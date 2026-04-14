«Это жизнь»: на крупном предприятии Ярославской области сократят штат и распродадут имущество

На ярославском дорожном предприятии грядут сокращения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На ярославском предприятии «Ярдормост» планируются сокращения сотрудников. Эту информацию озвучили 14 апреля на заседании комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

Пересмотр штата прописан в программе финансового оздоровления предприятия, находящегося сейчас в сложной экономической ситуации. Помимо этого собираются распродать невостребованное имущество, металлолом, стройматериалы.

«В рамках финансового оздоровления проводится ревизия невостребованного имущества, в том числе асфальтобетонных заводов, которые не имеют полной нагрузки. После реализации данного имущества штатная численность, соответственно, будет сокращена», — пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Сергеев.

Акционерное общество «Ярдормост» образовано 26 декабря 2018 года. Его учредитель — Министерство имущественных отношений Ярославской области. Предприятие зарегистрировано в деревне Кузнечиха Ярославского округа. Общество занимается преимущественно ремонтом и строительством дорог и мостов, а также исполняет немало госконтрактов. Например, проекты пешеходных центров Ярославля, Переславля и Рыбинска. Его филиалы находятся в разных округах региона. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль предприятия в 2025 году составила 2,9 миллиона рублей при выручке 4,7 млрд.

Руководитель «Ярдормоста» Глеб Масленцев добавил, что штатная численность сотрудников на предприятии — 2100 человек, фактическая — 1460.

«Первым этапом мы сокращаем свободные должности, которые сейчас не заняты. Вторым этапом будет какая-то переориентация предприятия. Мы сейчас больше уходим в благоустройство и в меньшей степени занимаемся строительством дорог. Освобождение от асфальтобетонных заводов, которые уже устарели, освобождение от техники, которая уже не нужна, повлечет за собой некие сокращения штатов. Никакой катастрофы я в этом не вижу. Нам уже нужны немножко другие кадры, немножко другой состав инженерно-технического персонала. Это жизнь, все движется, все шевелится», — сказал Масленцев.

Депутат Валерий Байло сообщил, что прошла информация о сокращении около 900 человек. Однако Глеб Масленцев отметил, что цифры будут другими.

По словам Дмитрия Сергеева, мероприятия по финансовому оздоровлению запланированы до 2028 года.