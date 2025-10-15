«Горный Лас-Вегас». Как новая игорная зона может изменить Республику Алтай и ждать ли там наплыва туристов

Республика Алтай готовится к новому витку развития Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Идея создания игорной зоны на Алтае, предложенная Минфином России, вызывает оживленные дискуссии. Решение еще не принято, но пока одни видят в этом возможность привлечь туристов и стимулировать экономику региона, другие напоминают о потенциальных рисках. Подробности — в материале NGS22.RU.

«Не помню ни одной игорной зоны, которая себя оправдала»

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, признает, что игорная зона может принести значительные доходы в бюджет республики. Однако подчеркивает, что главная проблема Горного Алтая — это не отсутствие казино, а проблемы с базовой инфраструктурой: транспортной, телекоммуникационной, дорожной и гостиничной. По его мнению, без существенного развития этих направлений даже самая привлекательная игорная зона останется невостребованной.

«Игорную зону создавать можно, но нужно ли?» — задается вопросом Журавлев. Он опасается, что наплыв туристов может негативно сказаться на уникальной экологии региона.

На Алтае много отдаленных мест Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

— При грамотном использовании полученных доходов на развитие инфраструктуры, включая строительство дорог, санаториев и гостиниц, система может стать саморазвивающейся и принести региону активное развитие. Однако следует предостерегаться от того, чтобы это развитие не шло в ущерб природе. Такой экологии, как на Алтае, нет нигде, — считает Журавлев.

Кроме того, эксперт скептически относится к опыту других игорных зон в России, отмечая, что не все из них оправдали возложенные на них ожидания.

Сейчас в России есть четыре действующие игорные зоны — в Калининградской области, а также в Алтайском, Приморском и Краснодарском краях. Еще одна игорная зона в Крыму пока не запущена.

— Я бы не сказал, что все игорные зоны, которые у нас объявлены, процветают. Либо это от игорных зон не зависит, а процветает именно сам регион. Привлечение туристов принесет изменение в жизнь республики — это бесспорно. Но я не помню ни одной игорной зоны, которая себя оправдала, — подчеркнул Журавлев.

Отвечая на вопрос о необходимости создания игорной зоны в Республике Алтай при наличии аналогичной зоны в соседнем Алтайском крае, Журавлев указывает на стремление республики получить дополнительные доходы именно в свой бюджет.

— В случае успеха создание игорной зоны может привести к появлению новых постоянных рабочих мест, поскольку туризм, в отличие от сырьевых отраслей, является более стабильным источником занятости и, в отличие от нефти, никогда не исчезнет, — подчеркнул эксперт.

Комплексное предложение

Экономист Василий Колташев также считает, что создание игорной зоны может стать эффективным способом привлечения туристов. Он отмечает, что казино часто располагаются в уединенных местах, создавая особую атмосферу, где посетители чувствуют себя комфортно, погружаясь в мир фортуны. В качестве примера он приводит казино на горе в Афинах, куда люди поднимаются на подвесной дороге для отдыха. Поэтому в теории создать игорную зону именно в Республике Алтай достаточно разумно. Однако экономист указывает на серьезную проблему: развитие онлайн-казино.

— Казино сейчас уходит в интернет, это делает традиционные игорные заведения менее привлекательными, поскольку люди предпочитают удобство игры из дома. Это привело к снижению прибыльности даже таких известных мест, как Лас-Вегас, — обратил внимание Колташев.

В случае с Алтаем экономист видит потенциал развития игорной зоны в сочетании с уникальной природой и строительством новых точек притяжения туристов. Например, музеев и развлекательных центров для детей. В таком контексте, по его мнению, казино может стать частью комплексного предложения, привлекательного для семейного отдыха.

Туристы приезжают на Алтай ради природы Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

— Если будет реализована стратегия, которую я описал, то прибыль алтайского казино будут расти. Вместе с этим заработают и другие заведения неазартного типа, которые можно построить. В частности, детские развлекательные парки, которые, например, могут быть историческими и касаться жизни народов Сибири, — рассуждает Колташев.

