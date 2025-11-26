Кешбэк от налоговой и пособие до полутора: какие льготы вместе с зарплатой могут получить работающие родители

С 2024 года государство оставляет за родителями право получать детское пособие и выходить на работу Источник: Дарья Пона / 74.RU

На фоне демографических трудностей, о которых много говорят в последние годы, государство предлагает семьям с детьми всё больше бонусов — от новых пособий до ипотеки с пониженной ставкой. Появляются среди прочего и отдельные льготы для работающих родителей. О них сегодня и поговорим: разберемся, что нового есть в законах и как получить то, что вам причитается. Стандартные налоговые вычеты для родителей Стандартные налоговые вычеты на детей, которые родители могут получать напрямую у работодателя, не новая мера поддержки. Однако с 2025 года суммы вычетов на всех детей, кроме первого, выросли. Вычет на первенца по-прежнему составляет 1400 рублей в месяц, а вот на второго ребенка — уже 2800 рублей, он увеличился в два раза. За третьего и каждого из последующих детей стандартный налоговый вычет теперь установлен в размере 6000 рублей. Если же родители воспитывают ребенка с инвалидностью, то сумма вычета на него должна составить 12 000 рублей, а размер вычета по очередности рождения — прибавиться к ней.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Есть важный нюанс, который следует учитывать при оформлении налоговых вычетов: указанные суммы родители не получают на руки, на них уменьшается налоговая база. Проще говоря, ФНС не берет от этой части дохода процент в казну. На практике это означает, что на руки родитель получит только 13% указанных сумм. То есть за первенца вы получите не 1400 рублей, а 182 рубля, которые должна была забрать налоговая. Также стоить помнить о своеобразном потолке дохода, после которого стандартные налоговые вычеты на детей перестают предоставлять. В 2025 году он составляет 450 тысяч рублей: родители могут получать вычет, пока их доход за год не перевалит за эту сумму. Таким образом, человек с зарплатой 45 000 рублей может получать вычет десять месяцев, а с зарплатой 75 000 рублей — лишь шесть. Вычет действует до совершеннолетия ребенка, а если он продолжает получать образование очно, до 24 лет или окончания учебы. Как получить Оформить «детские» вычеты могут оба родителя одновременно, если, конечно, каждый из них работает и платит налоги. С 2025 года для этого не нужно даже писать заявление — достаточно предоставить работодателю документы о том, что у вас есть на него право. Это может быть свидетельство о рождении детей, справки об обучении на очной форме, документы об инвалидности. Работодатель передаст данные в налоговую и будет перечислять вам больше денег, а в ФНС — меньше. Налоговый кешбэк семьям с детьми Семейную налоговую выплату родители смогут получить впервые в 2026 году, но она уже получила народное название «налоговый кешбэк». В отличие от стандартных вычетов, эта льгота доступна не всем работающим родителям, а лишь семьям с двумя (или более) детьми и доходами ниже полутора прожиточных минимумов на человека в месяц. В среднем по России прожиточный минимум в 2025 году составит 17 733 рубля, однако для расчетов будут использовать региональные — они могут отличаться. Кроме того, учитываться будут имущественные критерии. Также у заявителя не должно быть задолженностей по алиментам.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Размер выплаты будет рассчитываться индивидуально на основе доходов семьи. Фактически это просто понижение ставки НДФЛ со стандартных 13% до 6% — по итогам года родители просто смогут вернуть переплату.

Хотя для оформления выплаты используются региональные прожиточные минимумы, для примера можно использовать федеральный. Допустим, у нас есть семья из четырех человек — мама, папа и два ребенка. Родители смогут оформить налоговый кешбэк, если доход такой семьи до вычета налогов меньше 26 599 рублей на человека в месяц, то есть 106 396 рублей на семью.



Для удобства расчетов возьмем круглую сумму — 100 000 рублей, в этом случае годовой доход родителей составит 1 200 000 рублей. При ставке НДФЛ 13% за год налоговая получит от них 156 000 рублей, а при ставке 6% — 72 000. Разницу между этими суммами — 84 000 рублей — должны будут вернуть после перерасчета. Если налогов было уплачено меньше, то и возврат будет меньше.

Как получить Пока механизм получения выплаты только теоретический, а проверить его на практике можно будет после 1 июня 2026 года. Предполагается, что оформляться она будет просто по заявлению: все нужные документы Социальный фонд (заниматься этим будет именно он, а не ФНС) получит у других ведомств самостоятельно. Чтобы подать заявление, у родителей будет четыре месяца, срок установлен до 1 октября. Работа в декрете Казалось бы, как связана работа в декрете и льготы? Очень просто: до недавнего времени получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет можно было, только пока находишься в соответствующем отпуске, а при выходе на работу оно немедленно отменялось. С 2024 года это правило не действует: отпуск по уходу за ребенком можно прервать в любое время, пособие при этом останется. Оформить отпуск по уходу за ребенком по-прежнему может как мама, так и другие близкие родственники малыша, например отец или бабушка. На них правило тоже распространяется. Размер пособия зависит от зарплаты того, кто идет в отпуск по уходу за ребенком, и составляет 40% среднего заработка. При этом есть потолок — 68 995 рублей 48 копеек. Такую сумму можно получить при зарплате 172 488 рублей. В 2026 году максимальный размер пособия вырастет до 83 000 рублей.