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Экономика Отключение Visa и Mastercard в России переносится: когда лишимся своих карт

Отключение Visa и Mastercard в России переносится: когда лишимся своих карт

Банки уже ведут работу по их замене

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Выпущенные в России Visa и Mastercard за рубежом давно не принимают | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВыпущенные в России Visa и Mastercard за рубежом давно не принимают | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Выпущенные в России Visa и Mastercard за рубежом давно не принимают

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Многие банки в России начали работу по плавной замене карт международных платежных систем Visa и Mastercard на «Мир». В некоторых кредитных организациях хотят завершить этот процесс через три-четыре года.

На сегодняшний день основной картой в стране является «Мир» — ее доля в объеме операций составляет 75%. Однако выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать до сих пор. Платежи обеспечивает система НСПК (Национальная система платежных карт), оператор системы «Мир». Так что оплачивать покупки в магазинах, снимать наличные в банкоматах и переводить деньги пока можно.

Выпущенные в России Visa и Mastercard за рубежом не принимают. Это было актуально и до обсуждения вывода их из оборота.

Кроме того, часто банки постепенно сокращают кешбэк и другие привилегии по таким картам. Именно поэтому в перспективе рассматривают их замену.

НСПК предложила поэтапно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за расчеты: сначала до 1% с начала 2027 года, а затем полностью обнулить ее с начала 2028 года.

«Банк уже ведет системную работу по переводу клиентов на карты „Мир“, однако заменить такой объем карт в сжатые сроки невозможно. Полагаем, что оптимальным был бы плавный переход как минимум до 2030 года — по аналогии со сроком, предусмотренным НСПК для вывода из обращения просроченных карт „Мир“, — рассказали РИА Новости в Сбербанке.

У Т-Банка на данный момент около 15% клиентов активно используют карты международных платежных систем для банковских операций, но ежегодно доля таких карт постепенно снижается.

«Сейчас карты международных платежных систем и так органически вымываются из портфеля. Скорость их замены на карты „Мир“ достаточно высокая, и мы не видим причин в форсировании замены», — добавили в пресс-службе Т-Банка.

План действий с заменой Visa и Mastercard прорабатывают в Совкомбанке. У кредитной организации сейчас тоже около 15% активных карт приходится на международные платежные системы.

Последовательно стратегию перехода на национальную платежную систему реализуют и в ВТБ. В 2025 году около трети карт заменили на «Мир», и этот процесс носит естественный, органический характер.

Что делать

  1. Не паникуйте и не бегите срочно менять карту. Переход будет поэтапным, чтобы не нарушить привычный ритм платежей;

  2. Следите за уведомлениями от своего банка. Кредитная организация заранее проинформирует, если потребуется перевыпуск;

  3. Если к карте привязаны подписки, маркетплейсы или сервисы такси — имеет смысл заранее проверить, как они отреагируют на возможную замену, и при необходимости обновить способ оплаты;

  4. Рассмотрите переход на «Мир». Она полностью работает в российской инфраструктуре, поддерживает Систему быстрых платежей (СБП) для быстрых переводов, а в ряде стран (Белоруссия, Казахстан, Турция и др.) ее принимают.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Карты Visa Mastercard НСПК Банк Оплата
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