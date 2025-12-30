Пенсии, пособия и семейные выплаты вырастут: кто будет получать больше денег в 2026 году

Многие выплаты увеличатся уже с 1 января Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В 2026 году россиян ждет повышение ряда выплат. Среди них пенсии, маткапитал, детские и социальные пособия. О том, как они изменятся, рассказали в Социальном фонде России.

Индексация страховых пенсий

В январе СФ проиндексирует страховые пенсии на 7,6%. В итоге средний размер пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и составит 27 тысяч рублей.

«Всего повышение коснется 38 млн человек. Для каждого пенсионера индексация индивидуальна и зависит от размера получаемых выплат», — отметил в Соцфонде.

Также мы рассказывали, что большинство пенсионеров получит проиндексированные пенсии до 30 декабря. Перенос связан с длинными новогодними выходными.

Кроме того, повысят и будущие пенсии работающим россиянам. Так, стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — с 8907,7 до 9584,69 рубля.

Повышение детских пособий и семейных выплат

С января единое пособие на детей до 17 лет в среднем по России составит 9,2 тысячи, 13,8 тысячи или 18,4 тысячи рублей в месяц. Эти суммы эквивалентны 50%, 75% и 100% от федерального прожиточного минимума на ребенка в 2026 году, который будет равен 18 371 рублю.

Единое пособие для беременных женщин с 1 января в среднем составит 10,3 тысячи, 15,5 тысячи или 20,6 тысячи рублей. Эти суммы равны 50%, 75% и 100% от федерального прожиточного минимума трудоспособного взрослого в 2026 году (20 644 рубля).

Выплаты в новых размерах семьи получат уже в феврале.

Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года вырастет до 83 021 рубля, а максимальное пособие по беременности и родам достигнет 955 836 рублей. Сумма выплат зависит от зарплаты получателя.

«1 февраля СФ проиндексирует маткапитал. Суммы финансовой поддержки семей будут увеличены по фактической инфляции, которую Росстат определит в январе. Индексация положена не только семьям, которые пока не воспользовались материнским капиталом, но и семьям, которые уже частично потратили средства. Остаток средств маткапитала, сохраненный на сертификате, также вырастет», — говорится в публикации.

В следующем году появится еще одна мера поддержки семей — ежегодная семейная выплата . Ее смогут получить работающие родители с двумя и более детьми. При этом доход на одного человека в семье не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума.

Выплата будет равняться разнице между уплаченным НДФЛ и 6% от дохода, с которого уплачен налог. В итоге родители смогут получить от 70 до 100 тысяч рублей.

Увеличение социальных выплат