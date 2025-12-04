Рост цен на фоне дефицита? Россияне готовятся к предновогоднему скачку

Россияне уже начали вовсю закупаться продуктами к новогоднему столу. А заодно и подарками для друзей и близких. Каждый год нас ожидает резкий скачок цен перед праздниками. Его подогревает потребительский ажиотаж, а заодно получение россиянами «тринадцатых зарплат», бонусов и премий — их спешат потратить. Но именно в этом году, похоже, праздничную инфляцию дополнительно подстегнут и экономические проблемы, особенно из-за сложной логистики импорта.

ФАС уже предупредила ретейлеров о недопустимости необоснованного удорожания. Напоминания были направлены в Ассоциацию компаний розничной торговли, Союз независимых сетей России, а также напрямую в крупные торговые сети. В своем сообщении ФАС четко обозначила: «При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения».

А что подорожает больше всего? И будет ли дефицит? Эти вопросы MSK1.RU задает экспертам.

Будут перебои с поставками электроники, одежды, косметики…

«Перевозки из Азии и Европы сталкиваются с перебоями и удлинением сроков доставки. Стоимость транспортировки выросла, и для импортных товаров это означает более высокую себестоимость и повышенные риски временного дефицита», — объясняет известный финансист, экономист и инвестиционный советник, основатель онлайн-университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова.

По ее словам, эти проблемы в первую очередь коснутся электроники, отдельных категорий одежды, детских товаров, косметики и ингредиентов для пищевой промышленности.

Еще одним драйвером инфляции, по словам Кузнецовой, будет удорожание сырья и упаковочных материалов. Производители продолжают работать в условиях увеличенных затрат на основные материалы, энергию и транспортные расходы.

«Всё это отражается на конечных ценах в продовольственном сегменте, где уже наблюдается рост стоимости кофе, цитрусовых, шоколадной продукции и ряда товаров с высокой долей импортных компонентов. Перед Новым годом ассортимент в целом сохранится, однако возможны задержки поставок отдельных позиций и замена привычных брендов на альтернативы», — Говорит Кузнецова.

…подорожают алкоголь, мясо, рыба и фрукты

«Не все продукты подвержены одинаково сильным ценовым скачкам: если на деликатесы и импортные лакомства рост может быть более заметным, то по основным продуктам питания он часто укладывается в рамки сезонной динамики», — считает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

По словам эксперта, к концу года рост цен затронет разные категории товаров, но особенно заметно он проявится в продуктах питания и некоторых группах непродовольственных товаров.

«Мясная и рыбная продукция, а также фрукты и овощи традиционно дорожают из-за повышенного спроса на новогодние застолья и сезонных логистических сложностей. В сегменте алкоголя цены растут не только из-за спроса, но и из-за акцизной политики, а также ограниченных поставок премиальных позиций», — говорит Лоссан.

Склады уже забиты под завязку, люди экономят и не покупают

А вот генеральный директор логистической компании «РФК Групп» Максим Чепов говорит, что главные проблемы для любителей импорта начнутся уже после Нового года. Пристальное внимание государства уже привлек взрывной рост маркетплейсов. Значительная часть товаров здесь ввозилась из Китая по так называемым «карго»-схемам.

Чепов уточняет, что это означает импорт через страны ЕАЭС, такие как Казахстан и Киргизия, зачастую без уплаты налогов и прохождения обязательной сертификации. Продавцы — индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения — также платили минимальные налоги с продажи товаров.

Начиная с октября этого года государство решительно взялось за наведение порядка. Как следствие, на границе с Казахстаном уже наблюдаются очереди из фур, а поставки товаров на маркетплейсы значительно сократились. Правда, несмотря на усиление таможенного контроля и сокращение поставок, Чепов успокаивает потребителей: «Вряд ли нехватка товара будет заметна в этом году, в силу больших товарных запасов, нераспроданных в течение года. Склады заполнены под потолок. Потребитель осторожнее тратит деньги, а продавцы входят в сезон с избыточными товарными запасами».

По словам Чепова, бизнес закупался с оглядкой, в несколько волн и заранее, закладывая «подушку» на возможные логистические сбои. В итоге старт предновогоднего периода проходит без традиционного перегрева.

«Главный‌ вызов сезона — не дефицит, а эффективное управление тем, что уже ввезено и лежит на складах. Зато весь следующий год товарная номенклатура будет беднее. А цены для конечного потребителя вырастут», — считает Чепов.