«Это была ловушка»: почему российские фешен-бренды закрываются один за другим, несмотря на уход иностранных конкурентов

За 2026 год многие бренды одежды объявили о закрытии или кризисе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В последнее время российские бренды одежды переживают сложные времена. В начале весны о приостановке работы объявили компании Revalu и FEELZ, Gate31 находится на грани закрытия с убытком по итогам первого квартала 2026 года в 31 миллион рублей, Unique Fabric закрывает три точки в Петербурге, Bat Norton из-за кризиса запустил акцию -30% на все коллекции. Ранее СМИ писали о финансовых проблемах премиального бренда Walk of shame, а Виктория Молдавская (основатель ювелирного бренда VIVA LA VIKA) заявила, что закрывает свой бренд одежды Choux, так как «не верит в эту нишу в России».

Казалось бы — людям всегда нужна одежда, к тому же иностранные компании покинули российский рынок, освободив место для локальных марок. Тем не менее, российские фешен-бизнесы схлопываются один за другим. MSK1.RU поговорил с владельцами брендов, экспертами из мира моды и экономистами, чтобы выяснить, почему так происходит.

Продажи упали на 22% — почему закрылся бренд Revalu?

Бренд Revalu открылся в 2015 году. Его основательницы — мама и дочь — долгое время работали в приюте и даже организовывали выставку бездомных животных, чтобы найти для них новых хозяев. Основной ценностью бренда было экологичное производство без использования натурального меха. Revalu шили одежду из тканей, сделанных из переработанного пластика и использовали быстроразлагающиеся материалы в качестве упаковки. Ежегодно продажи удваивались, бренд активно брал рекламу у инфлюенсеров и даже вышел в ТЦ «Авиапарк». Однако в марте 2026 года Revalu прекратил работу. Почему так произошло — MSK1.RU рассказала его владелица Екатерина Бай.

«Мы всегда росли каждый год в два-три раза. Но когда мы выпустили новые экошубы для зимнего сезона — наш основной продукт, за который нас любят — не было такого ажиотажа, как обычно. Я сразу подумала, что что-то не так», — поделилась Екатерина.

За последний год продажи у Revalu, по словам владелицы, упали на 22%. Снижение интереса к бренду, как считает его основательница, связано с кризисом: у людей стало меньше денег, поэтому они выбирают покупать более дешевые, небрендовые вещи на маркетплейсах.

Revalu в 2026 году сам стал продавать свою одежду на Lamoda. Сейчас там распродают остатки коллекций. По словам Екатерины, в нынешних реалиях российским брендам почти невозможно не сотрудничать с маркетплейсами.

«Ты можешь не выходить на маркетплейсы, когда тебя знают и у тебя есть постоянные клиенты, приверженцы твоего уникального стиля. А когда такого нет, как у абсолютного большинства российских брендов, то очень, конечно, сложно конкурировать с массмаркетом», — объясняет наша собеседница.

Шуба из искусственного меха, Revalu Studio Источник: lamoda.ru

Бизнесвуман рассказала, что причиной приостановки работы бренда стала совокупность факторов:

«В первую очередь произошло падение спроса, обусловленное кризисом. Еще у нас отобрали самый главный инструмент для рекламы в запрещенной сейчас в России соцсети. Я не беру в расчет контекстную рекламу, SEO-оптимизацию. У нас не осталось никаких источников контролируемого трафика. Спрос упал, себестоимость растет неимоверно, зарплаты растут, швеи на фабрике тоже хотят есть. Народ вокруг возмущается, что у нас дорого, еще и повышение НДС. Я поняла, что в такой ситуации нам не выжить, лучше закрыться сейчас и хоть какие-то деньги сохранить, чем самой потом остаться совершенно без денег и полным непониманием, что делать дальше».

Екатерина также получала жалобы от покупателей на рост цен: «Все очень красиво, но, увы, у нас нет денег».

«Если раньше вещь стоила 30 000, то стала стоить условно 35–40 тысяч. И то мы потом эти цены спустили очень быстро, потому что не было покупателя на 40 000 рублей. Мы начали уже генерировать скидки, потому что по-другому было вообще невозможно», — говорит она.

Сейчас Екатерина развивает свой личный блог: по ее словам, смириться с закрытием ей помогла мысль о том, что «вечных бизнесов не бывает».

«Выжигается средний сегмент»: почему перестал работать бренд FEELZ

Бренд FEELZ был хорошей альтернативой ушедшим зарубежным массмаркетам. Яркие цвета и молодежные фасоны привлекали аудиторию: в соцсетях у бренда больше 230 тысяч подписчиков.

Главный всплеск внимания к FEELZ произошел после ухода в 2022 году зарубежных компаний с российского рынка.

«Мы сильно и быстро выросли после 2022 года. На рынке возник огромный дефицит, поэтому мы сменили нашу стратегию и стали производить уже более повседневную одежду, потребность в которой раньше закрывали Zara и другие бренды», — рассказал MSK1.RU основатель бренда Никита Серебров.

По словам Никиты, рост цен на продукцию его бренда за последний год составил порядка 30%. Третьего апреля 2026 года FEELZ внезапно объявил о приостановке работы.

«Состояние рынка, которое сейчас есть, не позволяет нам работать в том же формате, в котором мы работали раньше. Нам нужна тотальная перезагрузка», — пояснил такое решение Серебров.

Пуховик Restocker от бренда Feelz Источник: lamoda.ru

На данный момент магазин распродает остатки коллекций. После этого Никита планирует, отталкиваясь от бюджета, подумать над новой концепцией бренда.

FEELZ давно продает свою одежду на маркетплейсах. По словам Никиты, выгода сотрудничества с ними сильно упала из-за того, что выросли комиссии, цены на логистику и хранение.

«Я не могу сказать, что у нас сильно просел спрос, просто поменялись условия как в рознице, так и на маркетплейсах. Основной канал продаж был с маркетплейса, но розница у нас порядка 30% была. Нам пришлось повышать цены из-за появления НДС, увеличения заработной платы», — говорит он.

Никита считает, что на сегодняшний день больше всего страдает — «выжигается» — именно средний сегмент российской фешен-индустрии:

«Я думаю, что люкс себя прекрасно чувствует и растет. Те, кто может себе позволить дорогую одежду, как покупали ее, так и покупают. А также себя будет прекрасно чувствовать массмаркет — то есть все, кто научился быть суперэффективными и у кого бизнес-процессы выстроены именно на низкочековый ассортимент. Сложно будет, конечно, всем остальным, потому что люди с низким или средним достатком либо вообще перестали покупать одежду, либо переходят в формат экономии и покупают недорогие бренды».

«Спад более чем в 3 раза за 2 года»: почему Bat Norton на грани закрытия

20 мая о кризисе сообщил еще один российский бренд одежды Bat Norton. В социальных сетях команда объявила, что компании не удалось избежать финансовых проблем, и запустила бессрочную скидку 30% на все коллекции. Основатель Bat Norton Валерий Дубров прокомментировал MSK1.RU:

«Я бы сказал что до ухода зарубежных брендов в 2022 году всё было хорошо как раз-таки. После их ухода был рост, но это было как ловушка… казалось, что так и будет дальше, мы вкладывались в развитие, открывали магазины, но потом произошло резкое падение, практически несовместимое с жизнью в ТЦ. То есть рост был на примерно 20% за 1,5 года, и потом спад более чем в 3 раза за 2 года, трафик более чем в 8 раз. Это примерная ситуация именно в офлайне».

Футболки с узловой застежкой YUGEN от бренда Bat Norton Источник: batnorton.com

По словам Валерия, кризисную ситуацию он предугадал еще весной 2025 года. С тех пор команда Bat Norton предпринимала различные меры по спасению бренда. Однако начало 2026 года было настолько плохим, что стало понятно — без новой скидочной акции и поддержки клиентов не справиться. Основная причина кризиса — большой спад продаж, особенно в офлайне. При этом бренд старается сделать свою продукцию как можно доступнее:

«Мы не поднимаем цены уже больше года. Даже наоборот, снижаем. Мы чувствуем увеличившуюся чувствительность покупателей к цене».

«Люди платят больше, но покупают реже»

Ситуацию на рынке фешен-индустрии прокомментировала Мария Морган — фешен-стратег, социолог моды, основатель «Бюро стиля».

«Рынок, вопреки мнению многих, не умер — он проходит период трансформации, взрослеет и трезвеет, и это ощущается куда больнее, чем „кризис моды“. Если обратиться к цифрам, оборот фешен-рынка в России за 2025 год — около 3,94 трлн руб. (+6%), но в основе инфляция, а не реальный рост покупок», — объясняет эксперт.

В натуральном выражении продажи стоят на месте, а в некоторых сегментах падают. При этом средний чек на одежду и обувь вырос примерно на 6%, а число покупок снизилось на 4%. Люди платят больше, но покупают реже, и это смертельно для брендов, которые строят бизнес на постоянных импульсивных покупках.

«Не будем забывать, что ставки растут, деньги дорожают, и покупки людям становится невыгодны, гораздо более эффективный инструмент — деньги на депозите. Плюс ужесточение налогов, логистика и падение трафика в ТЦ: в 2025 году посещаемость фешен-магазинов в торговых центрах упала на 6%. При такой ситуации выживание брендов без железной unit-экономики стремится к нулю», — считает Мария.

Также эксперт подчеркнула, что внимание к локальным брендам одежды не равно лояльности клиентов. Тем более, вторичный рынок всё больше приобретает актуальность и конкурентоспособность среди российских покупателей.

«Освободившиеся полки не означают автоматический успех для российских производителей. К тому же азиатские игроки и маркетплейсы стремительно завоевывают данную нишу, составляя серьезную конкуренцию отечественному рынку. С 2022 года из России ушло или заморозило свою работу около 140 иностранных брендов одежды и обуви, но одновременно с этим пришли десятки производителей из Китая, Турции, Кореи, ОАЭ и Италии», — говорит Морган.

По мнению Марии, сейчас у российских брендов три основных конкурента: китайские и турецкие производители, маркетплейсы, где у покупателя есть возможность «сравнить любой продукт с тысячей аналогов за одну секунду», а также собственные марки ретейлеров и массмаркет. Среди российских нишевых брендов «выживут» те, у кого есть четкий продукт и плотная связь с клиентом. При этом универсальный «средний бренд для всех» — самый уязвимый вариант.

«Патриотический подъем и эффект новизны прошли»

По словам Юлии Китаевой, фешен-маркетолога и эксперта в модной индустрии, сейчас внимание к российским брендам одежды выше, чем до ухода иностранных компаний, но уже не такое эмоциональное, как в 2023–2024 годах.

«Патриотический подъем и эффект новизны прошли. Сейчас потребитель стал гораздо рациональнее: смотрит на соотношение цена/качество, а не на происхождение. Лояльность есть у определенной аудитории (особенно средний-плюс сегмент), но в массмаркете и низком ценовом сегменте российские бренды часто проигрывают китайским товарам и крупным сетям», — рассказала Юлия.

Эксперт считает, что многим российским брендам удалось быстро вырасти, но выстроить устойчивую бизнес-модель — нет. Чтобы выдержать кризис, нужно создавать уникальную продукцию с сильной идентичностью.

«Следовать чистым трендам и играть в быструю моду — прямой путь к конкуренции с Китаем, где ты почти всегда проиграешь по цене. Имеют шанс те бренды, которые пересобирают стратегию вокруг эффективности и смысла. До конца 2026 ожидается продолжение закрытий брендов, по прогнозам до 15% офлайн-магазинов», — добавила Юлия.

Меньше покупать и больше откладывать

Финансист для малого бизнеса Анна Акимова считает, что на сегодняшний день в России нет экономических условий для создания и развития новых фешен-брендов:

«Индикаторами роста малого бизнеса являются доступные кредиты и низкие налоговые ставки. На сегодняшний день у нас нет ни того, ни другого, поэтому не предвидится появления большого количества новых успешных фешен-брендов».

По словам Анны, кризис в фешен-индустрии напрямую связан с общим состоянием экономики.

«Произошла налоговая реформа в конце 2025 года, которая подразумевает увеличение налоговой нагрузки для малого бизнеса. Соответственно, это дополнительные расходы. Кроме того, сейчас очень дорогостоящие кредиты, за счет которых развиваются бренды. Еще один фактор — это отток покупателей. В целом снижается покупательская способность у людей. Они меньше покупают и стараются больше откладывать», — объясняет эксперт.

«Маркетплейсы начали активно поднимать стоимость своих услуг»

Руководитель и основатель консалтингового агентства Di Finance, финансист Диана Лебедева отметила, что российские бренды одежды сейчас сталкиваются с убытками из-за роста цен на ткани, логистику и фурнитуру, которые в основном привозят из-за рубежа. Кроме того, по словам эксперта, многие бренды, которые строили коммуникацию с клиентом лишь с помощью маркетплейсов, сейчас оказались в ловушке, так как этот рынок сильно изменился.

«Самое страшное — это то, что маркетплейсы начали активно поднимать стоимость своих услуг, которые они оказывают поставщикам. Это стоимость комиссии, логистики, хранения, рекламы и так далее. Сейчас мы видим, что доля таких расходов в структуре выручки занимает больше 60% по основным маркетплейсам. Я думаю, те компании, которые продолжают строить бизнес только на маркетплейсах, неизбежно столкнутся с тем, что им придется уйти, закрыть свой бренд, либо выстраивать альтернативные каналы продаж», — уверена финансист.

Несмотря на кризис, Диана считает, что на рынке одежды всегда можно занять свое место, если правильно выбрать бизнес-модель. Эксперт отметила, что сейчас есть экономические условия для появления новых фешен-брендов.

«В регионах создаются креативные кластеры, отдельные структурные подразделения, которые будут заниматься как раз-таки поддержкой и развитием сектора креативных индустрий, куда, конечно же, входят и фешен-бренды. Ну и отдельная история, локальная, тоже будет расти и развиваться, пользоваться спросом. Поэтому те, кто хочет в этой сфере развиваться, могут использовать эту возможность», — добавляет она.

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