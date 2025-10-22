Ждать индексации не обязательно: шесть способов поднять пенсию

Если пенсионер переедет в другой регион, то его выплаты увеличатся за счет районного коэффициента Источник: Александра Балаба / 51.RU

Россиянам ежегодно индексируют пенсию на размер инфляции, но этого все равно может быть недостаточно для комфортной жизни. Однако есть способы поднять себе выплаты, взяв все в свои руки. Расскажем о всех возможностях.

Первый способ — повышение при переезде

Для более высокой пенсии иногда просто достаточно переехать в другой регион. Например, в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Тогда выплаты поднимутся за счет повышенного районного коэффициента.

Районный коэффициент — это фиксированная доплата, гарантированная всем гражданам, проживающим в определенной местности. Она может различаться в зависимости от региона и устанавливается с оглядкой на климатические условия.

Чтобы получить надбавку, необходимо обратиться в местное подразделение Социального фонда России. Важно помнить, что при переезде в другое место она станет недоступной, так как она гарантирована исключительно при условии постоянного проживания.

Те, кто успел поработать на Крайнем Севере, повезло больше. Для них предусмотрена еще одна прибавка.

Мужчине нужно иметь 15 лет стажа работы в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местностях. Общий страховой стаж — не менее 25 лет. Тогда он может рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты на 50%, если стаж получен в условиях Крайнего Севера, и на 30% — в приравненных местностях.

Похожие условия касаются и женщин. Они тоже могут рассчитывать на прибавку в 50%, если работали в условиях Крайнего Севера, и на 30% — если это были приравненные местности. Им нужен стаж не меньше 15 лет в условиях Крайнего Севера и не меньше 20 лет в приравненных местностях. Общий страховой стаж — от 20 лет.

Второй способ — надбавка за иждивенцев

Доплату к пенсии можно получить, если начать ухаживать за нетрудоспособными родственниками. К ним относятся дети, братья, сестры и внуки до 18 лет или до 23 лет, если они являются инвалидами с детства или продолжают очное обучение и не работают, а также родители или супруг с инвалидностью.

В этом случае фиксированная выплата к пенсии увеличивается на 1/3 за каждого иждивенца (но не более чем на трех). Надбавка на одного составляет 2969 рублей, на двоих — 5938 рублей, на троих и более — 8907 рублей.

Чтобы ее получить, нужно подать заявление через СФР или портал «Госуслуги». При этом надбавка действует все время, пока подтвержден факт ухода, и увеличивается с учетом районных коэффициентов.

Третий способ — переход с одной пенсии на другую

По общему правилу гражданам, имеющим право на одновременное получение различных видов пенсий, устанавливается только одна по их выбору. Например, страховая по старости или социальная.

В некоторых случаях при изменении обстоятельств стоит задуматься о переходе с одной пенсии на другую. После принятия решения нужно подготовить все необходимые документы, подтверждающие право на получение того вида выплат, на который осуществляется перевод, и обратиться в территориальный орган СФР по месту жительства. Там специалист произведет расчет и покажет, какой вид пенсии будет больше.

Четвертый способ — две пенсии одновременно

Некоторым гражданам положено сразу две пенсии. Стоит проверить, вдруг вы находитесь в числе счастливчиков. Например, такое право есть у военных пенсионеров. Одни выплаты они могут получить по линии силовых ведомств, а другие — по линии Социального фонда. Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств.

Также по две пенсии могут получать особые категории граждан. Они перечислены в законе «О государственном пенсионном обеспечении». Среди них:

граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, — они могут получать пенсию по инвалидности и страховую по старости ;

участники Великой Отечественной войны (также пенсию по инвалидности и страховую по старости );

родители военных-срочников, которые погибли в период прохождения военной службы (или из-за травм, полученных на службе). Для них есть несколько вариантов сразу двух пенсий: например, пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия ;

в аналогичном случае вдовы военных-призывников, которые не вступили в новый брак, и их дети-инвалиды. Например, они могут получать вместе пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности) ;

космонавты. Один из вариантов для них — это пенсия за выслугу лет вместе со страховой пенсией по старости.

Каждая из них назначается по своим правилам и выплачивается из разных источников: государственная — из федерального бюджета, страховая — через Социальный фонд России.

Пятый способ — повышение выплат работающих пенсионеров

Если после выхода на заслуженный отдых вновь устроиться на работу, то, помимо зарплаты, вы заметите, как начнет расти пенсия. В этом случае взносы за вас будет платить работодатель. Увеличить выплаты можно, предоставив документы, подтверждающие ранее не учтенный стаж или заработок.

Индексация пенсий у работающих пенсионеров происходит ежегодно — выплаты увеличиваются на основе страховых взносов, уплаченных в предыдущем году.

Шестой способ — удвоенные выплаты инвалидов и юбиляров

Помимо этого, размер дохода для пенсионера может вырасти при не зависящих от него обстоятельствах. При достижении 80 лет удваивается фиксированная выплата. После юбилея она составит почти 17 500 рублей в 2025 году. А в 2026 году она станет еще больше.

Фиксированная выплата — это минимальная ежемесячная выплата после выхода на пенсию, которую устанавливает правительство России. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рублей.

Увеличение фиксированной выплаты происходит и для инвалидов первой группы. Обратите внимание, что она удваивается лишь один раз. Если пенсионер уже достиг 80-летия, то при получении первой группы инвалидности его пенсия повышена не будет. Перерасчет происходит автоматически и не требует заявлений.