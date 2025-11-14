НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Электроника подешевеет: что именно и когда? Прогноз эксперта

Экономист предсказал снижение цен, которое произойдет совсем скоро

Техника может стать доступнее

Техника может стать доступнее

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Российские покупатели вскоре смогут рассчитывать на ощутимую экономию при покупке гаджетов и бытовой техники. По прогнозу эксперта, в 2025 году цены на ряд популярных товаров снизятся на заметные величины. О перспективах падения цен рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, в 2025 году можно ожидать снижения цен на мобильные телефоны, планшеты и компьютеры (в том числе ноутбуки) — на 10–20%, а так же на телевизоры, холодильники и пылесосы — на 7–12%.

Балынин привел наглядный пример: уже сейчас цены на телевизоры на 10% ниже, чем в декабре 2024 года.

Почему цены идут вниз

В разговоре с «Газетой.Ru» экономист назвал три ключевые причины позитивной тенденции:

  1. Активное импортозамещение в отрасли;

  2. Укрепление рубля, которое носит фундаментальный характер;

  3. Высокая конкуренция среди производителей и продавцов.

Как изменятся цены на другие товары

Игорь Балынин также поделился прогнозом по годовой инфляции. По его оценке, по итогам 2025 года цены вырастут на 7%.

Данные Минэкономразвития подтверждают, что инфляционные процессы постепенно замедляются. Согласно информации министерства, за период с 28 октября по 5 ноября 2025 года инфляция в годовом выражении снизилась до 7,89% — против 8,13% неделей ранее.

Получается, что на рынке электроники и бытовой техники складываются благоприятные условия для покупателей: цены идут вниз, а темпы инфляции замедляются.

Несмотря на хорошую тенденцию, есть фактор, который может повлиять на повышение цен. Минпромторг разработал специальный «технологический сбор». Его придется платить производителям за некоторые виды техники, из-за чего ценник на продукцию может пойти вверх.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Цена Снижение Электроника
Комментарии
Гость
5 часов
а зачем она без интернета????
Гость
5 часов
вы каких "экспертов" печатаете? да, вот вводят пошлины на ввоз электроники из за рубежа а она от этого подешевеет....импортозамещение...вам 20 лет мало для наблюдений - с повышением цен импорта отечественное как то тихо и без комментариев подтягивается к цене импорта, не оправдывая никаких надежд. То же российский автомобиль в рублях стоит как зарубежный аналог - разница в 2,5. раза образуется за счет уже существующего утильсбора ( а его еще повышают), и ни один автоэксперт не спорит с этим фактом. Вот такой патриотизм наших производителей зашкаливающий ..статью в топку из за своей несуразности
Гость
