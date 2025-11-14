Электроника подешевеет: что именно и когда? Прогноз эксперта

Российские покупатели вскоре смогут рассчитывать на ощутимую экономию при покупке гаджетов и бытовой техники. По прогнозу эксперта, в 2025 году цены на ряд популярных товаров снизятся на заметные величины. О перспективах падения цен рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, в 2025 году можно ожидать снижения цен на мобильные телефоны, планшеты и компьютеры (в том числе ноутбуки) — на 10–20%, а так же на телевизоры, холодильники и пылесосы — на 7–12%.
Балынин привел наглядный пример: уже сейчас цены на телевизоры на 10% ниже, чем в декабре 2024 года.
Почему цены идут вниз
В разговоре с «Газетой.Ru» экономист назвал три ключевые причины позитивной тенденции:
Активное импортозамещение в отрасли;
Укрепление рубля, которое носит фундаментальный характер;
Высокая конкуренция среди производителей и продавцов.
Как изменятся цены на другие товары
Игорь Балынин также поделился прогнозом по годовой инфляции. По его оценке, по итогам 2025 года цены вырастут на 7%.
Данные Минэкономразвития подтверждают, что инфляционные процессы постепенно замедляются. Согласно информации министерства, за период с 28 октября по 5 ноября 2025 года инфляция в годовом выражении снизилась до 7,89% — против 8,13% неделей ранее.
Получается, что на рынке электроники и бытовой техники складываются благоприятные условия для покупателей: цены идут вниз, а темпы инфляции замедляются.
Несмотря на хорошую тенденцию, есть фактор, который может повлиять на повышение цен. Минпромторг разработал специальный «технологический сбор». Его придется платить производителям за некоторые виды техники, из-за чего ценник на продукцию может пойти вверх.