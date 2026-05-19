Минфин решил резко изменить подход к ипотеке — ставки вырастут. Кому не повезет?

В Минфине предложили ужесточить условия по выдаче семейной ипотеки. С 1 июля ее хотят сделать дороже для родителей, которые не состоят в браке. Такая информация стала известна из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.

Повышение ставки по льготным кредитам Минфин обсуждает в нескольких случаях:

если второй родитель оформит новую семейную ипотеку;

если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.

По информации Telegram-канала «Московская перспектива», изменения касаются и ипотечных кредитов, выданных после февраля текущего года. Их источник, знакомый с обсуждениями, сообщил, что рассматривается ставка в размере 8–9%. Для сравнения: текущая рыночная ипотека составляет 17–19%, а семейная — порядка 6%.

Инициативу по ужесточению кредитов уже одобрили в Минстрое, но там считают, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Как изменится ставка, пока неизвестно.