарном заседании Совфеда вице-спикер Андрей Турчак. Он заявил, что компаниям также не следует ограничивать или приостанавливать предоставление услуг из-за неоплаты. По его словам, это поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поскольку людям не нужно будет посещать офисы поставщиков коммунальных услуг для урегулирования вопросов по оплате.
Ранее от части ежемесячных платежей освободили жителей Москвы и области — они могут пока не платить за капитальный ремонт. Плата отменена до конца июня, поскольку в многоквартирных домах будут прекращены все ремонтные работы. Решение было принято по просьбам москвичей, которые вынуждены сутками сидеть дома во время самоизоляции.