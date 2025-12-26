НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

3 м/c,

зап.

 735мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 77,88
EUR 91,89
ПСБ: главные события года
Что с «Озерной гривкой»
«Умные решения»
Как получить резидентные разрешения
Что подарить и как отметить Новый Год
Бардак с парковкой машин в городе
Сокращения в госучреждениях
Жалобы на грязные автобусы
Заработали 20 новых «Пауков»
Экономика За больничный стали платить больше: во сколько он вам обойдется

За больничный стали платить больше: во сколько он вам обойдется

В 2026 году сумма увеличится

316
Максимальный размер пособия в 2026 году составит 6,8 тысячи рублей в день | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUМаксимальный размер пособия в 2026 году составит 6,8 тысячи рублей в день | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Максимальный размер пособия в 2026 году составит 6,8 тысячи рублей в день

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В России выросла средняя стоимость больничных листов. Это следует из информации, опубликованной на сайте Соцфонда.

«Средняя по стране стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1495,57 рубля, а в 2025 году — уже 1831,91 рубля», — говорится в публикации.

При этом максимальная стоимость размера больничного в этом году тоже выросла — 5,7 тысячи рублей в день. Это значение рассчитывается из суммарной предельной базы за 2023 и 2024 годы, которая делится на 730 дней, при стаже свыше 8 лет.

В 2026 году максимальный размер пособия увеличится еще на 20% — 6,8 тысячи рублей в день. В 2027-м достигнет 7,9 тысячи рублей, а к 2028-му вырастет до 8,5 тысячи рублей.

По информации Соцфонда, рост выплат по больничным в этом году случился не из-за того, что люди стали брать их чаще, а из-за увеличения их стоимости. За девять месяцев 2025 число таких выплат выросло на 11%, до 26 миллиона. За это время на пособия по временной нетрудоспособности направили почти 522 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

С начала 2026 года в России начнется повышение всевозможных выплат и пенсий. Какие изменения ждут россиян, мы рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Больничный Работа Пособие Зарплата Здоровье Больница
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем