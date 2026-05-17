НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 758мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Ярославец на «Поле чудес»
Ликвидация «зеленых масел»
Здоровье под контролем
Когда придет прохлада
Как отметить свадьбу в Ярославле
Полеты в город-миллионник
Кто зарабатывает на Волге
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Экономика Платить за воду придется в три раза больше: разорить способна одна маленькая деталь

Платить за воду придется в три раза больше: разорить способна одна маленькая деталь

Причина кроется в учете объемов

1 079
Отсутствие водосчетчика может серьезно сказаться на семейном бюджете | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUОтсутствие водосчетчика может серьезно сказаться на семейном бюджете | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Отсутствие водосчетчика может серьезно сказаться на семейном бюджете

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

С прошлого года в России изменились правила расчета платы за холодную воду. Теперь если в квартире нет счетчика, но потребитель мог бы его поставить, сумма в квитанции за коммуналку станет существенно выше.

Раньше без счетчика платили в полтора раза больше нормы. Теперь стандартный норматив в три раза выше. В частности с тех, кто оплачивал 500 рублей, потребуют уже 1500. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Повышенный норматив касается лишь холодной воды. По правилам для горячего снабжения и электричества сохраняется прежний порядок начислений», — пояснил Бондарь.

Повышение не коснется тех, кто действительно не может установить счетчик. Например, если трубы в доме слишком старые или нет места для установки, тогда прибор учета попросту не к чему будет крепить. В этом случае нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсную организацию. Там обязаны выдать официальный документ — акт о технической невозможности монтажа.

В этой статье мы рассказали, как экономить воду в квартире и платить меньше. Наши эксперты приготовили проверенные и законные лайфхаки, а также полезные советы.

Нарваться на штраф от 5 до 10 тысяч рублей можно при эксплуатации газовой плиты. Административное наказание последует в том случае, если собственник получил предписание заменить плиту, но этого не сделал. При повторном нарушении нужно будет заплатить от 15 000 до 25 000 рублей.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Вода Норматив ЖКХ Квитанция Счетчик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
17 мая, 05:59
За воздух ещё холопы не платят а должны
Гость
17 мая, 09:34
неодимовый магнит - и никаких проблем уже 12 лет.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем