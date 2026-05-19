НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

вос.

 756мм 27%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
БПЛА попал в промышленный объект
Как отметить свадьбу в Ярославле
Пожар в спальном районе
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Экономика Минфин решил резко изменить подход к ипотеке — ставки вырастут. Кому не повезет?

Минфин решил резко изменить подход к ипотеке — ставки вырастут. Кому не повезет?

Изменения затронут и тех, кто уже взял кредит

140
Ставки по ипотеке хотят повысить в двух случаях | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСтавки по ипотеке хотят повысить в двух случаях | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ставки по ипотеке хотят повысить в двух случаях

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В Минфине предложили ужесточить условия по выдаче семейной ипотеки. С 1 июля ее хотят сделать дороже для родителей, которые не состоят в браке. Такая информация стала известна из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.

Повышение ставки по льготным кредитам Минфин обсуждает в нескольких случаях:

  • если второй родитель оформит новую семейную ипотеку;

  • если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.

По информации Telegram-канала «Московская перспектива», изменения касаются и ипотечных кредитов, выданных после февраля текущего года. Их источник, знакомый с обсуждениями, сообщил, что рассматривается ставка в размере 8–9%. Для сравнения: текущая рыночная ипотека составляет 17–19%, а семейная — порядка 6%.

Инициативу по ужесточению кредитов уже одобрили в Минстрое, но там считают, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Как изменится ставка, пока неизвестно.

С 1 февраля уже ввели определенные ограничения по таким займам: одна семья — один льготный кредит. Оба супруга обязаны выступать созаемщиками, если берут жилье по льготной программе. Ранее каждый из них мог взять отдельную льготную ипотеку на особых условиях.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Семья Кредит Минфин Брак Семейная ипотека
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем