Пришло время забивать морозилку впрок? Почему в России дорожает мясо и что будет с ценами в 2026 году

Мясо — основа сытного стола. Этот принцип не меняется десятилетиями, его придерживаются и диетологи, говоря о необходимости белка. Правда, сегодня главный вопрос для большинства россиян — не пищевая ценность мяса, а доступность, ведь цены на него выросли. MSK1.RU изучил свежую статистику, чтобы понять, в каких регионах России мясо по-прежнему остается относительно бюджетным продуктом, а где его стоимость достигла максимумов. «Скоро забуду, что такое мясо» Россияне бьют тревогу из-за цен на мясо. Люди считают, что ситуация катастрофическая, и пишут, что этот продукт становится для них всё большей роскошью. «Недавно обнаружил, что покупаем мясо обычно по 990 рублей. Задумался, что скоро придется другое брать, всё дорожает, и как-то я не готов к мясу по 1000 психологически», — ворчит читатель MSK1.RU. «Говядина — дорого, свинина — дешевле, курица пока бюджетнее всего, но тоже дорого», — вторит еще один наш читатель. «С моей зарплатой я скоро вообще забуду, что означает это слово — „мясо“», — жалуется Алена. Как дорожает мясо в России С начала 2025 года в России уверенно дорожала говядина. Мякоть выросла в цене с 837,42 рубля за килограмм в январе до 919,05 в октябре, прибавив 9,7%. Говядина с костью, по данным Росстата, подорожала еще заметнее — с 603,65 до 665,40 рубля за килограмм, ее стоимость поднялась на 10,2%.

Свинина демонстрировала более сдержанную динамику. За десять месяцев 2025-го она подорожала примерно на 7–8%, причем основной рост пришелся на конец лета. К октябрю килограмм свинины без кости стоил в среднем 507,67 рубля, а с костью — 400,97 рубля.

С курятиной же сложилась интересная картина: пока тушки весной дешевели, а к осени снова дорожали, окорочка стабильно прибавляли в цене почти каждый месяц. Стоимость охлажденных и мороженых кур падала с 226,24 рубля за килограмм в январе до минимума в 216 рублей в апреле, а затем к октябрю выросла до 236,87 рубля. В то же время куриные окорочка в начале года стоили 268,56 рубля, а к октябрю килограмм окорочков стоил уже 280,45 рубля, что на 4,4% выше январской цены.

Баранина стала исключением на фоне общего подорожания мяса. Ее цена практически не изменилась в течение года и оставалась в промежутке между 810,38 и 823,14 рубля за килограмм.

По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», в федеральных и региональных торговых сетях килограмм куриного мяса в среднем стоит 362,4 рубля, свинины — 512,7 рубля, говядины — 1101,4 рубля. Это цены без учета скидок и спецпредложений, и они гораздо выше среднероссийских, которые публикует Росстат. Где мясо дороже, а где дешевле? В октябре 2025 года цены на мясо в России демонстрировали колоссальный разброс по регионам, достигавший двух- и даже трехкратного размера. Самым дорогим мясом в стране оказалась баранина в новгородском городе Боровичи, где килограмм стоил 1705,18 рубля. Не намного отстала от нее и бескостная говядина в брянском поселке Навля, где цена достигла 1331,22 рубля.

Лидером по дороговизне сразу в трех категориях стал камчатский поселок Палана. Там куриные окорочка обходились в 515,47 рубля, охлажденные куры — в 492,99 рубля, а бескостная свинина — в 827 рублей. Полный набор самого доступного мяса можно было найти в саратовском городе Пугачеве, где килограмм баранины стоил 597,34 рубля, а бескостной свинины — 361,51 рубля. Самое бюджетное предложение по говядине фиксировалось в Нарьян-Маре — 440 рублей за килограмм, а по курятине — в городе Арзамасе Нижегородской области, где тушка стоила 172,58 рубля. При этом разрыв между самой высокой и самой низкой ценой на один и тот же продукт достигал своего максимума именно в категории говядины: жителям Петропавловска-Камчатского она обходилась в 1081,23 рубля, что в 2,5 раза дороже, чем в Нарьян-Маре. «Производство не поспевает за спросом» За последний год цены на мясо в России выросли весьма ощутимо, причем динамика подорожания сильно различается в зависимости от его вида. Схожая тенденция наблюдается и в глобальном масштабе. «На мировом рынке индекс цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — Прим. ред.) на мясо обновлял исторические максимумы в 2025 году прежде всего из-за спроса на говядину и ягнятину, тогда как свинина и птица растут заметно медленнее», — объясняет MSK1.RU маркетолог Мария Гринева.

«На глобальном уровне сохраняется высокий спрос на говядину, на внутреннем давление создают растущие производственные издержки и недостаток живого скота. Дефицит бычьего поголовья характерен не только для России, — рассказала MSK1.RU финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Это заставляет регионы активно закупать мясо в Латинской Америке, что усиливает зависимость внутреннего рынка от импорта. В сочетании с высокой себестоимостью переработки это делает говядину одним из самых дорогих видов мяса». Говядина и баранина прочно удерживают звание самого дорогого мяса. Их производство не поспевает за спросом, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. До конца 2025 года эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на эти виды мяса — еще на 12–15%. «Длинные циклы откорма, высокие затраты на корм и содержание крупного рогатого скота, а также конкуренция с переработкой на субпродукты и экспорте живого скота удерживают высокую цену, — объясняет MSK1.RU маркетолог-экономист Михаил Тарасов. — Производство баранины в РФ незначительно в масштабах общего потребления, многое зависит от регионов Северного Кавказа, Поволжья и некоторых агломераций. Цены на баранину остаются высокими и локально нестабильными — дефицитные партии и сезонный спрос (праздники, свадьбы) поднимают стоимость». Свинина дорожала большую часть года, а к концу осени рост заметно замедлился. По оценкам отраслевых союзов, итоговое подорожание сравнимо с общей инфляцией, и сейчас цены уже не растут такими высокими темпами. «Рынок свинины сам по себе очень чувствителен к изменениям в балансе спроса и предложения, — рассказала Татьяна Волкова. — Производители отмечают, что экспортные поставки расширяются, а внутреннее потребление увеличивается ежегодно. Поэтому даже кратковременное снижение выпуска или колебания в логистике быстро отражаются на стоимости сырья и готовой продукции. В целом же свинина остается наиболее предсказуемой: резких движений по цене обычно не происходит». Курица остается самым доступным мясом для россиян. Ее цена довольно стабильна, что делает этот продукт лидером по соотношению между ценой и качеством среди всех источников белка. «Производство в сельхозптицеводстве восстановилось после всплесков заболеваний и локальных проблем 2023–2024 годов; крупные птицефабрики нарастили объемы, себестоимость снизилась из-за улучшения логистики и стабильных поставок комбикормов. В результате цены на курятину в среднем по РФ в конце 2025-го стабилизировались на умеренно низком уровне», — подчеркивает Михаил Тарасов. «Тенденция к постепенному росту сохранится» В преддверии новогодних праздников и декабрьских забегов по магазинам мясная продукция ожидаемо подорожает. На это влияет несколько факторов. «Традиционно зимой дорожает логистика, транспорт и топливо. Существенно растут издержки на содержание животных, ведь поддержание ферм в надлежащем состоянии требует значительных затрат, — объясняет MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Увеличиваются постоянные расходы, такие как отопление, и переменные — стоимость кормов, сена и других необходимых ресурсов для животноводства».

В то время как покупатели вынуждены адаптироваться к постоянно изменяющимся ценам на полках, эксперты строят прогнозы, какие продукты продолжат дорожать, а какие могут дать передышку кошельку. «Цены свинины могут немного колебаться, но ожидать резкого удорожания не стоит при отсутствии крупных эпидемий, — считает маркетолог Мария Зайцева. — Тенденция к постепенному росту стоимости говядины сохранится, особенно для охлажденной и премиальной. Длительный цикл производства не позволит резко нарастить предложение при повышенном спросе, поэтому цены останутся высокими». «Забивать морозилку на год бессмысленно» Новогодний ажиотаж и разговоры о подорожании заставляют многих задуматься: а не сделать ли стратегические запасы мяса? Стоит ли скупать курятину и свинину, пока не поздно, или это выброшенные на ветер деньги? Ответ не так прост, ведь мясо не гречка, и у каждого вида свой срок годности и своя логика ценообразования. «Купить немного про запас говядину и баранину разумно, если вы их регулярно едите. Прогнозы роста по ним самые агрессивные, и вероятность, что через полгода они будут заметно дешевле, низкая. Но забивать морозилку на год вперед не имеет смысла: риски по качеству и заморозке съедят потенциальную выгоду», — считает Мария Гринева. «Если рассматривать мясо как инструмент защиты от роста цен, то говядина — единственная категория, где такая стратегия может выглядеть оправданной. Она действительно наиболее подвержена удорожанию из-за высокой себестоимости и зависимости от внешних рынков», — добавляет Татьяна Волкова.

«Массовые закупки замороженной курятины могут иметь экономический смысл, если вы располагаете подходящими условиями хранения и планируете готовить часто. Сезонные скидки и оптовые предложения делают запас выгодным на 1–3 месяца», — полагает Михаил Тарасов. «Запасаться мясом целесообразно в пределах 1–2 месяцев для домашних хозяйств при выгодных акциях и имеется надежное место хранения», — объясняет Мария Зайцева.

