Отключение Visa и Mastercard в России переносится: когда лишимся своих карт

Выпущенные в России Visa и Mastercard за рубежом давно не принимают Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Многие банки в России начали работу по плавной замене карт международных платежных систем Visa и Mastercard на «Мир». В некоторых кредитных организациях хотят завершить этот процесс через три-четыре года.

На сегодняшний день основной картой в стране является «Мир» — ее доля в объеме операций составляет 75%. Однако выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать до сих пор. Платежи обеспечивает система НСПК (Национальная система платежных карт), оператор системы «Мир». Так что оплачивать покупки в магазинах, снимать наличные в банкоматах и переводить деньги пока можно.

Выпущенные в России Visa и Mastercard за рубежом не принимают. Это было актуально и до обсуждения вывода их из оборота.

Кроме того, часто банки постепенно сокращают кешбэк и другие привилегии по таким картам. Именно поэтому в перспективе рассматривают их замену.

НСПК предложила поэтапно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за расчеты: сначала до 1% с начала 2027 года, а затем полностью обнулить ее с начала 2028 года.

«Банк уже ведет системную работу по переводу клиентов на карты „Мир“, однако заменить такой объем карт в сжатые сроки невозможно. Полагаем, что оптимальным был бы плавный переход как минимум до 2030 года — по аналогии со сроком, предусмотренным НСПК для вывода из обращения просроченных карт „Мир“, — рассказали РИА Новости в Сбербанке.

У Т-Банка на данный момент около 15% клиентов активно используют карты международных платежных систем для банковских операций, но ежегодно доля таких карт постепенно снижается.

«Сейчас карты международных платежных систем и так органически вымываются из портфеля. Скорость их замены на карты „Мир“ достаточно высокая, и мы не видим причин в форсировании замены», — добавили в пресс-службе Т-Банка.

План действий с заменой Visa и Mastercard прорабатывают в Совкомбанке. У кредитной организации сейчас тоже около 15% активных карт приходится на международные платежные системы.

Последовательно стратегию перехода на национальную платежную систему реализуют и в ВТБ. В 2025 году около трети карт заменили на «Мир», и этот процесс носит естественный, органический характер.

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