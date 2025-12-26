За больничный стали платить больше: во сколько он вам обойдется

Максимальный размер пособия в 2026 году составит 6,8 тысячи рублей в день Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В России выросла средняя стоимость больничных листов. Это следует из информации, опубликованной на сайте Соцфонда.

«Средняя по стране стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1495,57 рубля, а в 2025 году — уже 1831,91 рубля», — говорится в публикации.

При этом максимальная стоимость размера больничного в этом году тоже выросла — 5,7 тысячи рублей в день. Это значение рассчитывается из суммарной предельной базы за 2023 и 2024 годы, которая делится на 730 дней, при стаже свыше 8 лет.

В 2026 году максимальный размер пособия увеличится еще на 20% — 6,8 тысячи рублей в день. В 2027-м достигнет 7,9 тысячи рублей, а к 2028-му вырастет до 8,5 тысячи рублей.

По информации Соцфонда, рост выплат по больничным в этом году случился не из-за того, что люди стали брать их чаще, а из-за увеличения их стоимости. За девять месяцев 2025 число таких выплат выросло на 11%, до 26 миллиона. За это время на пособия по временной нетрудоспособности направили почти 522 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.