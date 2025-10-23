Ниже 48 тысяч уже бедность. Сколько нужно зарабатывать россиянам, чтобы не чувствовать себя нищими

Для «жизни без стресса» необходимы уже 257 тысяч рублей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Для рядового россиянина бедность начинается с дохода менее 48 тысяч рублей в месяц. Для «жизни без стресса» необходимы уже 257 тысяч рублей, а по-настоящему богатым можно назвать того, кто получает от 930 тысяч рублей ежемесячно. По крайней мере, такие цифры приводят социологи по данным последних опросов.

А теперь давайте сравним с тем, что говорят официальные статистики. Если для россиян бедность начинается ниже 48 тысяч, то для государства — ниже 17 тысяч (прожиточный минимум, по данным Росстата). По оценкам Росстата, к началу нынешнего года 2% россиян имели доход менее 10 тысяч рублей в месяц.

А сколько в России тех, кого россияне считают богатыми? Опять-таки изучаем материалы Росстата. К началу 2025 года лишь каждый седьмой россиянин (16,2%) имел месячный доход выше 100 тысяч рублей. Сколько зарабатывали больше миллиона (это те, кто, по версии среднего Ивана Ивановича, «по-настоящему богатые») — неизвестно. Но можем предположить, что очень немного. О том, как Россия борется с бедностью, читайте в материале MSK1.RU.

«Чтобы реально прожить, а не существовать нищим»

Чтобы государство реально боролось с бедностью, нужно не просто повышать доходы малоимущих. Нужно улучшать социалку и создать благоприятные условия для экономики, говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау.

«Для реальной борьбы с бедностью нужно обеспечить экономические условия в стране, чтобы даже на минимальный прожиточный минимум можно было реально прожить, а не просто существовать нищим. Нужно, чтобы было действительно нормальное социальное обеспечение, а не когда на скорой либо не хотят забирать, либо привозят в больницу, а там не знают, как лечить. Нужно, чтобы нам перестали врать про инфляцию».

«Всё съедает потребление, никаких накоплений»

Да что там бедные, если даже у людей, которые считают себя «со средним достатком», не хватает денег даже на накопления.

«Россияне, называя „жизнь без стресса“ суммой около 257 тысяч рублей, фактически говорят не о роскоши, а о базовой финансовой безопасности, — говорит инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Эти деньги должны не только покрывать текущие расходы, но и позволять создавать „подушку“ и планировать будущее — отпуск, обучение детей, накопления на пенсию. Но большинство семей живет иначе: всё съедает текущее потребление, а накоплений не остается. Именно это и формирует хронический стресс».

«В общем, в условиях такого тотального безденежья государство должно объявить решительную борьбу с бедностью. И это вполне реально, говорит ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев: даже в самых больших странах планеты (Китай, Индия и другие) бедность удалось победить, поскольку на это была политическая воля. Значит, получится и в России».

«В Индии, скажем, за последние десятилетия из-за черты крайней нищеты вышел 171 миллион человек. Деньги самым нищим распределяли через специальную программу Aadhaar, которая позволила минимизировать коррупцию и утечки. Заодно индийские власти запустили программу MGNREGA, гарантирующую 100 дней оплачиваемой работы в год для сельского населения.

В Китае более 800 миллионов человек выбрались из крайней бедности — за счет урбанизации. Сотни беднейших округов получали от правительства адресную помощь, а местные чиновники персонально отвечали за борьбу с бедностью.

Госпрограмма Bolsa Família в Бразилии охватила почти 21 миллион семей, из экстремальной бедности вышли 3 миллион человек. Им выделяют трансферты, которые привязаны к посещению школы и прохождению регулярных медосмотров детьми».

— И какую из этих программ реально запустить в России?

— Главное — не изобретать велосипед, а грамотно адаптировать работающие модели, — говорит Расторгуев. — Индийская цифровизация соцвыплат минимизирует коррупцию, в Китае есть персональная ответственность чиновников. Россия использует разные элементы через единое пособие, цифровые платформы назначения выплат и требование к трудоспособным членам семьи иметь доход от работы.