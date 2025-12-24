В Госдуме хотят смягчить условия семейной ипотеки: как именно

Для семей хотят ввести дополнительные льготы, в том числе и на жилье Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Госдуме выступили с предложением расширить программу семейной ипотеки. Об этом заявила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. Рассказываем о содержании документа.

Основные предложения

Первое направление касается финансовой поддержки семей . Комитет предлагает увеличить порог дохода для получения единого пособия на детей. Это поможет тысячам российских семей, чей доход сейчас немного превышает прожиточный минимум.

Вторая важная инициатива связана с расширением программы «семейной ипотеки» . Авторы предлагают распространить льготные условия на весь вторичный рынок жилья, а не только на отдельные населенные пункты (сейчас их 900 по всей стране).

Дополнительные меры поддержки

В обращении также затронуты вопросы:

Увеличения числа воспитателей в детских садах;

Продления времени работы дошкольных учреждений;

Помощи родителям в совмещении работы и семейных обязанностей.

Ожидается, что рассмотрение данных предложений поможет улучшить качество жизни многих российских семей и сделать государственную поддержку более эффективной.

«Комитет готов к активной законодательной работе по всем этим направлениям!» — подчеркнула Нина Останина.

На прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Владимир Путин затронул многие из этих вопросов. Президента попросили, например, продлить пособие на детей с 1,5 до 3 лет (и он сказал, что необходимо увеличить количество воспитателей в детских садах).