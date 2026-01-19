Перевод между собственными картами заблокировали: куда ушли деньги и что делать

Если сумма перевода крупная, то банк потребует справку о доходах Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Если банк заморозил перевод — даже между собственными счетами, то в первую очередь лучше сразу остановиться и не пытаться повторить его, так как это считается самой частой ошибкой и банк считывает это как странное финансовое поведение. О том, что действительно важно предпринять в такой ситуации, рассказала финансист, экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«В условиях усиленного финансового мониторинга такие действия воспринимаются алгоритмами как дополнительные признаки риска и могут привести к более глубокой проверке уже по всем счетам. Важно понимать, что сегодня банки блокируют не людей и не деньги, а определенные паттерны операций, которые статистически часто связаны с теневыми схемами, даже если в конкретном случае операция полностью законна», — отметила Кузнецова в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт предупредила, если не разобраться в причине, то любые ваши дальнейшие действия будут хаотичными и бесполезными. В первую очередь, важно связаться с банком и выяснить точное основание для блокировки. Это можно сделать в чате в приложении банка, через горячую линию или напрямую в отделении организации и запросить конкретную формулировку: это может быть автоматическая проверка по 115-ФЗ, подозрение на нетипичную операцию, проверка на признаки мошенничества, техническая приостановка или дополнительный контроль при переводе между собственными счетами.

Как правило, после этого банк запросит подтверждение цели перевода и источника средств. В большинстве случаев предоставляют стандартные документы:

договор;

расписку;

счет;

подтверждение инвестиционной операции или пояснение происхождения денег.

Если сумма перевода крупная, то банк потребует справку о доходах. Но здесь важно действовать строго в рамках запроса: предоставлять только те документы, которые запрошены, без эмоциональных писем, лишних пояснений и попыток «рассказать всю историю», предупредила финансист. Так как финансовый контроль основывается на логике и формальных правилах, а не на субъективных объяснениях.

Также почти всегда нужно предоставить короткое письменное пояснение, задача которого четко ответить на три вопроса:

Кому перевод. За что. Откуда деньги.

Кузнецова предупредила, что объяснение должно быть простым и понятным, без сложных конструкций и лишних деталей. К примеру, при переводе между собственными счетами достаточно указать, что средства переводятся с целью перераспределения капитала для инвестиций и что источник средств — официальный доход. Чем яснее логика операции, тем быстрее банк закрывает проверку.

После этого нужно дождаться решение банка. Проверка обычно занимает от нескольких часов до одного дня. А вот срок в рамках финансового мониторинга может составить до нескольких рабочих дней.

Эксперт призывает в момент проверки не менять модель поведения по счету и не инициировать новые подозрительные операции. Так как это лишь продлит сроки разблокировки переводов и осложнит ситуацию.

Бывают случаи, когда банки отказывают в проведении операции, поэтому нужно запросить от финансовой организации официальный письменный ответ с указанием причин и уточнить возможные варианты дальнейших действий. Как правило, это либо возврат средств отправителю, либо вывод остатка и закрытие счета, либо предоставление дополнительных документов. Кузнецова уточняет, что банк не имеет права изъять ваши деньги — он может лишь временно ограничить операции.

Из всего этого следует сделать вывод, что в новых условиях важно правильно организовать свои финансы, чтобы избежать проблем с блокировкой счетов. Следует:

избегать дробления сумм;

не делать частых однотипных переводов;

указывать понятное назначение платежей;

заранее хранить документы по доходам;

разделять счета для повседневных расходов и инвестиций.