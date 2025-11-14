Электроника подешевеет: что именно и когда? Прогноз эксперта

Техника может стать доступнее Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Российские покупатели вскоре смогут рассчитывать на ощутимую экономию при покупке гаджетов и бытовой техники. По прогнозу эксперта, в 2025 году цены на ряд популярных товаров снизятся на заметные величины. О перспективах падения цен рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, в 2025 году можно ожидать снижения цен на мобильные телефоны, планшеты и компьютеры (в том числе ноутбуки) — на 10–20%, а так же на телевизоры, холодильники и пылесосы — на 7–12%.

Балынин привел наглядный пример: уже сейчас цены на телевизоры на 10% ниже, чем в декабре 2024 года.

Почему цены идут вниз

В разговоре с «Газетой.Ru» экономист назвал три ключевые причины позитивной тенденции:

Активное импортозамещение в отрасли; Укрепление рубля, которое носит фундаментальный характер; Высокая конкуренция среди производителей и продавцов.

Как изменятся цены на другие товары

Игорь Балынин также поделился прогнозом по годовой инфляции. По его оценке, по итогам 2025 года цены вырастут на 7%.

Данные Минэкономразвития подтверждают, что инфляционные процессы постепенно замедляются. Согласно информации министерства, за период с 28 октября по 5 ноября 2025 года инфляция в годовом выражении снизилась до 7,89% — против 8,13% неделей ранее.

Получается, что на рынке электроники и бытовой техники складываются благоприятные условия для покупателей: цены идут вниз, а темпы инфляции замедляются.