Как будет работать и кого коснется новый закон о защите русского языка. За нарушения грозят штрафы до полумиллиона

С 1 марта 2026 года в России вступает в действие закон о защите русского языка. Это значит, что все вывески, указатели, таблички, информационные стенды и сайты должны быть оформлены на русском языке, чтобы потребитель мог легко понять информацию в публичном пространстве.

Юрист Яна Ковалевская пояснила, что иностранный язык не запрещен, но теперь может использоваться только в качестве дубля к надписи на русском. Смысл фразы должен совпадать один в один, а оформление необходимо делать равнозначным: русский текст нельзя прятать или делать мельче.

«Есть исключения — фирменные наименования компаний и зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания. То есть бренд типа Nike можно оставить, если это именно товарный знак и вы его правообладатель или законный пользователь (франшиза, лицензия и тому подобное). Фирменное наименование на иностранном языке может использовать только сама организация-владелец, „передать“ его нельзя», — предупредила юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

Чтобы сохранить на вывеске англоязычное слово без перевода, нужно зарегистрировать товарный знак. Его может зарегистрировать любое физическое лицо без статуса ИП, это право закреплено в Федеральном законе от 28.06.2022 № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвёртую Гражданского кодекса РФ».

«Но это небыстрая процедура. По нормативам она занимает 18 месяцев и 2 недели, на практике часто около года», — отметила Ковалевская.

Изменения также касаются застройщиков. С 1 марта названия жилых комплексов в рекламе должны быть только на кириллице, без латиницы и дубля. По словам юриста, под исключение попадают только ЖК, которые ввели в эксплуатацию до этой даты.

«Что делать, чтобы не нарушить закон? Быстро пройтись по вывескам, сайту, приложению, макетам, понять, где иностранные слова не прикрыты товарным знаком, и выбрать вариант — перевод + корректный дубль или регистрация знака. Застройщикам необходимо заранее пересмотреть нейминг строящихся объектов и рекламу», — советует юрист.

За нарушение закона грозят штрафы. Сервис «Контур Эльба» отмечает, что штрафовать будут по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ:

для ИП наказание от 500 до 1000 рублей;

для юрлиц — от 5000 до 10 000 рублей.

За иностранные слова в рекламе также предусмотрены штрафы по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ:

для физлиц — от 2000 до 2500 рублей;

для ИП — от 4000 до 20 000 рублей;

для компаний — от 100 000 до 500 000 рублей.