«Это жизнь»: на крупном предприятии Ярославской области сократят штат и распродадут имущество

На ярославском предприятии «Ярдормост» планируются сокращения сотрудников. Эту информацию озвучили 14 апреля на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.
Пересмотр штата прописан в программе финансового оздоровления предприятия, находящегося сейчас в сложной экономической ситуации. Помимо этого собираются распродать невостребованное имущество, металлолом, стройматериалы.
«В рамках финансового оздоровления проводится ревизия невостребованного имущества, в том числе асфальтобетонных заводов, которые не имеют полной нагрузки. После реализации данного имущества штатная численность, соответственно, будет сокращена», — пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Сергеев.
Акционерное общество «Ярдормост» образовано 26 декабря 2018 года. Его учредитель — Министерство имущественных отношений Ярославской области. Предприятие зарегистрировано в деревне Кузнечиха Ярославского округа. Общество занимается преимущественно ремонтом и строительством дорог и мостов, а также исполняет немало госконтрактов. Например, проекты пешеходных центров Ярославля, Переславля и Рыбинска. Его филиалы находятся в разных округах региона. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль предприятия в 2025 году составила 2,9 миллиона рублей при выручке 4,7 млрд.
Руководитель «Ярдормоста» Глеб Масленцев добавил, что штатная численность сотрудников на предприятии — 2100 человек, фактическая — 1460.
«Первым этапом мы сокращаем свободные должности, которые сейчас не заняты. Вторым этапом будет какая-то переориентация предприятия. Мы сейчас больше уходим в благоустройство и в меньшей степени занимаемся строительством дорог. Освобождение от асфальтобетонных заводов, которые уже устарели, освобождение от техники, которая уже не нужна, повлечет за собой некие сокращения штатов. Никакой катастрофы я в этом не вижу. Нам уже нужны немножко другие кадры, немножко другой состав инженерно-технического персонала. Это жизнь, все движется, все шевелится», — сказал Масленцев.
Депутат Валерий Байло сообщил, что прошла информация о сокращении около 900 человек. Однако Глеб Масленцев отметил, что цифры будут другими.
По словам Дмитрия Сергеева, мероприятия по финансовому оздоровлению запланированы до 2028 года.
Напомним, власти Ярославской области выделили миллиард рублей в помощь «Ярдормосту». Решение было принято в жарких спорах.