Он подчеркивает, что одного лишь казино недостаточно для полного раскрытия туристического потенциала региона. Поэтому, по мнению экономиста, необходимо расширять социокультурное пространство республики, чтобы казино стало рентабельным и вписалось в уникальную туристическую концепцию.

«Надо ли городить игорную зону?»

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин выразил скептицизм относительно перспектив заметного увеличения числа числа гостей республики за счет азартных игр. По его мнению, существующие игорные зоны привлекают лишь небольшой процент туристов, для которых казино — скорее дополнение к отдыху.

— Туристы, которые оказались возле игорных зон, могут зайти туда вечером на часок поиграть, конечно, но цель их приезда, например, в Калининград или Красную Поляну лежит все же в туристической плоскости. Именно заядлых игроков, которые целенаправленно приезжают в казино, всего примерно 5% от общего числа. То есть их очень мало. Если жителю Москвы надо поиграть в казино, он выберет скорее то, что рядом с аэропортом и куда близко лететь. С этой точки зрения Республика Алтай проигрывает по удаленности Сочи или тому же Калининграду, — уточнил эксперт.

Он также выразил опасение, что даже для местных жителей удаленность новой игорной зоны может стать препятствием.

— Про месторасположение нового казино нам ничего пока не известно, если это будет какой-то дальний уголок Республики Алтай, то вряд ли туда даже свои поедут. Я думаю, привлекательность региона должна базироваться на тех достопримечательностях, которые турист ожидает увидеть. Республике Алтай тут грех жаловаться, это одно из лучших природных мест. Надо ли тут городить игорную зону ради нескольких процентов роста турпотока, я не уверен, — отметил Ромашкин.

Турпоток в Республику Алтай в 2024 году превысил 2,7 млн человек.

Вместо этого эксперт предлагает сосредоточиться на развитии существующих туристических преимуществ региона — уникальной природе и достопримечательностях. Инвестиции в инфраструктуру, отели и обустройство туристических троп, по его мнению, принесут гораздо больший эффект.

«Почему бы не создать туристический оазис»

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский поддерживает идею создания игорной зоны, рассматривая ее как логичное дополнение к уже существующей туристической инфраструктуре Алтая.

— Почему бы не создать своего рода туристический оазис, аналог Лас-Вегаса? Такой проект способен создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в местный бюджет, что особенно важно для дотационного региона, каким является Республика Алтай. После отмены игорного бизнеса по всей стране существующие зоны находятся под строгим контролем и демонстрируют успешность. Алтай имеет реальный шанс на успех, подобно тому, как Лас-Вегас вырос из пустыни, став центром не только азартных игр, но и товаров, услуг и привлекательных налоговых льгот, — обратил внимание Кричевский.

Экономист также отмечает, что игорная зона может стать частью более широкой стратегии по развитию региона. При этом он сомневается в том, насколько она будет популярна и сможет ли привлечь значительный поток туристов.

— Существует мнение, что менталитет россиян не предполагает такого формата отдыха, а состоятельные граждане могут предпочесть более привычные европейские направления, такие как Монако или Монте-Карло. Кроме того, возникает вопрос о том, как игорная зона будет интегрирована в существующую туристическую концепцию Алтая, которая традиционно ассоциируется с живописными пейзажами, оздоровительными процедурами и знакомством с местными достопримечательностями. Важно, чтобы новый проект не затмил, а дополнил эти уникальные преимущества региона, — подчеркнул экономист.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По его словам, создание игорной зоны в Республике Алтай — это амбициозный шаг, который может принести как значительные выгоды, так и определенные риски. Успех проекта будет зависеть от тщательного планирования, грамотной интеграции в региональную стратегию развития и способности привлечь целевую аудиторию.