Государство заплатит, а с должников возьмет с процентами: в Госдуме придумали, как избавиться от проблемы с алиментами

Если инициативу одобрят, то родители не останутся без помощи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Необходимо создать государственный алиментный фонд, который будет за счет бюджета выплачивать долги детям, а затем взыскивать эти средства с неплательщиков с процентами. Об этом сказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

Поводом для заявления стала информация о размещении на портале «Госуслуги» реестра злостных неплательщиков алиментов. В него попадают лица, привлекавшиеся к административной или уголовной ответственности за неуплату или объявленные в розыск судебными приставами, сообщали в Минцифры.

«Но одиноким матерям от этого ни горячо ни холодно. Денег реестр им не добавит, долги не выплатит, а значит, надо не просто заносить должников в „позорный список“, а добиваться оперативных выплат. Делать это нужно через государственный алиментный фонд», — сказал Сергей Миронов.

Алименты на ребенка — это фиксированная регулярная выплата на содержание ребенка одним из родителей. Она ложится на плечи родителя, который не проживает с ребенком. Решение о сумме и сроках могут добровольно определить стороны или же прибегнуть к помощи суда.

Размер отчислений установлен законом. Его сумма зависит от количества детей:

на одного ребенка — 1/4 дохода должника (25%);

на двух детей — 1/3 дохода должника (33,3%);

на трех и более детей — 1/2 дохода должника (50%).

Политик уверен, что, когда речь пойдет о возврате бюджетных денег, должников найдут гораздо быстрее. Он считает, что такой механизм заставит неплательщиков серьезнее относиться к обязательствам, пишет РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что проблема неуплаты алиментов — это не только финансовый, но и вопрос совести и защиты прав детей. По его мнению, алиментный фонд должен стать символом заботы государства о семьях в сложной ситуации.