НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

5 м/c,

ю-з.

 758мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,58
EUR 92,81
ПСБ: главные события года
Рост тарифов
«Умные решения»
Беспилотная опасность
Обзор сладких подарков
Что подарить и как отметить Новый год
Ошибка на остановке
Отмена ледового шоу
Экономика В Госдуме хотят смягчить условия семейной ипотеки: как именно

В Госдуме хотят смягчить условия семейной ипотеки: как именно

Рассказываем об инициативе депутатов

144
Для семей хотят ввести дополнительные льготы, в том числе и на жилье | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUДля семей хотят ввести дополнительные льготы, в том числе и на жилье | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для семей хотят ввести дополнительные льготы, в том числе и на жилье

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Госдуме выступили с предложением расширить программу семейной ипотеки. Об этом заявила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. Рассказываем о содержании документа. 

Основные предложения

Первое направление касается финансовой поддержки семей. Комитет предлагает увеличить порог дохода для получения единого пособия на детей. Это поможет тысячам российских семей, чей доход сейчас немного превышает прожиточный минимум.

Вторая важная инициатива связана с расширением программы «семейной ипотеки». Авторы предлагают распространить льготные условия на весь вторичный рынок жилья, а не только на отдельные населенные пункты (сейчас их 900 по всей стране).

Дополнительные меры поддержки

В обращении также затронуты вопросы:

  • Увеличения числа воспитателей в детских садах;

  • Продления времени работы дошкольных учреждений;

  • Помощи родителям в совмещении работы и семейных обязанностей.

Депутат опубликовала текст документа | Источник: Новости с Останиной / TelegramДепутат опубликовала текст документа | Источник: Новости с Останиной / Telegram
Источник: Новости с Останиной / TelegramИсточник: Новости с Останиной / Telegram

Ожидается, что рассмотрение данных предложений поможет улучшить качество жизни многих российских семей и сделать государственную поддержку более эффективной.

«Комитет готов к активной законодательной работе по всем этим направлениям!» — подчеркнула Нина Останина.

На прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Владимир Путин затронул многие из этих вопросов. Президента попросили, например, продлить пособие на детей с 1,5 до 3 лет (и он сказал, что необходимо увеличить количество воспитателей в детских садах).

Также Путин объяснил, почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичку. Мы публиковали ответ здесь.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Семья Вторичка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
25 минут
все это туфтология
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Рекомендуем