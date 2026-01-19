НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

зап.

 763мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Почему мелеет Рыбинское водохранилище
Адреса купелей
Как отмечают праздники в доме престарелых
Ярославская долгожительница
Жизнь с четверняшками
Что с новым приютом для животных
Экономика Перевод между собственными картами заблокировали: куда ушли деньги и что делать

Перевод между собственными картами заблокировали: куда ушли деньги и что делать

Финансист назвала главную ошибку

472
Если сумма перевода крупная, то банк потребует справку о доходах | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЕсли сумма перевода крупная, то банк потребует справку о доходах | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Если сумма перевода крупная, то банк потребует справку о доходах

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Если банк заморозил перевод — даже между собственными счетами, то в первую очередь лучше сразу остановиться и не пытаться повторить его, так как это считается самой частой ошибкой и банк считывает это как странное финансовое поведение. О том, что действительно важно предпринять в такой ситуации, рассказала финансист, экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«В условиях усиленного финансового мониторинга такие действия воспринимаются алгоритмами как дополнительные признаки риска и могут привести к более глубокой проверке уже по всем счетам. Важно понимать, что сегодня банки блокируют не людей и не деньги, а определенные паттерны операций, которые статистически часто связаны с теневыми схемами, даже если в конкретном случае операция полностью законна», — отметила Кузнецова в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт предупредила, если не разобраться в причине, то любые ваши дальнейшие действия будут хаотичными и бесполезными. В первую очередь, важно связаться с банком и выяснить точное основание для блокировки. Это можно сделать в чате в приложении банка, через горячую линию или напрямую в отделении организации и запросить конкретную формулировку: это может быть автоматическая проверка по 115-ФЗ, подозрение на нетипичную операцию, проверка на признаки мошенничества, техническая приостановка или дополнительный контроль при переводе между собственными счетами.

Как правило, после этого банк запросит подтверждение цели перевода и источника средств. В большинстве случаев предоставляют стандартные документы:

  • договор;

  • расписку;

  • счет;

  • подтверждение инвестиционной операции или пояснение происхождения денег.

Если сумма перевода крупная, то банк потребует справку о доходах. Но здесь важно действовать строго в рамках запроса: предоставлять только те документы, которые запрошены, без эмоциональных писем, лишних пояснений и попыток «рассказать всю историю», предупредила финансист. Так как финансовый контроль основывается на логике и формальных правилах, а не на субъективных объяснениях.

Также почти всегда нужно предоставить короткое письменное пояснение, задача которого четко ответить на три вопроса:

  1. Кому перевод.

  2. За что.

  3. Откуда деньги.

Кузнецова предупредила, что объяснение должно быть простым и понятным, без сложных конструкций и лишних деталей. К примеру, при переводе между собственными счетами достаточно указать, что средства переводятся с целью перераспределения капитала для инвестиций и что источник средств — официальный доход. Чем яснее логика операции, тем быстрее банк закрывает проверку.

После этого нужно дождаться решение банка. Проверка обычно занимает от нескольких часов до одного дня. А вот срок в рамках финансового мониторинга может составить до нескольких рабочих дней.

Эксперт призывает в момент проверки не менять модель поведения по счету и не инициировать новые подозрительные операции. Так как это лишь продлит сроки разблокировки переводов и осложнит ситуацию.

Бывают случаи, когда банки отказывают в проведении операции, поэтому нужно запросить от финансовой организации официальный письменный ответ с указанием причин и уточнить возможные варианты дальнейших действий. Как правило, это либо возврат средств отправителю, либо вывод остатка и закрытие счета, либо предоставление дополнительных документов. Кузнецова уточняет, что банк не имеет права изъять ваши деньги — он может лишь временно ограничить операции.

Из всего этого следует сделать вывод, что в новых условиях важно правильно организовать свои финансы, чтобы избежать проблем с блокировкой счетов. Следует:

  • избегать дробления сумм;

  • не делать частых однотипных переводов;

  • указывать понятное назначение платежей;

  • заранее хранить документы по доходам;

  • разделять счета для повседневных расходов и инвестиций.

Кроме того, можно столкнуться не только с блокировкой переводов, а также получить штраф за транзакции. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Деньги Финансы Перевод Блокировка Банк Счет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
Не храните большие деньги на картах и вкладах, их могут блокировать по закону до полугода, пока будет идти разбирательство и выяснение всех причин!
Гость
1 час
Вобщем нужно будет доказать что ты не верблюд. А тебе на все довод будут говорить: - "Ты нас не убедил. Иди дальше справки собирай". Единственный разумный выход в данной ситуации не иметь дел с банками. Уходить в нал.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем