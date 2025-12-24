В Госдуме хотят смягчить условия семейной ипотеки: как именно

В Госдуме выступили с предложением расширить программу семейной ипотеки. Об этом заявила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. Рассказываем о содержании документа.
Основные предложения
Первое направление касается финансовой поддержки семей. Комитет предлагает увеличить порог дохода для получения единого пособия на детей. Это поможет тысячам российских семей, чей доход сейчас немного превышает прожиточный минимум.
Вторая важная инициатива связана с расширением программы «семейной ипотеки». Авторы предлагают распространить льготные условия на весь вторичный рынок жилья, а не только на отдельные населенные пункты (сейчас их 900 по всей стране).
Дополнительные меры поддержки
В обращении также затронуты вопросы:
Увеличения числа воспитателей в детских садах;
Продления времени работы дошкольных учреждений;
Помощи родителям в совмещении работы и семейных обязанностей.
Ожидается, что рассмотрение данных предложений поможет улучшить качество жизни многих российских семей и сделать государственную поддержку более эффективной.
«Комитет готов к активной законодательной работе по всем этим направлениям!» — подчеркнула Нина Останина.
На прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Владимир Путин затронул многие из этих вопросов. Президента попросили, например, продлить пособие на детей с 1,5 до 3 лет (и он сказал, что необходимо увеличить количество воспитателей в детских садах).
Также Путин объяснил, почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичку. Мы публиковали ответ здесь.