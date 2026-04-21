Банковские карты исчезнут? Как будем расплачиваться за покупки: все способы

Банковские карты могут уйти в прошлое, и появятся другие способы оплаты покупок Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

В России на рынке платежей в последние несколько лет выросла конкуренция между основными способами оплаты для людей. Не так давно потребители предпочитали только банковские карты, однако сейчас ситуация стремительно меняется за счет того, что появляются новые способы оплаты.

Сейчас перед покупателем у терминала возникает выбор: оплатить картой, смартфоном, QR-кодом, через банковское приложение или воспользоваться оплатой частями. Формируется новая архитектура платежей.

Одним из ключевых элементов этой трансформации становится универсальный платежный код от Национальной системы платежных карт (НСПК), который активно развивается в последние годы. За QR-кодом, размещенным в торговом терминале, теперь стоит не только Система быстрых платежей (СБП), но и другие инструменты, включая цифровой рубль и электронные кошельки. Кроме того, платеж можно разделить на несколько частей.

По сути, QR-код — больше не альтернативный способ оплаты, а своего рода универсальный кошелек. Внутри него разные источники и способы использования денег, которые конкурируют друг с другом. Рынок при этом остается достаточно устойчивым. Сегодня около 80% всех транзакций по-прежнему приходится на карточные операции, включая оплату пластиком, стикерами и бесконтактные сценарии через смартфоны.

«Карты впервые за долгое время сталкиваются не просто с конкуренцией, а с системным перераспределением ролей на рынке платежей. 2026 год может стать переломным для всей индустрии, так как операции по картам подпадают под НДС, тогда как расчеты через СБП сохраняют иной налоговый режим. Карты пока сохраняют лидерство, но вопрос уже не в том, останутся ли они доминирующим инструментом, а в том, какую долю рынка они будут занимать в новой реальности: 80, 60% или меньше», — отметила Наталия Куделина, вице-президент — начальник департамента развития эквайринга Газпромбанка в разговоре с «Коммерсант».

Оставшиеся же 20% транзакций — это уже не просто «альтернатива», а активно растущий сегмент, в котором сосредоточены ключевые инновации рынка:

QR-платежи;

pay-сервисы;

BNPL-модели;

биометрические решения;

ИИ.

Отдельного внимания заслуживает развитие BNPL-сервисов (buy now pay later). Возможность разделить платеж на несколько частей уже не считается нишевым предложением, а становится важной частью среди потребителей.

BNPL-сервис — это способ оплаты, при котором покупка оплачивается частями в течение нескольких месяцев. Это не кредит в классическом понимании, а, скорее, технологический сервис, который помогает разбить платеж на несколько более мелких.

Оплата «по лицу» тоже набирает популярность. Но за внешней простотой скрываются разные финансовые механики.

Например, платеж может проходить как карточная операция или как перевод со счета — в зависимости от того, какой источник средств выбран пользователем. Это делает биометрические платежи не отдельным способом оплаты, а техникой, объединяющей разные способы в один интерфейс.

«Отдельный вектор развития связан с использованием искусственного интеллекта в платежной инфраструктуре. Уже сегодня ИИ применяется в антифрод-системах и анализе транзакций, но его роль будет значительно расширяться», — подчеркнула Куделина.

Она отметила, что в перспективе именно ИИ сможет определять оптимальный сценарий оплаты для клиента — с учетом контекста, привычек и доступных выгод. Это означает, что выбор способа оплаты постепенно может перейти от пользователя к интеллектуальной системе.