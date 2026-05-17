Платить за воду придется в три раза больше: разорить способна одна маленькая деталь

Отсутствие водосчетчика может серьезно сказаться на семейном бюджете Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

С прошлого года в России изменились правила расчета платы за холодную воду. Теперь если в квартире нет счетчика, но потребитель мог бы его поставить, сумма в квитанции за коммуналку станет существенно выше.

Раньше без счетчика платили в полтора раза больше нормы. Теперь стандартный норматив в три раза выше. В частности с тех, кто оплачивал 500 рублей, потребуют уже 1500. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Повышенный норматив касается лишь холодной воды. По правилам для горячего снабжения и электричества сохраняется прежний порядок начислений», — пояснил Бондарь.

Повышение не коснется тех, кто действительно не может установить счетчик. Например, если трубы в доме слишком старые или нет места для установки, тогда прибор учета попросту не к чему будет крепить. В этом случае нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсную организацию. Там обязаны выдать официальный документ — акт о технической невозможности монтажа.

В этой статье мы рассказали, как экономить воду в квартире и платить меньше. Наши эксперты приготовили проверенные и законные лайфхаки, а также полезные советы.