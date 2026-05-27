Минобразования хочет убрать дипломные работы из программы вузов: почему и чем заменят

Развитие искусственного интеллекта может серьёзно изменить формат итоговой аттестации в вузах. Возможно, на смену письменным дипломным работам приедет устный экзамен. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на круглом столе о применении ИИ в учебном процессе.
По словам министра, такой подход позволит объективнее оценить реальные знания студентов. Фальков отметил, что сегодня нейросети активно используют для подготовки дипломных работ, а чаще всего с их помощью пишут введение и заключение.
Министр считает, что переход к устной форме проверки знаний — это возвращение к классическим основам высшего образования. В ходе живого диалога, по его мнению, сразу становятся очевидны уровень подготовки студента, глубина понимания темы, а также пробелы в знаниях.
«Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же как и способности со знаком минус — „дурь каждого“, как говорят, будут видны в полном объеме. <…> Никакая система просто так не подготовит студента к вопросам преподавателя — это все равно чувствуется», — подчеркнул Фальков.